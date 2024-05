Audi A3 i S3 po liftingu. Co się zmieniło w odświeżonym kompakcie z Ingolstadt?

Lifting Audi A3 wywarł na mnie pozytywne wrażenie, choć większość tych emocji zapewne wypracowała udoskonalona wersja Audi S3. Większa moc zawsze jest mile widziana, ale to, co naprawdę przyciąga uwagę i generuje pozytywne wrażenia, to głębokie zmiany w układzie napędowym. Odczucia z jazdy są teraz bardziej intensywne. O ile Audi A3 to po prostu to samo, ale w nieco odświeżonej wersji, tak S3 to model, który dostarcza znacznie większej frajdy i potrafi zaskoczyć swoim charakterem. To dowód na to, że nie zawsze potrzebna jest zupełnie nowa generacja, aby podbić zainteresowanie konkretnym modelem.

Niedawno byliśmy na prezentacji odświeżonego Audi Q7 i tam zmiany były ledwo widoczne z zewnątrz, ale bardzo istotne pod względem technicznym oraz ofertowym. Podobnie jest z Audi A3 i S3 po liftingu. O ile „cywilna” wersja dostała kosmetyczne zmiany, tak wariant S3 zaskakuje pod wieloma względami.

Z zewnątrz Audi A3 tylko kosmetyka…

Audi Zewnętrzne zmiany w odświeżonych modelach A3 Sportback i Limousine nadają im jeszcze bardziej dynamiczny wygląd, ale nie spodziewajmy się rewolucji. Nowy, bezramkowy grill jest teraz szerszy i płaski, co stanowi dominujący element w przedniej części nadwozia. Duże, kanciaste wloty powietrza w zderzaku (w wersji S line są dość okazałe) oraz przedni spojler, który obniża profil pojazdu, bardzo dobrze ze sobą współgrają, podkreślając sportowy design kompaktowych modeli Audi. Z tyłu przyciąga wzrok nowy zderzak z wyraźnym dyfuzorem, który przywodzi na myśl modele RS (oczywiście z pakietem S line). Paletę barw wzbogacają nowe, metalizowane kolory: zielony District, czerwony Progressive oraz opcja matowego wykończenia w kolorze szarym Daytona. Muszę przyznać, że wersja Sportback z 19-calowymi felgami i matowym lakierem wygląda świetnie, nawet jeśli pod maską drzemie 150-konne 1.5 TFSI.

Właściciele A3 mają teraz możliwość niewielkiej personalizacji swoich pojazdów, wybierając przez system MMI jedną z czterech cyfrowych sygnatur świateł do jazdy dziennej – to innowacja w serii A3. „To pozwala naszym klientom na większą indywidualizację. W każdej chwili mogą odmienić wygląd swojego auta. Różnorodne sygnatury różnie interpretują pewność siebie i zwinność” - wyjaśnia Cesar Muntada, szef działu designu oświetlenia w AUDI AG. Każda sygnatura świetlna ma również indywidualnie zaprojektowane scenariusze oświetlenia powitalnego i pożegnalnego. Reflektory LED i LED Matrix, z 24-pikselowymi elementami w trzech rzędach, kreują cyfrowe światła do jazdy dziennej, które w połączeniu z płaską formą i szeroką grafiką świetlną, jeszcze bardziej podkreślają sportowy charakter modeli A3. Choć nowe światła wyglądają imponująco, to jednak tęsknię za charakterystycznym rombem z dziewięcioma punktami świetlnymi pod głównym reflektorem. Czy wewnątrz pojazdu również zaszły jakieś zmiany?

…we wnętrzu również niewielkie modyfikacje

Audi Wnętrze Audi A3 zostało delikatnie odświeżone, a modyfikacje skupiają się głównie na detalach. Centralnym punktem jest nowy selektor skrzyni biegów, który swoim wyglądem nawiązuje do tych znanych z elektrycznych wersji pojazdów. Chromowane akcenty na kratkach nawiewów oraz nowe materiały wykończeniowe na desce rozdzielczej dodają wnętrzu nieco więcej sportowej elegancji. Po zapadnięciu zmroku, w topowych wersjach, można podziwiać ulepszone oświetlenie ambientowe, szczególnie wycięte laserowo wzory na drzwiach.

