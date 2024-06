Dacia Duster TCe 130 i Dacia Jogger w wersji hybrydowej. Pierwsze wrażenia, zalety, wady i ceny

Dacia Duster TCe 130 4x4. Stos zalet, ale i kilka wad

Na koniec jeszcze porcja danych technicznych i ceny. Dacia Duster z silnikiem 1.2 TCe o mocy 130 KM z napędem na cztery koła i manualną skrzynią biegów przyspiesza od 0 do 100 km/h w 11 sekund i jest w stanie osiągnąć 174 km/h prędkości maksymalnej. Średnie spalanie wg. producenta do 5,9 l/100 km. W trasie przy około 120 km/h zużycie paliwa oscylowało w okolicach 6,5 l/100 km. Najtańszą wersję Essential z silnikiem 1.0 Eco-G o mocy 100 KM i z napędem na przednią oś kupimy za 79 900 złotych. Za odmianę 1.2 TCe o mocy 130 KM trzeba już zapłacić 94 900 złotych, ale będzie to wyższa odmiana Expression. Za najtańszą hybrydę zapłacimy już 111 400 złotych (też Expression), a testowana odmiana TCe o mocy 130 KM i z napędem 4x4 to koszt co najmniej 106 400 złotych. Za wersję Extreme z tym napędem trzeba zapłacić 112 400 złotych.

Mógłbym się jeszcze doczepić do dość dziwnej pozycji za kierownicą. Być może to kwestia przyzwyczajenia, ale nawet po dłuższej trasie nie czułem, abym wypracował ustawieniami fotela i kierownicy odpowiednią pozycję. Co prawda zakres regulacji jest w porządku, ale miałem wrażenie, że pedały są ustawione nieco za wysoko i aby kąt zgięcia nogi był optymalny, trzeba dość mocno podnieść fotel. Poza tym trudno po jednej jeździe testowej wyszukać więcej istotnych wad (być może te ujawnią się po pełnym teście). Na szczęście jest sporo zalet, a jedną z największych i być może najbardziej zaskakujących, jest… świetne prowadzenie. Nie spodziewałem się po Dacii Duster tak chętnego wchodzenia w zakręty, neutralnego prowadzenia (z nutką nadsterowności na śliskiej nawierzchni) oraz szybkiej reakcji na ruchy kierownicą. Pokonywanie zakrętów nawet po nierównej nawierzchni nie sprawia Dusterowi żadnych problemów. Jechałem odmianą Extreme na 18-calowych felgach z oponami wielosezonowymi o stosunkowo niskim profilu, ale jeśli ktoś chce czerpać frajdę z jazdy, Dacia Duster na pewno jej dostarczy! Zastanawiam się tylko, czy dla siebie nie wybrałbym wersji hybrydowej, która bardzo sprawnie napędza Joggera (o tym za chwilę) i nie ma dość istotnej wady – krótkiej skrzyni manualnej. Mógłbym nawet poświęcić napęd na cztery koła w zamian za nieco więcej dynamik i wygody jazdy z automatem.

Przełożenia są bardzo krótkie i praktycznie bez większych problemów można ruszać z drugiego biegu. Szósty bieg z kolei jest swego rodzaju nadbiegiem, który wykorzystamy tylko przy prędkościach powyżej 100 km/h. Dziwne? Być może, ale Dacia miała w tym swój cel. Tak krótkie przełożenia pozwoliły w pewnym stopniu zastąpić reduktor, co wiązałoby się z dużymi kosztami dodatkowymi. W przypadku wersji z napędem na cztery koła, ma to dość spore znaczenie, więc jeśli ktoś planuje częste wycieczki w teren, na pewno doceni tak ciasno zestopniowaną przekładnię. Kolejną wadą jest kiepskie wyciszenie i już przy prędkości około 110-120 km/h trzeba podnosić głos, aby swobodnie rozmawiać. Oczywiście w przypadku auta budżetowego trzeba godzić się na pewne kompromisy i oszczędności, ale gdyby Dacia zainwestowała kilka dodatkowych euro w lepsze wyciszenie słupków A oraz nadkoli przednich, ten aspekt na pewno bym przemilczał.

