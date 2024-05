Używana Alfa Romeo Giulia (od 2015 r.). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używana Alfa Romeo Giulia. Nadwozie/wnętrze

Alfa Romeo Giulia to samochód, który doskonale odpowiada pewnym siebie kierowcom o wyraźnych oczekiwaniach. Auto łączy w sobie komfort i funkcjonalność, które oczekuje się od samochodu rodzinnego, z emocjonującymi właściwościami jezdnymi, typowymi dla pojazdów sportowych. Chociaż jej cena może być nieco wyższa, a niektóre opinie mogą podawać w wątpliwość reputację marki, to obecnie są to jedynie przestarzałe stereotypy, nieadekwatne do obecnej jakości tego modelu. Jeśli ktoś nie szuka przestrzeni limuzyny i komfortu SUV-a, Giulia na pewno spełni jego oczekiwania. Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia jest bez wątpienia jednym z najładniejszych przedstawicieli segmentu D na rynku. Klasyczny sedan o pięknej linii budzi zainteresowanie na ulicy niemal każdego miłośnika motoryzacji. Te kształty doceniają nawet zwolennicy BMW czy Audi. Nie da się ukryć, że auto, które zostało zaprezentowane w 2015 roku, nawet dziś budzi zachwyt. Oczywiście, Włosi mają rękę do stylizacji aut i większość modeli sprzed lat przyspiesza bicie serca, ale Giulia nawet po dwóch liftingach mogłaby pozostać na rynku jeszcze wiele lat. Nowa generacja? Niekoniecznie. Wystarczy kolejny lifting, tylko żeby Alfie Romeo nie przyszło na myśl, aby usunąć ten model z oferty. A znając historię marki i koniec tak ciekawych modeli nowożytnych, jak Mito czy Giulietta, również i Giulię może czekać taki los. Ale póki co, cieszmy się tymi pięknymi kształtami tj. smukłymi światłami przednimi, tradycyjnym grillem z agresywnie narysowanym zderzakiem, piękną linią boczną przypominającą klin oraz tyłem z ładnym zderzakiem, niewielkim dyfuzorem i dwoma słusznych rozmiarów końcówkami układu wydechowego. Do tego tradycyjny czerwony lub równie piękny zielony lakier i duże felgi w kształcie tarczy telefonicznej. Jeśli chodzi o wymiary, Giulia mierzy 4650 mm długości, 1860 mm szerokości i 1438 mm wysokości. Rozstaw osi to 2820 mm. A co znajdziemy we wnętrzu?

Alfa Romeo Giulia to samochód, który doskonale odpowiada pewnym siebie kierowcom o wyraźnych oczekiwaniach. Auto łączy w sobie komfort i funkcjonalność, które oczekuje się od samochodu rodzinnego, z emocjonującymi właściwościami jezdnymi, typowymi dla pojazdów sportowych. Chociaż jej cena może być nieco wyższa, a niektóre opinie mogą podawać w wątpliwość reputację marki, to obecnie są to jedynie przestarzałe stereotypy, nieadekwatne do obecnej jakości tego modelu. Jeśli ktoś nie szuka przestrzeni limuzyny i komfortu SUV-a, Giulia na pewno spełni jego oczekiwania. Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia to samochód, który może nie zaspokoić wszystkich potrzeb w zakresie funkcjonalności, ergonomii, a w szczególności przestrzeni, szczególnie gdy porównuje się ją do innych przedstawicieli segmentu tj. Superb czy Passat, ale mimo to dla entuzjastów ekscytującej jazdy, Giulia dostarcza wyjątkowych doznań. Są różne priorytety i jeśli ktoś chce dużej przestrzeni z tyłu, we włoskiej propozycji tego nie znajdzie. Wnętrze Giulii, choć sportowe i nieco ascetyczne, skupia się na kierowcy, oferując minimalistyczny design i intuicyjne rozmieszczenie elementów sterujących. Zegary umieszczone w głębokich tubach i szeroka konsola centralna z trzema pokrętłami, w tym jednym przeznaczonym do regulacji trybów jazdy „DNA”, podkreślają sportowy charakter pojazdu. Duże łopatki zmiany biegów za kierownicą, kompaktowy ekran systemu info-rozrywki i fotele z doskonałym podparciem bocznym zapewniają komfort nawet podczas długich tras. Modele Veloce i Quadrifoglio wyróżniają się jeszcze bardziej, z większymi boczkami foteli, które zapewniają stabilność podczas dynamicznej jazdy. O ile wersje sprzed liftingu we wnętrzu mogą wykazywać pewne oszczędności w zastosowanych materiałach, tak po pierwszym liftingu jest już naprawdę bardzo przyzwoicie.

Z tyłu znajdziemy wystarczająco miejsca dla dwóch dorosłych osób o średnim wzroście, choć warto zwrócić uwagę na duży tunel środkowy, który może stanowić przeszkodę dla środkowego pasażera. Na plus zasługuje również bagażnik, który oferuje od 480 do 1500 litrów. Wielu fanów modelu do dziś zastanawia się, czemu Alfa Romeo nie zdecydowała się na wersję z nadwoziem kombi, która mogłaby być hitem sprzedażowym i zapewne wyglądałaby fantastycznie.