Co do systemu i oferty, Audi wprowadziło kilka nowości. Wśród opcji dodatkowych znajduje się zaawansowana nawigacja MMI Plus, która wraz z bogatym zestawem usług łączności i aplikacji dostępnych w sklepie, zapewnia kierowcy komfortowe korzystanie z różnorodnych funkcji bezpośrednio z poziomu głównego ekranu. Sklep jest zintegrowany z systemem MMI, co umożliwia łatwe pobieranie popularnych aplikacji zewnętrznych. Aplikacje te można instalować bezpośrednio w systemie infotainment, co eliminuje konieczność korzystania ze smartfona. Dodatkowo, użytkownicy mogą sterować aplikacjami za pomocą komend głosowych. Funkcjonalność Amazon Alexa rozszerza możliwości systemu, pozwalając nie tylko na strumieniowanie muzyki, ale także na zarządzanie inteligentnym domem w tym np. oświetleniem, ogrzewaniem, sterowaniem drzwiami od garażu itp. Coś jeszcze?

Owszem i są to zmiany, które nie każdemu przypadną do gustu. Nie oszukujmy się, możliwość dodawania usług na żądanie po zakupie samochodu wywołują nerwowe dyskusje. W tym przypadku, dzięki aplikacji myAudi, klienci mogą wzbogacić swoje Audi A3 o nawet pięć dodatkowych funkcji związanych z informacją, rozrywką i komfortem. Wśród nich znajduje się zaawansowana nawigacja MMI Plus z Audi Connect, która zapewnia dostęp do szerokiej gamy usług łączności. Nowe A3 można również wyposażyć w interfejs smartfona, który umożliwia integrację z systemem MMI zarówno urządzeń z iOS, jak i Androida, poprzez Apple CarPlay lub Android Auto. Inne dostępne funkcje to adaptacyjny tempomat, asystent świateł drogowych oraz opcja rozbudowania standardowej klimatyzacji o system dwustrefowy. Te funkcje można aktywować na różne okresy czasu – od miesiąca do stałego użytkowania, w zależności od potrzeb klienta. Wciąż słyszę opinie, że jak ktoś kupuje samochód z dwustrefową klimatyzacją (a dziś to raczej powszechna opcja nawet w tańszych autach), chciałby móc z tego korzystać. Podobnie np. z aktywnymi światłami, skrętną tylną osią, podgrzewaniem foteli itp. Jeśli taki element się zepsuje, płacimy za cały element, a nie za funkcje, z których korzystaliśmy w ramach planu abonamentowego. Ale czy to się przyjmie? Zobaczymy. Czasami preferencje klientów bywają bardzo dziwne i nieprzewidywalne.

O wiele więcej zmian znajdziemy w Audi S3!

Kamil Rogala Ale co ciekawe, te zmiany również nie są widoczne. Owszem, jest kilka modyfikacji w wyglądzie, ale najważniejsze jest to, czego nie widać. Po pierwsze, odświeżone Audi S3 osiąga nowy poziom mocy, stając się najmocniejszym modelem w swojej historii. Jego serce, silnik 2.0 TFSI, teraz dysponuje mocą 333 KM i momentem obrotowym 420 Nm, co zapewnia wyjątkowo dynamiczne doznania z jazdy. Modernizacja silnika przyniosła wzrost mocy o 23 KM i momentu obrotowego o 20 Nm, co bezpośrednio przekłada się na znakomitą elastyczność i imponujące przyspieszenie. Audi S3 potrafi teraz rozpędzić się do 100 km/h w zaledwie 4,7 sekundy. Prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 250 km/h. Ale to nie koniec zmian, ponieważ zarówno silnik, jak i przekładnia zostały dostosowane do bardziej sportowego stylu jazdy. Turbosprężarka, pracująca na stałym poziomie obrotów, w połączeniu z przepustnicą otwieraną w trybie wybiegu, podnosi wydajność napędu. Wyższy moment startowy i 7-biegowa skrzynia S tronic zapewniają szybkie i spontaniczne ruszanie z miejsca nawet bez uruchamiania trybu „launch control”. Ponadto, czas zmiany biegów pod pełnym obciążeniem został skrócony o połowę, a prędkości obrotowe silnika przy częściowym obciążeniu zostały zwiększone, co poprawia reakcję na polecenia prawej stopy kierowcy. To wszystko jest wyraźnie odczuwalne podczas jazdy, ale to nie jedyny element, który dostarcza emocji za kierownicą!

Audi S3 potrafi teraz driftować i robi to świetnie!

