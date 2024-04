Używany Citroen C4 III (2020-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Citroen C4 III to jeden z wielu crossoverów segmentu B na rynku, ale jako jeden z nielicznych potrafi dostosować się do wielu wymagań. Stonowana, kolorowa, skromna lub świetnie wyposażona – możliwości konfiguracyjne są bardzo szerokie. Czy warto zainteresować się tym autem na rynku wtórnym?

Używany Citroen C4 III. Nadwozie/wnętrze

Citroen C4 III wyróżnia się solidnością i funkcjonalnością w codziennym użytkowaniu. Chociaż nie oferuje najnowocześniejszego wyposażenia i gadżetów, nie zapewni sportowych wrażeń z jazdy, jego świeży i atrakcyjny wygląd przyciąga uwagę, a komfort przekonuje nawet wybrednych. Niewątpliwymi atutami są bezproblemowa eksploatacja oraz ekonomiczne silniki, które z pewnością zadowolą tych, którzy poszukują niezawodnego pojazdu do miejskiej jazdy. Citroen Francuska odwaga w eksperymentowaniu i zamiłowanie do awangardy stylistycznej jest dobrze znana, choć czasami głos rozsądku przejmują pragmatyczni księgowi. Wśród modeli marki znajdziemy fascynujące przykłady, które odznaczają się na tle rywali unikatowymi detalami, takimi jak podzielone światła, szerokie listwy ochronne zwane airbumpami, czy dwukolorowe karoserie. Nowy Citroen C4 przyciąga wzrok bez wątpienia. Dla zwolenników poprzedniej wersji C4, najnowsza generacja może wydawać się… dość dziwna. Jest to pojazd zdecydowanie różniący się od poprzednika, bardziej intrygujący, śmielszy i oryginalny. Pozostaje w kategorii kompaktów, lecz producent nieustannie podkreślał, że zdecydował się podążać za trendem i rosnącą popularnością samochodów o cechach terenowych. Nowe C4 posiada wszystkie atrybuty crossovera, w tym zwiększony prześwit do 156 mm.

Z każdej strony Citroen C4 prezentuje się jako pojazd pełen ciekawostek i oryginalności. Front dominują duże klosze reflektorów, lecz to nie one grają główną rolę. Za design odpowiadają charakterystyczne diody LED w kształcie litery V, które wydają się być przedłużeniem smukłego grilla. Klasyczny dla marki symbol „szewron” został wydłużony, co dodatkowo akcentuje wspomniane diody LED. Efekt końcowy jest elegancki i zgrabny. Na dolnej części znajduje się solidna osłona z tworzywa sztucznego, chroniąca przed uszkodzeniami i podkreślająca „crossoverowy” charakter pojazdu.

Boczny profil Citroena C4 ma nawiązywać do starszych modeli marki. Czy projektantom się to udało? Pokazali oni, że można harmonijnie połączyć tradycję z nowoczesnością. Widać tu inspiracje modnymi ostatnio 5-drzwiowymi coupe o podwyższonym nadwoziu. Chromowana listwa w dolnej części okien oraz słupek D, który przechodzi w klapę bagażnika z wbudowanym spojlerem, prezentują się efektownie. Co znajdziemy z tyłu? Nad stylizowanym zderzakiem umieszczono czarną listwę z diodami LED w kształcie litery V. Powyżej listwy zintegrowano spojler, dzielący tylną szybę poziomą linią. To interesujące rozwiązanie, choć może niekorzystnie wpływać na widoczność w lusterku wstecznym. Wnętrze Citroena C4 wyróżnia się oryginalnością i wpisuje w najnowsze trendy francuskiego producenta. Łączy w sobie nowoczesne technologie z klasycznym francuskim stylem i szczyptą ekstrawagancji. Minimalistyczne linie i ograniczona liczba przycisków idą w parze z praktycznymi rozwiązaniami, takimi jak tradycyjny panel klimatyzacji z pokrętłami i przyciskami. Centralnym elementem jest duży dotykowy ekran o panoramicznych proporcjach, dostępny nawet w podstawowej wersji modelu. Przed kierowcą umieszczono 5,5-calowy wyświetlacz TFT (lub 5-calowy LCD w wersji bazowej), który dostarcza kluczowe informacje, takie jak dane tempomatu czy zużycie paliwa, i jest delikatnie podświetlony, co dodaje mu głębi i estetyki.

