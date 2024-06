Ceny paliw. Ile zapłacimy za tankowanie na początku wakacji 2024?

Dobiegający końca trzeci tydzień czerwca przyniósł wzrosty cen u polskich producentów paliw. Liderem podwyżek okazał się w tym tygodniu olej napędowy, którego cena wzrosła o blisko 3 proc., co przełożyło się na zwyżkę o 147 zł i paliwo to dziś jest sprzedawane w rafineriach po 5159,60 zł netto. Zwyżkom nie oparły się również ceny benzyn. Za 1000 litrów popularnej 95 trzeba dziś zapłacić przeciętnie 5039,60 zł netto. W skali tygodnia cena tego paliwa wzrosła o 1,3 proc. czyli o 64,80 zł na 1000 litrów. Najmniejsza zwyżka - o 0,5 proc. dotyczyła w tym tygodniu najdroższego paliwa – benzyny 98-oktanowej. Paliwo to kosztuje dzisiaj przeciętnie 5509,20 zł netto. Warto zauważyć, że poziom cen hurtowych wszystkich gatunków paliw podstawowych jest bliski średniej liczonej od początku 2024 r., która dla Pb95 wynosi 5061 zł, a w przypadku diesla jest to 5167 zł.