Używana Alfa Romeo Stelvio (od 2016 r.). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

SUV o sportowym charakterze nie musi być synonimem absurdalnej mocy, sztywnego zawieszenia, niezadowalającej sterowności czy ograniczonej funkcjonalności. Choć na rynku nie znajdziemy wielu takich modeli, dostępne przykłady dowodzą, że połączenie talentu inżynierskiego i elastyczności finansowej może zaowocować stworzeniem wyjątkowego pojazdu. Alfa Romeo Stelvio, obecna na rynku od 2016 roku, stanowi jedną z takich atrakcyjnych ofert. Warto zastanowić się nad zakupem tego modelu z drugiej ręki?

Używana Alfa Romeo Stelvio. Nadwozie/wnętrze

Alfa Romeo Alfa Romeo Stelvio opiera się na płycie podłogowej modelu Giulia, co przekłada się na doskonałe prowadzenie. Stelvio jest wyższe, nieco bardziej przestronne i oczywiście bardziej praktyczne, jednak to, co wyróżnia go wśród innych SUV-ów, to atrakcyjny wygląd. Wielu entuzjastów motoryzacji uważa, że Stelvio jest jednym z najlepiej wyglądających aut w tym segmencie na rynku. Muskularne nadwozie z delikatnymi, lekko napompowanymi przetłoczeniami, agresywny przedni zderzak z dużymi atrapami wlotów powietrza i tradycyjnym grillem w centralnej części – to wszystko nadaje mu dynamiczny i sportowy charakter. Duże klosze lamp o ładnej sygnaturze wewnętrznej dodają mu elegancji. Profil auta prezentuje się świetnie, z lekko napompowaną tylną częścią nadwozia. Z tyłu rzucają się w oczy szerokie lampy oraz dwie duże (lub poczwórne w wersji Quadrifoglio) końcówki układu wydechowego. Auto mierzy 4687 mm długości, 1903 mm szerokości, 1648 mm wysokości, a rozstaw osi to 2818 milimetrów. SUV o sportowym charakterze nie musi być synonimem absurdalnej mocy, sztywnego zawieszenia, niezadowalającej sterowności czy ograniczonej funkcjonalności. Choć na rynku nie znajdziemy wielu takich modeli, dostępne przykłady dowodzą, że połączenie talentu inżynierskiego i elastyczności finansowej może zaowocować stworzeniem wyjątkowego pojazdu. Alfa Romeo Stelvio, obecna na rynku od 2016 roku, stanowi jedną z takich atrakcyjnych ofert. Warto zastanowić się nad zakupem tego modelu z drugiej ręki? Alfa Romeo Dla tych, którzy szukają maksymalnej funkcjonalności i ergonomii, Alfa Romeo Stelvio może nie spełniać wszystkich oczekiwań, a porównywanie jej do takich modeli jak Tiguan czy Kodiaq może wydawać się nieadekwatne. Jednak dla miłośników emocjonującej jazdy i satysfakcji płynącej z płynnego pokonywania zakrętów, Stelvio oferuje niezapomniane wrażenia. Wnętrze pojazdu jest wyraźnie sportowe i odrobinę surowe. Dominuje tu charakterystyczny minimalizm i koncentracja na potrzebach kierowcy. Wystarczy spojrzeć na zegary umieszczone w głębokich tubach czy szeroką konsolę centralną z licznymi elementami sterującymi, w tym trzema pokrętłami – jednym dedykowanym do regulacji trybów jazdy „DNA". Dodatkowo, duże łopatki zmiany biegów umieszczone za kierownicą, stosunkowo mały ekran systemu info-rozrywki i fotele, które zapewniają doskonałe podparcie boczne, łączą sportowy styl z komfortem, nawet podczas długich podróży. Warianty Veloce i Quadrifoglio wyróżniają się jeszcze większymi boczkami, które doskonale podtrzymują ciało w trakcie dynamicznej jazdy.