Jakość wykończenia wnętrza stoi na wysokim poziomie, z solidnym spasowaniem elementów, choć producent mógł zastanowić się nad mniejszym użyciem błyszczącego, czarnego plastiku. Fotele zasługują na pochwałę; są miękkie i komfortowe, idealnie pasują do charakteru samochodu i doskonale współgrają z komfortowym zawieszeniem. W kwestii praktyczności, bagażnik ma pojemność 380 litrów, która zwiększa się do 1250 litrów po złożeniu oparć kanapy. Uchwyt na tablet nad schowkiem to interesujący dodatek, choć jego funkcjonalność może budzić wątpliwości. Przydatniejszy mógłby być dedykowany uchwyt na telefon, podobny np. do rozwiązania zastosowanego w Dacii Sandero.

Używany Citroen C4 III. Silniki/układ napędowy

Oferta silnikowa Citroena C4 wydaje się obszerna, choć tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma silnikami – jednym benzynowym i jednym wysokoprężnym – w kilku wydaniach o różnych mocach. Zaczynając od jednostki benzynowej, jest to silnik 1.2 PureTech o mocy od 100 do 156 KM. W wersji 130-konnej z momentem obrotowym 230 Nm auto jest dość żwawe i świetnie radzi sobie praktycznie we wszystkich warunkach. Współpracując z 8-biegową przekładną automatyczna przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,4 sekundy, rozpędza się do 200 km/h i zużywa średnio 5,1 l/100 km. Bardzo dobre parametry. Jest jeszcze wersja o mocy 156 KM i momencie obrotowym 240 Nm, choć dość szybko opuściła cennik i nie była wybierana zbyt często. Wariant ten był dostępny tylko z automatyczną skrzynią i rozpędzał się od 0 do 100 km/h w 8,6 sekundy. W najnowszych wersjach modelu można również spotkać wersje z miękką hybrydą 1.2 MHEV o mocy 136 KM.

Citroen C4 może być również wyposażony w silnik wysokoprężny 1.5 BlueHDI o mocy 110 lub 131 KM. W mocniejszym wydaniu oferuje 300 Nm i w połączeniu z 8-biegowym automatem, przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 9,5 sekundy. Prędkość maksymalna to 206 km/h a średnie spalanie to bardzo przyzwoite 4,6 l/100 km. W ofercie znajdziemy także wariant elektryczny o nazwie e-C4. Wyposażono go w silnik o mocy 136 KM i baterię o pojemności 50 kWh. To przekłada się na sprint od 0 do 100 km/h w czasie 9,5 sekundy, 150 km/h prędkości maksymalnej i zasięg deklarowany do 350 kilometrów. W poprawionej wersji o mocy 156 KM zastosowano baterię 54 kWh.

Używany Citroen C4 III. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Poza zwykłymi kontrolami wgnieceń i uszkodzeń parkingowych oraz felg aluminiowych pod kątem rys i zbyt bliskich kontaktów z krawężnikami, Citroen C4 III nie posiada konkretnych cech czy problemów, które należy koniecznie sprawdzić przed zakupem. Nawet wnętrze jest dość odporne (i twarde – urok tanich plastików), choć długotrwałe zaniedbania mogły się dać we znaki np. trudną do wyprania tapicerką na fotelach i kanapie. W przypadku silników 1.2 PureTech warto sprawdzić interwały wymiany oleju, bowiem sztywne trzymanie się wytycznych producenta i odstępy między wymianami dłuższe niż 15 000 kilometrów lub rok mogły doprowadzić do lekkiego zużycia jednostki. W modelach z automatyczną skrzynią wypada także sprawdzić płynność zmiany przełożeń np. podczas powolnej jazdy w korku.

