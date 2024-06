Hyundai Tucson 2024. Testujemy odświeżone wydanie SUV-a Ryszard M. Perczak

Tucson ma silną konkurencję (Ford Kuga, Kia Sportage, Toyota RAV4), ale do tej pory nieźle sobie z nią radził. Aby utrzymać zainteresowanie tym samochodem zdecydowano się na zmiany co uczyniło go jeszcze bardziej atrakcyjnym. Pozostaje więc wciąż dużym, wygodnym samochodem, którym nawet dłuższe podróże z czwórką pasażerów i bagażem są możliwe bez utraty komfortu. Ryszard M. Perczak Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Tucson to najmocniejsza broń marki Hyundai, przynajmniej na polskim rynku. Z tym większym zainteresowaniem patrzymy na to co się w tym modelem u dzieje. Przypomnijmy, że jego premiera miała miejsce w roku 2004. Potem przez kilka lat określano go jako Hyundai i35 po to by w roku 2015 powrócić do nazwy Tucson. Ostatnia generacja Tucsona miała premierę cztery lata temu a teraz ją trochę odmłodzono.