Z tyłu również znajdziemy wystarczająco miejsca, choć warto zwrócić uwagę na duży tunel środkowy, który może stanowić przeszkodę dla środkowego pasażera. Nad głowami pasażerów znajduje się więcej niż wystarczająco przestrzeni. Na plus zasługuje również bagażnik. Nie jest to co prawda rekordowy olbrzym – od 525 do 1600 litrów – ale zaskakuje ergonomią, praktycznymi dodatkami i przydatnymi gadżetami.

Używana Alfa Romeo Stelvio. Silniki/układ napędowy

Alfa Romeo Jeśli chodzi o ofertę jednostek napędowych w modelu Alfa Romeo Stelvio, można zauważyć pewną różnorodność, choć zmiany w ofercie były stosunkowo częste – dodawano, usuwano i modyfikowano dostępne jednostki. Przed modernizacją, Stelvio oferowało trzy wersje benzynowe - 2.0 Turbo o mocy 200 lub 280 KM: Mocniejsza jednostka dysponowała momentem obrotowym na poziomie 400 Nm i świetnie napędzała to – bądź co bądź – spore i ciężkie auto. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,7 sekundy oraz prędkość maksymalna 230 km/h to bardzo przyzwoite wartości.

2.9 V6 Bi-Turbo o mocy 510 KM w topowej odmianie Quadrifoglio: To prawdziwy potwór, który rozpędza się od 0 do 100 km/h w 3,9 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 285 km/h. Spalanie? Raczej umowne, bowiem wartości w mieście od 15 do 20 l/100 km są dość powszechne.

W ofercie są także jednostki wysokoprężne, ale jeśli ktoś liczy na oszczędności jak w przytaczanym wyżej Tiguanie, raczej się rozczaruje. Mimo to dla tych, którzy planują częste podróże przygotowano odpowiednie jednostki.

2.2 Diesel (lub JTDM-2) o mocy 150, 180 oraz 210 KM: Po liftingu dwie słabsze odmiany dorobiły się 10-konnego zastrzyku mocy. Topowa jednostka pozostała bez zmian i oferowała aż 470 Nm momentu obrotowego. To przekładało się na niezłe osiągi – 6,6 sekundy do setki i prędkość maksymalną 215 km/h, przy przyzwoitym spalaniu na poziomie 4,8 l/100 km.

Używana Alfa Romeo Stelvio. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Alfa Romeo Alfa Romeo Stelvio to obszerny pojazd, który zazwyczaj wykorzystywany jest w środowisku miejskim, na codziennych trasach takich jak dojazdy do szkoły czy wyjazdy do supermarketów, a także na dłuższe trasy autostradowe. Z tego względu zaleca się dokładne sprawdzenie karoserii pod kątem ewentualnych zarysowań, wgnieceń czy nieprofesjonalnych napraw. Należy również zwrócić uwagę na aluminiowe felgi, które mogły ulec uszkodzeniu przez kontakt z krawężnikiem. Wśród użytkowników pojawiały się także uwagi dotyczące elektrycznego sterowania tylnej klapy. Warto upewnić się, że mechanizm składania i przesuwania siedzeń działa bez zarzutu. Chociaż wcześniejsze modele Alfy Romeo bywały kojarzone z drobnymi, lecz uporczywymi problemami elektrycznymi i elektronicznymi, w przypadku Stelvio liczba zgłaszanych usterek nie budzi większych obaw. Jako stosunkowo nowy model, Stelvio nie wykazuje tendencji do poważnych, powtarzających się awarii.

W dniu publikacji na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 230 ogłoszeń dotyczących Alfy Romeo Stelvio. Za model z 2019 roku w wersji Veloce Ti, z przebiegiem 190 000 kilometrów, z silnikiem 2.0 Turbo Q4 trzeba zapłacić około 100 000 złotych. Za około 140 000 złotych kupimy model z 2020 roku z przebiegiem 80 000 kilometrów. Za topowy wariant Quadrifoglio z 2023 roku z przebiegiem około 10 000 kilometrów trzeba zapłacić już ponad 260 000 złotych.

