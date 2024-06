Nissan Qashqai 2024. Testujemy odświeżoną wersję

Zmiany w szlagierowym Nissanie jeszcze bardziej podniosły jego atrakcyjność. Po to zresztą je wprowadzono, bo nawet najlepsi muszą się liczyć z konkurencją. Dlatego Qashqai 2024 wciąż służyć za wzór w segmencie średnich modeli osobowych, gdyż wciąż bardzo dobrze się prezentuje (szczególnie w najbogatszych wersjach wyposażeniowych) i nie zawodzi jako popularny środek transportu. Qashqai jest bowiem zwrotny, może nie oszałamiająco dynamiczny i szybki, ale jego „mieszczańskość” ma swoje zalety i dla chyba większość ich użytkowników ma właśnie to podstawowe znaczenie.

Premiera Nissana Qashqaia miała miejsce w roku 2007. Trzy lata temu pojawiła się w produkcji trzecia generacja tych samochodów, którą obecnie nieco odmłodzono. W chwili debiutu kompaktowy crossover Nissana nie miał praktycznie na rynku konkurencji. Dość szybko jednak również inne marki zaczęły tego typu auta produkować. Dziś lista modeli w tym segmencie liczy prawie 20 pozycji.

Ważną zmianą, jaką wprowadzono dwa lata temu (rok po debiucie trzeciej generacji) w tym modelu był napęd hybrydowy, w którym koła napędzał jedynie (!) silnik elektryczny. Rozwiązanie to przyniosło nie tylko mniejsze spalanie pracującego w tej hybrydzie silnika benzynowego, ale również niższą emisję spalin. Co istotne Qashqai z tym napędem nic nie stracił na swoich walorach eksploatacyjnych, a nawet przeciwnie. Auta z hybrydą szeregową są bardziej dynamiczne niż z napędem konwencjonalnym.

Nissan Qashqai. Zmiany 2024

Kuracja odświeżająca bestsellera Nissana objęła przede wszystkim wygląd przedniej części nadwozia, systemy elektroniczne oraz zestaw infotainment, który jest teraz w tym modelu. Zmiany w szlagierowym Nissanie jeszcze bardziej podniosły jego atrakcyjność. Po to zresztą je wprowadzono, bo nawet najlepsi muszą się liczyć z konkurencją. Dlatego Qashqai 2024 wciąż służyć za wzór w segmencie średnich modeli osobowych, gdyż wciąż bardzo dobrze się prezentuje (szczególnie w najbogatszych wersjach wyposażeniowych) i nie zawodzi jako popularny środek transportu. Qashqai jest bowiem zwrotny, może nie oszałamiająco dynamiczny i szybki, ale jego „mieszczańskość” ma swoje zalety i dla chyba większość ich użytkowników ma właśnie to podstawowe znaczenie. Ryszard M. Perczak Kompletnie przeprojektowany przód ma zupełnie inny grill oraz układ lamp. Osłona chłodnicy składa się teraz z dziesiątek trójwymiarowych elementów w kształcie „przecinków”, wykończonych na wysoki połysk czarnym lakierem. Poniżej głównego klosza znajdują się światła do jazdy dziennej składające się z pięciu małych soczewek, które mają taki sam kształt jak wspomniane „przecinki”. Światła do jazdy dziennej otaczają główną soczewkę reflektora i łączą się z wąskim paskiem świateł powyżej reflektora, który przypomina jednostkę znaną z poprzedniej wersji Nissana Qashqai. Górny element świateł do jazdy dziennej zmienia się w zależności od wersji wyposażenia sekwencyjny kierunkowskaz. Zmiany w szlagierowym Nissanie jeszcze bardziej podniosły jego atrakcyjność. Po to zresztą je wprowadzono, bo nawet najlepsi muszą się liczyć z konkurencją. Dlatego Qashqai 2024 wciąż służyć za wzór w segmencie średnich modeli osobowych, gdyż wciąż bardzo dobrze się prezentuje (szczególnie w najbogatszych wersjach wyposażeniowych) i nie zawodzi jako popularny środek transportu. Qashqai jest bowiem zwrotny, może nie oszałamiająco dynamiczny i szybki, ale jego „mieszczańskość” ma swoje zalety i dla chyba większość ich użytkowników ma właśnie to podstawowe znaczenie. Ryszard M. Perczak Z tyłu zmiany są minimalne, gdyż dotyczą jedynie układu oświetlenia pod przezroczystymi (dotychczas były czerwone) kloszami. Czerwone elementy oświetleniowe składają się teraz z czterech pojedynczych części też nawiązujących kształtem do „przecinków” z przodu.

Mówiąc o zmianie w wyglądzie dodajmy, że teraz w Nissanie Qashqai są również nowe wzory obręczy kół oraz zestaw nowych kolorów karoserii. Nowością w gamie modelowej jest też wersja N-Design, w której dolna część nadwozia pod drzwiami oraz nadkola są w tym samym kolorze. Tę wersję wyposażenia wyróżniają także 20-calowe alufelgi. Zmiany w szlagierowym Nissanie jeszcze bardziej podniosły jego atrakcyjność. Po to zresztą je wprowadzono, bo nawet najlepsi muszą się liczyć z konkurencją. Dlatego Qashqai 2024 wciąż służyć za wzór w segmencie średnich modeli osobowych, gdyż wciąż bardzo dobrze się prezentuje (szczególnie w najbogatszych wersjach wyposażeniowych) i nie zawodzi jako popularny środek transportu. Qashqai jest bowiem zwrotny, może nie oszałamiająco dynamiczny i szybki, ale jego „mieszczańskość” ma swoje zalety i dla chyba większość ich użytkowników ma właśnie to podstawowe znaczenie. Ryszard M. Perczak Kiedy zajrzymy do kabiny w droższych wersjach wyposażenia to zobaczymy w niej Alcantarę na desce rozdzielczej, wstawkach w drzwiach, podłokietnikach, pokrywie schowka, a nawet na konsoli środkowej na wysokości kolan. Także w wyższych wersjach wprowadzono nowe wykończenia foteli. Np. w odmianie Tekna jest to pikowana syntetyczna skóra z przebłyskami „umbry palonej” na siedziskach i na bokach oparć foteli, a w najdroższej wersji Tekna+ będzie to czarna, częściowo pikowana skóra.

