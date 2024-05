Test Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Crossovery klasy B powinny charakteryzować się neutralnymi doznaniami podczas jazdy. Zwykle, krótko po zakończeniu podróży, szczegóły dotyczące prowadzenia pojazdu ulatują z pamięci. To jednak nie wada, a raczej zaleta – samochód ma zapewniać komfort, zwrotność, wygodę oraz ekonomiczność, wszystko to bez nadmiernego wrażenia. Czy Kia Stonic z silnikiem trzycylindrowym o mocy 100 KM w najbogatszej wersji spełnia te kryteria?

Crossovery klasy B powinny charakteryzować się neutralnymi doznaniami podczas jazdy. Zwykle, krótko po zakończeniu podróży, szczegóły dotyczące prowadzenia pojazdu ulatują z pamięci. To jednak nie wada, a raczej zaleta – samochód ma zapewniać komfort, zwrotność, wygodę oraz ekonomiczność, wszystko to bez nadmiernego wrażenia. Czy Kia Stonic z silnikiem trzycylindrowym o mocy 100 KM w najbogatszej wersji spełnia te kryteria?

Kia Stonic. Nadwozie/wnętrze

Projektanci postawili na dynamiczną i ciekawą sylwetkę, a to zaczyna się już w przedniej części nadwozia. Zauważalne są dynamiczne światła, prosty, ale nowoczesny grill w tradycyjnym stylu oraz zderzak z dużym wlotem powietrza w dolnej części, ładnie wkomponowanymi światłami przeciwmgielnymi i kilkoma ładnymi wstawkami. Linia boczna Kii Stonic jest raczej spokojna i nie przyciąga nadmiernie uwagi, ale warto zwrócić uwagę na ciekawe przetłoczenie na tylnych drzwiach. Nie brakuje także charakterystycznych nakładek z tworzywa sztucznego na nadkola i progi. Z tyłu Kia Stonic charakteryzuje się ładnymi kloszami lamp i masywnym zderzakiem, który skrywa dużą, srebrną wstawkę ukrywającą atrapy końcówek układu wydechowego. Kamil Rogala Kia Stonic, choć może nie jest najbardziej spektakularnym pojazdem w segmencie, posiada wiele interesujących elementów i odważnych akcentów, które mogą przypaść do gustu zwłaszcza młodszym kierowcom. Projektanci postawili na dynamiczną i ciekawą sylwetkę, a to zaczyna się już w przedniej części nadwozia. Zauważalne są dynamiczne światła, prosty, ale nowoczesny grill w tradycyjnym stylu oraz zderzak z dużym wlotem powietrza w dolnej części, ładnie wkomponowanymi światłami przeciwmgielnymi i kilkoma ładnymi wstawkami. Linia boczna Kii Stonic jest raczej spokojna i nie przyciąga nadmiernie uwagi, ale warto zwrócić uwagę na ciekawe przetłoczenie na tylnych drzwiach. Nie brakuje także charakterystycznych nakładek z tworzywa sztucznego na nadkola i progi. Z tyłu Kia Stonic charakteryzuje się ładnymi kloszami lamp i masywnym zderzakiem, który skrywa dużą, srebrną wstawkę ukrywającą atrapy końcówek układu wydechowego. Co prawda moja testowa odmiana była mocno stonowana – srebrna bez żadnych kolorowych wstawek, ale wystarczy wybrać żółty lakier, aby nadać całości o wiele więcej wigoru. A co znajdziemy w środku? Wnętrze Kii Stonic prezentuje się równie ciekawie, choć nie należy oczekiwać tu stylistycznej ekstrawagancji. Ergonomia i logiczne rozmieszczenie przycisków zasługują na pochwałę. W konsoli środkowej znajdziemy sporą półkę, idealną na smartfona. Jest także port USB, gniazdo zapalniczki i dodatkowe źródło zasilania. Tradycyjne, ale dla wielu wciąż bardzo przydatne dodatki. Ekran środkowy jest sporych rozmiarów i nieco wystaje poza obrys deski rozdzielczej, ale nie jest to uciążliwe. Co do jakości materiałów, Kia Stonic nie wyróżnia się niczym szczególnym – w wielu miejscach dominuje twardy plastik przeciętnej jakości. Warto jednak pamiętać, że to nie segment premium, więc nie ma powodu do pretensji. Pojemność bagażnika zależy od konfiguracji tylnej kanapy i wynosi od 332 do 1135 litrów. Kia Stonic mierzy 4140 mm długości, 1760 mm szerokości i 1520 mm wysokości. Rozstaw osi to 2580 mm. Kamil Rogala Wnętrze Kii Stonic prezentuje się równie ciekawie, choć nie należy oczekiwać tu stylistycznej ekstrawagancji. Ergonomia i logiczne rozmieszczenie przycisków zasługują na pochwałę. W konsoli środkowej znajdziemy sporą półkę, idealną na smartfona. Jest także port USB, gniazdo zapalniczki i dodatkowe źródło zasilania. Tradycyjne, ale dla wielu wciąż bardzo przydatne dodatki. Ekran środkowy jest sporych rozmiarów i nieco wystaje poza obrys deski rozdzielczej, ale nie jest to uciążliwe. Co do jakości materiałów, Kia Stonic nie wyróżnia się niczym szczególnym – w wielu miejscach dominuje twardy plastik przeciętnej jakości. Warto jednak pamiętać, że to nie segment premium, więc nie ma powodu do pretensji. Pojemność bagażnika zależy od konfiguracji tylnej kanapy i wynosi od 332 do 1135 litrów. Kia Stonic mierzy 4140 mm długości, 1760 mm szerokości i 1520 mm wysokości. Rozstaw osi to 2580 mm. Auto jest wciąż produkowane w koreańskiej fabryce w Seosan na bazie platformy Hyundai-Kia GB.