Kamil Rogala Odświeżone Audi S3, podobnie jak mocniejszy i bardziej radykalny model RS3, zostało wyposażone w zaawansowany system rozdziału momentu obrotowego. Ta innowacja nie tylko zwiększa zwinność, ale również stabilność pojazdu. Do czasu… Wystarczy bowiem nieco przesadzić w trybie Dynamic plus i samochód zaczyna pięknie iść bokiem! System ten umożliwia płynne przekazywanie momentu obrotowego między tylnymi kołami, co pozwala na dokładne dostosowanie do aktualnych warunków drogowych oraz wybranego profilu jazdy w systemie Audi drive Select. Nowy tryb Dynamic plus, dostępny w Audi drive select po wybraniu trybu Dynamic, oferuje jeszcze większe emocje podczas jazdy, maksymalizując dynamikę i minimalizując wpływ systemów wsparcia kierowcy. W tym ustawieniu, rozdzielacz momentu obrotowego preferuje zewnętrzne tylne koło w zakrętach, co sprzyja nadsterowności. Elektroniczna kontrola stabilności (ESC) jest dostosowana do tego sportowego trybu, ograniczając swoje interwencje, co pozwala kierowcy czerpać większą przyjemność z jazdy, szczególnie na nawierzchniach o różnym współczynniku tarcia. Mówiąc wprost – można driftować rodzinnym kompaktem!

Silnik i skrzynia biegów również zostały dostrojone do trybu dynamic plus. W porównaniu do standardowego trybu dynamic, silnik 2.0 TFSI pracuje na biegu jałowym z wyższymi obrotami o 200 obr./min, osiągając 1300 obr./min, co ułatwia dynamiczne ruszanie. Przepustnica reaguje bardziej bezpośrednio, a skrzynia S tronic przyczynia się do zwiększenia dynamiki poprzez opóźnienie zmiany na wyższy bieg i wcześniejszą redukcję na niższy, co skutkuje szybszym i bardziej emocjonującym przyspieszeniem. W skrócie, 333 KM mocy w połączeniu z aktywnym dyferencjałem to przepis na ekscytujące doświadczenia na torze wyścigowym… i szybkie zużycie opon. Ale to w tym aucie lubię! Na co dzień normalny kompakt do jazdy po mieście, a w weekendy maszyna do zabawy na torze. I w obu rolach spisuje się bardzo dobrze!

Ceny, wersje i wyposażenie

Audi Jak doskonale wiemy, w konfiguratorach marek segmentu premium jest całe multum opcji i ciekawostek, dlatego też cena bazowa auta nijak się ma do ceny końcowej, jeśli chcemy swoje wymarzone auto skonfigurować „pod siebie”. Ceny zaczynają się od 141 000 złotych za bazową wersję 1.5 35 TFSI o mocy 150 KM ze skrzynią S tronic z bazowym wyposażeniem, a za odmianę advanced z tym silnikiem zapłacimy już 145 900 złotych. Jeśli chcemy nieco więcej sportowej aparycji, wybieramy wersję S line za 151 100 złotych. Wersje z silnikiem wysokoprężnym 2.0 35 TDI i skrzynią S tronic kosztują od 156 200 do 166 300 złotych. Za odmianę nadwoziową sedan (Limousine) musimy dopłacić 3000 złotych.

Na szczycie odświeżonej oferty (pomijając RS3, które na zmiany poczeka pewnie do przełomu roku), goszczą dwie wersje Audi S3 w następujących wersjach i cenach: Audi S3 Sportback TFSI quattro S tronic - 231 800 złotych;

Audi S3 Limousine TFSI quattro S tronic - 234 800 złotych.

W opcjonalnym wyposażeniu S3 znajdziemy m.in.:

Pakiet promocyjny Technology – 10 590 złotych;

opcjonalny lakier – od 3 750 do 13 850 złotych;

19-calowe felgi – 9 440 złotych;

reflektory Matrix LED – 2 260 złotych;

pakiet z siedzeniami sportowymi – 8 390 złotych etc. Jeśli nie zachowamy umiaru i zaznaczymy większość opcji, cena końcowa przekroczy 300 000 złotych.

Podsumowanie

Lifting Audi A3 wywarł na mnie pozytywne wrażenie, choć większość tych emocji zapewne wypracowała udoskonalona wersja Audi S3. Większa moc zawsze jest mile widziana, ale to, co naprawdę przyciąga uwagę i generuje pozytywne wrażenia, to głębokie zmiany w układzie napędowym. Odczucia z jazdy są teraz bardziej intensywne. O ile Audi A3 to po prostu to samo, ale w nieco odświeżonej wersji, tak S3 to model, który dostarcza znacznie większej frajdy i potrafi zaskoczyć swoim charakterem. To dowód na to, że nie zawsze potrzebna jest zupełnie nowa generacja, aby podbić zainteresowanie konkretnym modelem.

