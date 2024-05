Toyota C-HR 2.0 Hybrid AWD-i 197 KM. Test, wrażenia z jazdy, ceny i wyposażenie

Toyota C-HR. Nadwozie i wnętrze

O poprzedniej generacji można było śmiało napisać, że wyróżnia się z tłumu. W przypadku nowej jest podobnie. Ba! Może nawet bardziej, bo dwukolorowe nadwozie z lakierowanym na czarno tyłem to coś, czego trudno szukać na rynku. W zasadzie do głowy przychodzi mi – oprócz Aygo X – tylko Kia Niro obecnej generacji, która również może mieć ciekawy panel przy słupku C w kontrastującym (zazwyczaj szarym) kolorze. W Toyocie postawiono na lakierowany na czarno tył za słupkiem C wraz z nadkolem i tylną klapą. Oczywiście można z tego zrezygnować wybierając jedną z niższych wersji wyposażenia, ale nie da się ukryć, że ten element jest bardzo ciekawy i dodaje autu sporo charakteru. Tak czy inaczej cała Toyota C-HR to prawdziwa feria kształtów i przetłoczeń. Z przodu mamy spory grill w zderzaku, brak tradycyjnego grilla z logo producenta, światła są bardzo nietypowe, smukłe i w kształcie rozciągniętych liter C. Z boku uwagę zwracają chowane w obrys nadwozia klamki, powierzchnia szyb jest dość niewielka (co odbija się m.in. na widoczności), z tyłu zaś zauważymy muskularny zderzak z matowym wypełnieniem oraz szeroki, łączony panel świateł tylnych z prostą sygnaturą LED. Jest również mnóstwo przetłoczeń, załamań i nietypowych kształtów, ale C-HR zdążył nas do tego przyzwyczaić. Jedno jest pewne – auto rzuca się w oczy i wiem, że jednym się bardzo podoba, inni patrzą na sylwetkę z mieszanymi uczuciami.

Również we wnętrzu C-HR jest bardzo ciekawie i ekstrawagancko, ale styliści – pomijając ogromny wyświetlacz w centralnej części – zachowali umiar i dobry smak. Przetłoczenia wyraźnie korespondują z tym, co widzimy na nadwoziu, a to może się podobać. Przyznam nawet, że w wielu miejscach wnętrza zauważyłem nawiązania do produkcji Lexusa. Tak czy inaczej trudno prosto opisać wygląd, bo tutaj również sporo się dzieje. Tunel środkowy został nietypowo oddzielony od przestrzeni pasażera, w centralnej części mamy uchwyty na kubki, półkę na telefon z ładowarką indukcyjną i panel z przełącznikiem pracy skrzyni biegów. Wyżej mamy przyciski do najważniejszych funkcji, jeszcze wyżej umieszczono panel klimatyzacji oraz wąskie kratki nawiewów. Wspomniany ekran jest czytelny, ale sam system info-rozrywki mnie nie przekonuje – jest prosty w obsłudze, ale nie do końca wygodny i intuicyjny. Oczywiście rozwiązaniem jest skorzystanie z Android Auto lub Apple CarPlay. Również obsługa wirtualnych zegarów nie jest specjalnie wygodna i aby np. wykasować dane dot. średniego spalania, trzeba przytrzymać przycisk OK, przesunąć aktywne okno w lewo lub w prawo, a następnie znów przytrzymać OK, aby wykasować pomiar. Po wszystkim trzeba nacisnąć przycisk Cofnij, aby wyłączyć ustawienia. Tak proste czynności powinny zajmować sekundę i absorbować minimum uwagi. Aby wyłączyć sygnał ostrzegający o przekroczeniu prędkości (jak zwykle nie działa to najlepiej), również musimy przejść przez kilka poziomów menu wykonując kilka kliknięć, przytrzymań OK itp.