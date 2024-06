Mazda CX-80. Flagowy SUV Mazdy już w Polsce. Ile trzeba zapłacić? Do wyboru jest m.in. Diesel

Polskie ceny Mazdy CX-80 zaczynają się od kwoty 280 900 zł za bogato wyposażoną wersję Exclusive-Line w konfiguracji siedmiomiejscowej z silnikiem e-Skyactiv D o mocy 254 KM i napędem AWD. Za topową odmianę Takumi Plus z silnikiem wysokoprężnym zapłacimy 331 900 złotych, a w przypadku napędu hybrydowego będzie to kwota 348 900 złotych.

Duży, rodzinny, luksusowy SUV, który chętnie i sprawnie odbierze klientów markom premium, a pod maską ma 6-cylindrową jednostkę wysokoprężną. Brzmi jak slogan marketingowy sprzed 15-20 lat? Nie, to najlepszy opis nowej Mazdy CX-80, która zadebiutowała na polskim rynku i już zbiera zamówienia. Większość z nich dotyczy silnika Diesla!

Podczas gdy większość producentów płynie z nurtem elektryfikacji i motoryzacyjnej poprawności, Mazda podąża pod prąd i prezentuje kolejny model z silnikiem Diesla pod maską. Topowy model CX-80 co prawda ma w ofercie hybrydę typu plug-in, ale klienci i tak wybierają dużego, sześciocylindrowego Diesla. Podobno są oni w większości (blisko 90 procent). Czy to o czymś świadczy? Czyżby dla tych 90 procent perspektywa wielkiego, ciężkiego SUV-a z napędem elektrycznym i zasięgiem realnym 300-350 kilometrów była niekorzystna? Nie wiem, ale się domyślam.

Mazda CX-80. Co o niej wiemy?

Nowy model Mazdy, który jest uzupełnieniem dla CX-60, został stworzony na platformie Mazda Large Architecture i jest największym modelem marki dostępnym na europejskim rynku, co czyni go nowym flagowcem Mazdy w tym regionie. W najnowszej odsłonie filozofii designu Kodo, która jest wyrazem podejścia Mazdy do projektowania już od kilku ostatnich lat, twórcy postawili na minimalistyczną elegancję inspirowaną japońską estetyką. Zbędne elementy zostały usunięte dzięki staraniom projektantów i rzemieślników Mazdy, którzy dążą do tworzenia pojazdów zgodnie z zasadą „Crafted in Japan".

Mazda CX-80 imponuje rozmiarami – jej długość to prawie pięć metrów, a rozstaw osi przekracza trzy metry, co sprawia, że jest większa i ma dłuższy rozstaw osi niż popularna CX-60. Rozstaw osi jest również większy niż u konkurentów premium tj. Audi Q7 czy BMW X5. Model ten oferuje również wszechstronne opcje konfiguracji wnętrza, w tym trzy warianty drugiego rzędu siedzeń oraz dwa składane fotele w trzecim rzędzie, które można schować w podłodze. We wnętrzu znajdziemy również sporo nowych technologii i gadżetów. Wśród nich znajduje się nowy system sterowania głosowego Alexa, innowacyjny hybrydowy system nawigacji łączący funkcje offline i online oraz funkcja Trailer Hitch View z widokiem kuli haka holowniczego, która za pomocą centralnego wyświetlacza i zaawansowanej grafiki ułatwia manewrowanie pojazdem podczas podłączania przyczepy. Nowa Mazda CX-80 jest wyposażona w kompleksowy zestaw zaawansowanych funkcji i-Activsense wspomagających kierowcę, które mają za zadanie osiągnąć ocenę bezpieczeństwa na poziomie 5 gwiazdek według standardów Euro NCAP. Wśród nowości bezpieczeństwa wprowadzonych w CX-80 znajdują się: system Cruising & Traffic Support (CTS) z dodatkowym wsparciem w sytuacji braku reakcji ze strony kierowcy, Smart Brake Support (SBS) z nową funkcją asystenta unikania zderzeń czołowych oraz Emergency Lane Keeping (ELK) z nowym mechanizmem zapobiegającym kolizjom czołowym.