Kia Stonic. Silnik, spalanie, wrażenia z jazdy

Układ napędowy Kii Stonic może nie rzucać na kolana wyjątkowymi parametrami, ale dostarcza zadowalającej przyjemności z jazdy. Silnik 1.0 T-GDI dysponuje mocą 100 KM i momentem obrotowym 172 Nm, co dla lekkiego pojazdu ważącego 1150 kg jest więcej niż wystarczające. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 12,4 sekundy, a maksymalna prędkość to 176 km/h. Skrzynia biegów to automatyczna, 7-biegowa jednostka dwusprzęgłowa, która charakteryzuje się bardzo dobrą płynnością i precyzją działania. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, nie jest to tandem, który pozwala na osiągnięcie cudownych wyników, ale z drugiej strony nie ma również powodów do wielkiego narzekania. Kamil Rogala Układ napędowy Kii Stonic może nie rzucać na kolana wyjątkowymi parametrami, ale dostarcza zadowalającej przyjemności z jazdy. Silnik 1.0 T-GDI dysponuje mocą 100 KM i momentem obrotowym 172 Nm, co dla lekkiego pojazdu ważącego 1150 kg jest więcej niż wystarczające. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 12,4 sekundy, a maksymalna prędkość to 176 km/h. Skrzynia biegów to automatyczna, 7-biegowa jednostka dwusprzęgłowa, która charakteryzuje się bardzo dobrą płynnością i precyzją działania. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, nie jest to tandem, który pozwala na osiągnięcie cudownych wyników, ale z drugiej strony nie ma również powodów do wielkiego narzekania.

spalanie w trasie 120-140 km/h: 5,5-7 l/100 km;

spalanie w trasie 70-100 km/h: 4,5-5 l/100 km;

spalanie w mieście 50 km/h: 6-8 l/100 km.

Kia Stonic. Ceny i wyposażenie

Wnętrze Kii Stonic prezentuje się równie ciekawie, choć nie należy oczekiwać tu stylistycznej ekstrawagancji. Ergonomia i logiczne rozmieszczenie przycisków zasługują na pochwałę. W konsoli środkowej znajdziemy sporą półkę, idealną na smartfona. Jest także port USB, gniazdo zapalniczki i dodatkowe źródło zasilania. Tradycyjne, ale dla wielu wciąż bardzo przydatne dodatki. Ekran środkowy jest sporych rozmiarów i nieco wystaje poza obrys deski rozdzielczej, ale nie jest to uciążliwe. Co do jakości materiałów, Kia Stonic nie wyróżnia się niczym szczególnym – w wielu miejscach dominuje twardy plastik przeciętnej jakości. Warto jednak pamiętać, że to nie segment premium, więc nie ma powodu do pretensji. Pojemność bagażnika zależy od konfiguracji tylnej kanapy i wynosi od 332 do 1135 litrów. Kia Stonic mierzy 4140 mm długości, 1760 mm szerokości i 1520 mm wysokości. Rozstaw osi to 2580 mm. Kamil Rogala Najtańszą Kię Stonic kupimy za 84 900 złotych. Będzie to model z silnikiem 1.2 DPi o mocy 79 KM i z manualną 5-biegową skrzynią oraz wyposażeniem M. Testowana przeze mnie odmiana GT Line z silnikiem 1.0 T-GDI o mocy 1000 KM i skrzynią automatyczną 7-biegową DCT to koszt 109 400 złotych. A co znajdziemy w wersji GT Line? Jest tego sporo, m.in.:

światła mijania i drogowe wykonane w technologii LED;

światła przeciwmgielne LED;

tylne lampy LED;

podgrzewana kierownica oraz fotele przednie z 3-stopniową regulacją;

przednie czujniki parkowania;

system multimedialny z nawigacją itp.

Kia Stonic. Podsumowanie

Projektanci postawili na dynamiczną i ciekawą sylwetkę, a to zaczyna się już w przedniej części nadwozia. Zauważalne są dynamiczne światła, prosty, ale nowoczesny grill w tradycyjnym stylu oraz zderzak z dużym wlotem powietrza w dolnej części, ładnie wkomponowanymi światłami przeciwmgielnymi i kilkoma ładnymi wstawkami. Linia boczna Kii Stonic jest raczej spokojna i nie przyciąga nadmiernie uwagi, ale warto zwrócić uwagę na ciekawe przetłoczenie na tylnych drzwiach. Nie brakuje także charakterystycznych nakładek z tworzywa sztucznego na nadkola i progi. Z tyłu Kia Stonic charakteryzuje się ładnymi kloszami lamp i masywnym zderzakiem, który skrywa dużą, srebrną wstawkę ukrywającą atrapy końcówek układu wydechowego. Kamil Rogala Początkowo podchodziłem do Kii Stonic z pewnym sceptycyzmem, jednakże to koreańskie auto szybko zyskało moje uznanie dzięki dynamicznej jeździe, przyjemnemu układowi napędowemu i precyzyjnej skrzyni biegów. Wszystkie te cechy są jednak domeną niemalże najwyższej wersji wyposażeniowej, za którą trzeba niestety sporo zapłacić. Jednakże, biorąc pod uwagę, że ceny konkurencyjnych modeli nie odbiegają znacząco, wybór staje się kwestią osobistych preferencji. Kia Stonic to bez wątpienia udany model, który wciąż jest ciekawą propozycją na zapchanym rynku crossoverów segmentu B.

Kia Stonic – zalety: przyjemna dla oka estetyka;

przestronne i ergonomiczne wnętrze;

niezła dynamika i przyzwoite spalanie;

spory wybór dodatkowego wyposażenia. Kia Stonic – wady: mimo wszystko – wysoka cena;

coraz skromniejsza oferta;

coraz groźniejsza konkurencja. Porównanie Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 KM (AT7) do wybranych konkurentów: Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 KM (AT7) Nissan Juke 1.0 DIG-T 114 KM (AT7) Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech 130 KM (AT6) Cena (zł, brutto) od 97 900 od 115 900 od 110 850 Typ nadwozia/liczba drzwi crossover/5 crossover/5 crossover/5 Długość/szerokość (mm) 4140/1760 4210/1983 4160/1976 Wysokość (mm) 1520 1595 1597 Rozstaw osi (mm) 2580 2636 2604 Pojemność bagażnika (l) 332/1135 422/1305 410/1289 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1150 1292 1179 Pojemność zbiornika paliwa (l) 45 46 45 Rodzaj paliwa benzyna benzyna benzyna Napędzana oś przednia przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 7-stopniowa automatyczna, 7-stopniowa automatyczna, 6-stopniowa Osiągi Moc (KM) 100 114 110 Moment obrotowy (Nm) 172 200 250 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 12,4 11,8 11,7 Prędkość maksymalna (km/h) 176 180 178 Spalanie (l/100km) 6,0 (WLTP) 6,1 (WLTP) 4,6 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 135 138 121

Wideo Piknik motocyklowy w Zduńskiej Woli