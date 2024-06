Sukces przedsprzedaży nowej Toyoty. Ile auto zamówiono?

Nowy PROACE MAX oferuje aż sześć konfiguracji przestrzeni ładunkowej vana, podwozie i platformę do zabudowy z pojedynczą lub podwójną kabiną oraz możliwością dobrania fabrycznej otwartej skrzyni załadunkowej. Auto debiutuje na rynku z silnikami 2.2 D-4D o mocach od 120 do 180 KM, które połączone są z 6-biegową skrzynią manualną lub 8-biegowym automatem. Napęd elektryczny z baterią o pojemności 110 kWh do oferty dołączy wkrótce. Tak jak pozostałe modele z linii Toyota Professional samochód objęty jest Gwarancją PRO na trzy lata lub do 1 000 000 km.