Czarna skrzynka w samochodzie. Kolejny obowiązek w nowych autach

Nowe, obowiązkowe wyposażenie pojazdu

Jak działa czarna skrzynka w samochodzie?

Samochody w rzeczywistości nie będą musiały być wyposażone w nowe fizyczne urządzenie - EDR to po prostu nowa funkcja oprogramowania, a jednostka sterująca poduszek powietrznych i jej pamięć są wykorzystywane do przechowywania obowiązkowych danych. Są one stale aktualizowane i zapisywane w pamięci, chyba że dojdzie do aktywowania poduszki powietrznej.