W dniu publikacji artykułu na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 130 ogłoszeń dotyczących Citroena C4 III. Przykładowo model z 2021 roku z silnikiem 1.2 PureTech o mocy 130 KM i przebiegiem 90 000 kilometrów to koszt około 69 000 złotych. Za około 90 000 złotych kupimy model z 2022 roku z przebiegiem 20 000 i silnikiem 1.5 BlueHDI o mocy 131 KM.

Używany Citroen C4 III. Podsumowanie

Citroen C4 III wyróżnia się solidnością i funkcjonalnością w codziennym użytkowaniu. Chociaż nie oferuje najnowocześniejszego wyposażenia i gadżetów, nie zapewni sportowych wrażeń z jazdy, jego świeży i atrakcyjny wygląd przyciąga uwagę, a komfort przekonuje nawet wybrednych. Niewątpliwymi atutami są bezproblemowa eksploatacja oraz ekonomiczne silniki, które z pewnością zadowolą tych, którzy poszukują niezawodnego pojazdu do miejskiej jazdy.

Używany Citroen C4 III zalety: nietypowa, trochę ekscentryczna, ale przyjemna dla oka stylistyka;

całkiem solidnie wykonane i ergonomiczne wnętrze;

dość szeroka paleta silników, w tym oszczędny diesel oraz miękka hybryda;

dostępne wersje zarówno z manualną, jak i automatyczną (8-biegową) przekładnią;

udawany terenowy charakter sprawdzi się w miejskiej dżungli. Używany Citroen C4 III wady: wnętrze częściowo wykonane z twardych i połyskujących tworzyw;

nie jest to auto dla szukających gadżetów, nowoczesnych rozwiązań i sportowych wrażeń;

miękkie zawieszenie i leniwy charakter nie każdemu się spodoba;

słaba widoczność do tyłu przez dzieloną szybę;

konkurenci oferują większe bagażniki.

Używany Citroen C4 III. Opinie

Marek z Olkusza: “Citroen C4 III to dla mnie idealny kompan do miasta. Jego ekonomiczne silniki i niskie koszty utrzymania to duży plus. Choć brakuje mu niektórych nowoczesnych funkcji, jego niezawodność i wygodna jazda rekompensują te braki. Polecam każdemu, kto szuka solidnego i stylowego auta!” Anna z Gdyni: “Jestem zadowolona z mojego Citroena C4. Auto jest przestronne i ma świetne zawieszenie, które zapewnia komfort nawet na nierównych drogach. Wnętrze jest funkcjonalne, choć mogłoby być trochę bardziej ‘premium’. Ogólnie rzecz biorąc, to świetny wybór dla rodziny.” Tomasz z Wrocławia: “Używany Citroen C4 to moim zdaniem świetny stosunek jakości do ceny. Design zewnętrzny przyciąga wzrok, a wnętrze jest dobrze zaprojektowane. Mógłby mieć więcej nowinek technologicznych, ale jako auto miejskie spełnia swoje zadanie znakomicie.”

Wybrane jednostki napędowe w Citroen C4 III: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa Emisja CO2 1.2 PureTech 1199 ccm 100 KM 205 Nm 184 km/h 11,3 s 5,4 l/100km 122 g/km 1.2 PureTech 1199 ccm 130 KM 230 Nm 200 km/h 8,9 s 5,3 l/100km 119 g/km 1.2 MHEV 1199 ccm 136 KM 230 Nm 210 km/h 8,0 s 4,7 l/100km 107 g/km 1.5 BlueHDI 1499 ccm 131 KM 300 Nm 206 km/h 9,5 s 4,6 l/100km 122 g/km Elektryczny 50 kWh 136 KM 260 Nm 150 km/h 9,5 s Zasięg 350 km n.d.