Używana Alfa Romeo Stelvio. Podsumowanie

Alfa Romeo Alfa Romeo Stelvio jest idealnym wyborem dla pewnych siebie kierowców, którzy mają jasno określone oczekiwania wobec swojego pojazdu, lecz nie poszukują ekstremalnych rozwiązań. Reprezentuje idealny balans między komfortem i funkcjonalnością rodzinnego samochodu a ekscytującym prowadzeniem charakterystycznym dla aut sportowych. Mimo że cena może być wyższa i pojawiły się opinie kwestionujące jej reputację, to w rzeczywistości są to przestarzałe stereotypy, które nie odzwierciedlają aktualnej jakości tego modelu.

Używana Alfa Romeo Stelvio – zalety: świetna, niestarzejąca się stylistyka;

bardzo dobrze wykończone, ładne, choć trochę ciasne wnętrze;

niewielka, ale przemyślana oferta silnikowa;

nawet najsłabszy silnik Diesla jest wystarczający do spokojnej i oszczędnej jazdy;

mocniejsza benzyna zapewnia mnóstwo frajdy z jazdy;

natomiast wersja Quadrifoglio może konkurować z autami sportowymi;

ciekawe wersje wyposażenia. Używana Alfa Romeo Stelvio – wady: jeśli ktoś szuka rodzinnego i przestronnego SUV-a, tu może być za ciasno;

niektóre elementy wnętrza, szczególnie sprzed liftingu, są kiepskiej jakości;

denerwujące, drobne problemy z elektroniką.



Używana Alfa Romeo Stelvio. Opinie

Marek z Wrocławia: „Po dwóch latach użytkowania Stelvio mogę śmiało powiedzieć, że to auto zmieniło moje postrzeganie marki. Dynamiczne, z charakterem i niezawodne – tak w skrócie można opisać moje doświadczenia. Wcześniej słyszałem o problemach z elektryką, ale moje Stelvio nie sprawia kłopotów. Warto było zainwestować w ten model.” Anna z Gdańska: „Alfa Romeo Stelvio to mój pierwszy samochód tej marki i jestem zachwycona. Design, komfort jazdy, a przede wszystkim prowadzenie – każdy kilometr to czysta przyjemność. Owszem, są drobne niedociągnięcia, ale które auto ich nie ma? Stelvio to dla mnie synonim włoskiego stylu i jakości.” Tomasz z Krakowa: „Stelvio kupiłem z myślą o dłuższych trasach i nie zawiodłem się. Auto świetnie radzi sobie na autostradzie, a jednocześnie jest wystarczająco komfortowe na co dzień. Miałem pewne obawy co do awaryjności, ale po roku użytkowania mogę powiedzieć, że Alfa Romeo poszła do przodu pod tym względem.”

Używana Alfa Romeo Stelvio – wybrane jednostki napędowe: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa Emisja CO2 2.0 Turbo 1995 ccm 200 KM 330 Nm 215 km/h 7,2 s 7 l/100km 161 g/km 2.0 Turbo 1995 ccm 280 KM 400 Nm 230 km/h 5,7 s 7 l/100km 161 g/km 2.9 Bi-Turbo V6 2891 ccm 510 KM 600 Nm 283 km/h 3,8 s 9 l/100km 210 g/km 2.2 JTDM 2143 ccm 160 KM 450 Nm 198 km/h 8,4 s 5,3 l/100km 139 g/km 2.2 JTDM 2143 ccm 190 KM 450 Nm 210 km/h 7,6 s 5,7 l/100km 149 g/km 2.2 JTDM 2143 ccm 210 KM 470 Nm 215 km/h 6,6 s 5,7 l/100km 149 g/km