Dacia Jogger Hybrid 140. Jedyna słuszna, ale… nieopłacalna wersja?

Po kilku godzinach spędzonych z Dacią Duster i Jogger mogę z powodzeniem stwierdzić, że to naprawdę ciekawe propozycje w segmencie aut budżetowych. Dacia Duster zaskakuje nowoczesnym wyglądem, bardzo ciekawie i praktycznie zaprojektowanym wnętrzem oraz zaskakująco dobrym prowadzeniem. Z napędem hybrydowym byłby to niemal idealny przedstawiciel tego segmentu, pomijając średnie wyciszenie. Dacia Jogger z hybrydą jest rewelacyjna – dynamiczna, przestronna i oszczędna. Problemem może być jedynie wysoka cena, bo dla niektórych górną granicą opłacalności zakupu może być właśnie 100 000 złotych. Kamil Rogala

Drugim autem, którym miałem okazję się przejechać była już dobrze znana Dacia Jogger, ale z wyczekiwanym od dawna napędem hybrydowym Hybrid 140. Jak sama nazwa wskazuje, auto generuje systemowe 140 KM (94 KM z jednostki spalinowej i 49 KM z silnika elektrycznego) oraz 205 Nm momentu obrotowego. Napęd trafia na przednią oś za pośrednictwem przekładni automatycznej Multi-mode o kilkunastu kombinacjach biegów. To wszystko przekłada się na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 10 sekund oraz prędkość maksymalną 167 km/h. Na papierze wartości te nie imponują i są bardzo podobne do pozostałych wersji napędowych, ale odczucia subiektywne podczas jazdy są zdecydowanie lepsze.

Po pierwsze – dynamika ruszania i rozpędzania się do prędkości miejskich. Auto zawsze rusza na silniku elektrycznym, dzięki czemu zastrzyk mocy i momentu obrotowego mamy natychmiast. Reakcja jest więc szybka i bez zbędnej zwłoki, a przekładnia automatyczna dość sprawnie dobiera biegi do sytuacji. Czasami zdarzają się szarpnięcia, silnik niekiedy wkręca się na obroty nawet podczas jednostajnej jazdy, co może początkowo denerwować, ale na dłuższą metę ważne są efekty – dynamika i spalanie – a w obu tych przypadkach nie ma wiele miejsca do narzekania. Auto jedzie zdecydowanie żwawiej niż w wersji z napędem benzynowym lub mieszanym (z LPG), a średnie spalanie po dynamicznej jeździe po drogach podmiejskich wyniosło 5 l/100 km. Świetny wynik. Wiem, że znajdzie się wielu zwolenników napędu benzyna-LPG (podobnie jak w przypadku Dustera), który zapewnia nawet 1200-1300 km łącznego zasięgu (dwa zbiorniki paliwa po 50 litrów), ale jeśli ktoś porusza się głównie w mieście, z pewnością doceni niskie spalanie, dynamikę przy niskich prędkościach i co najważniejsze – wygodę automatu.

To zdecydowanie najbardziej pasujący do Joggera napęd, ale czy będzie najczęściej wybierany? Wątpię. Chodzi oczywiście o cenę, która w przypadku najtańszego wariantu z napędem Hybrid 140 przekracza już magiczną barierę – kosztuje 114 050 złotych w wersji Expression (7 os.). Za wersję Extreme trzeba już zapłacić 118 850 złotych, a po dorzuceniu trzech pozycji dodatkowych (nie licząc akcesoriów), ostateczny koszt przekracza 125 000 złotych. To wciąż bardzo dobra i opłacalna propozycja w segmencie 7-osobowych minivanów, ale czar budżetowego auta nieco blaknie.