Jest tego naprawdę sporo i Mazda postarała się, aby nie było żadnych braków, a konkurowanie ze wspomnianym segmentem premium było wyrównane. O nowościach w szczegółach napiszemy przy okazji pierwszych jazd.

Co znajdziemy pod maską Mazdy CX-80?

Dostępna w dwóch wariantach układu napędowego, Mazda CX-80 oferuje wybór między e-Skyactiv PHEV, który łączy czterocylindrowy silnik benzynowy z elektrycznym dla dynamicznych osiągów przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznych parametrów, oraz e-Skyactiv D – sześciocylindrowym silnikiem Diesla z systemem miękkiej hybrydy Mazda M Hybrid Boost 48V. Jakiś czas temu miałem okazję przejechać się mniejszą CX-60 z silnikiem wysokoprężnym i byłem pozytywnie zaskoczony niskim spalaniem.

Zacznijmy jednak od wersji hybrydowej. Otóż silnik e-Skyactiv PHEV dysponuje mocą systemową 327 KM i momentem obrotowym 500 Nm, przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 6,8 sekundy, osiąga maksymalną prędkość 195 km/h i może przejechać do 60 km na samym napędzie elektrycznym. Jego średnie zużycie paliwa według normy WLTP wynosi 1,6 l/100 km, choć po rozładowaniu baterii trzeba się liczyć ze zużyciem rzędu 7-9 l/100 km. Z kolei e-Skyactiv D rozwija moc 254 KM, przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,4 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 219 km/h, przy średnim zużyciu paliwa WLTP wynoszącym 5,7-5,8 l/100 km. Przy tak dużym i komfortowym aucie, takie zużycie paliwa jest w pełni zadowalające, zaś realny zasięg na pełnym zbiorniku paliwa oscylujący w granicach 1000 kilometrów daje mnóstwo swobody w planowaniu podróży.

ZOBACZ TAKŻE: Niepokojące dźwięki auta. Jak odróżnić usterki silnika od problemów zawieszenia? Oba silniki współpracują z ośmiostopniową automatyczną skrzynią biegów oraz z zaawansowanym systemem napędu na wszystkie koła Mazda i-Activ AWD. Dodatkowo, przełącznik Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) umożliwia wybór spośród czterech trybów jazdy (oraz dodatkowego trybu EV dla wersji PHEV), które zostały wprowadzone już wcześniej w modelu CX-60.

Mazda CX-80. Ceny i dostępność

Polskie ceny Mazdy CX-80 zaczynają się od kwoty 280 900 zł za bogato wyposażoną wersję Exclusive-Line w konfiguracji siedmiomiejscowej z silnikiem e-Skyactiv D o mocy 254 KM i napędem AWD. Za topową odmianę Takumi Plus z silnikiem wysokoprężnym zapłacimy 331 900 złotych, a w przypadku napędu hybrydowego będzie to kwota 348 900 złotych.

Najważniejsze dane techniczne Mazdy CX-80: Mazda CX-80 3.3 e-Skyactiv D 254 KM AWD (AT8) Cena (zł, brutto) od 280 900 Typ nadwozia/liczba drzwi SUV/5 Długość/szerokość (mm) 4995/1890 Wysokość (mm) 1710 Rozstaw osi (mm) 3120 Pojemność bagażnika (l) 258 (7 os.)/1971 Liczba miejsc 6/7 Masa własna (kg) 2056 Napędzana oś 4x4 Rodzaj silnika Diesel Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 8-stopniowa Osiągi Moc (KM) 254 Moment obrotowy (Nm) 550 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,4 Prędkość maksymalna (km/h) 219 Średnie zużycie paliwa (l/100km) 5,7 (WLTP) Emisja spalin (CO2) 148 (WLTP)