Nissan Qashqai. Są też nowe technologie

Zmiany w tej kategorii sprowadzają się m.in. do udoskonalenia systemu kamer 360°, który posiada teraz też funkcję 3D, pozwalającą kierowcy widzieć samochód nie tylko z góry, ale także wybrać jeden z ośmiu różnych punktów widzenia, otoczenie pojazdu z przodu, z tyłu, po bokach lub od strony narożników. Dodatkowo, funkcja znana jako „widok niewidocznej maski” pozwala kierowcy zobaczyć ustawienie przednich kół tak, jakby patrzył na nie od tyłu. Umożliwia to np. precyzyjne manewrowanie w ciasnych miejscach, takich jak wielopiętrowe parkingi, gdzie często spotyka się betonowe krawężniki, które mogą uszkodzić koło. System kamer 360° może ponadto ułatwić kierowcy bezpieczne włączenie się do ruchu, gdy widoczność na wjeździe jest ograniczona. Wykorzystuje bowiem szerokokątną przednią kamerę do wyświetlania widoku z przodu maski i wyświetla obraz na ekranie centralnym.

Nissan Qashqai. W partnerstwie z Google

Odświeżony Qashqai w ramach systemu informacyjno-rozrywkowego NissanConnect ma teraz wbudowany pakiet usług Google, który jest dostępny z mapami Google. Po zalogowaniu się na swoje konto Google kierowcy mogą teraz uzyskać dostęp do wybranych lokalizacji. Bezprzewodowe aktualizacje gwarantują, że informacje przedstawione na mapie będą zawsze aktualne.

Asystent Google umożliwia również kierowcy korzystanie z pomocy głosowej w trybie głośnomówiącym. Wypowiedzenie formuły „Hej Google” pozwala kierującym m.in. sterować systemem wentylacji w pojeździe, podgrzewaniem siedzeń i przedniej szyby oraz wyborem trasy do kolejnego miejsca docelowego, mogą też prowadzić rozmowy telefoniczne i słuchać instrukcji głosowych bez odrywania wzroku od drogi. Mają również dostęp do aplikacji w Google Play. W ten sposób mogą słuchać ulubionej muzyki, podcastów, audiobooków itp., a wszystko z poziomu systemu pokładowego. Zmiany w szlagierowym Nissanie jeszcze bardziej podniosły jego atrakcyjność. Po to zresztą je wprowadzono, bo nawet najlepsi muszą się liczyć z konkurencją. Dlatego Qashqai 2024 wciąż służyć za wzór w segmencie średnich modeli osobowych, gdyż wciąż bardzo dobrze się prezentuje (szczególnie w najbogatszych wersjach wyposażeniowych) i nie zawodzi jako popularny środek transportu. Qashqai jest bowiem zwrotny, może nie oszałamiająco dynamiczny i szybki, ale jego „mieszczańskość” ma swoje zalety i dla chyba większość ich użytkowników ma właśnie to podstawowe znaczenie. Ryszard M. Perczak Z kolei udoskonalone usługi Nissan Connected Services monitorują stan pojazdu. Przypominają np. o konieczności zamknięcia samochodu lub podniesienia szyb, jeśli pozostają one otwarte przez minutę po wyłączeniu silnika. Funkcja ta ostrzega także kierowcę w przypadku naruszenia zabezpieczeń lub próby odholowania pojazdu. W przypadku podejrzenia kradzieży samochód można unieruchomić, a także – za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy Nissana – powiadomić organy ścigania w celu jego odzyskania, nawet w innych krajach.

Nissan Qashqai. Napędy bez zmian

Zmiany w szlagierowym Nissanie jeszcze bardziej podniosły jego atrakcyjność. Po to zresztą je wprowadzono, bo nawet najlepsi muszą się liczyć z konkurencją. Dlatego Qashqai 2024 wciąż służyć za wzór w segmencie średnich modeli osobowych, gdyż wciąż bardzo dobrze się prezentuje (szczególnie w najbogatszych wersjach wyposażeniowych) i nie zawodzi jako popularny środek transportu. Qashqai jest bowiem zwrotny, może nie oszałamiająco dynamiczny i szybki, ale jego „mieszczańskość” ma swoje zalety i dla chyba większość ich użytkowników ma właśnie to podstawowe znaczenie. Ryszard M. Perczak Odświeżony Nissan Qashqai 2024 jest wciąż oferowany z elektryczno-spalinowym napędem e-Power. Jego oryginalność polega na tym, że napęd na przednie koła odbywa się wyłącznie za sprawą silnika elektrycznego, który ma moc 140 kW. Obecna również na pokładzie trzycylindrowa jednostka benzynowa 1,5 l pełni jedynie rolę generatora produkując prąd elektryczny, który jest bezpośrednio dostarczany albo do silnika elektrycznego bądź akumulatora o pojemności 1,8 kWh. Może być tak, że prąd z silnika spalinowego trafia zarówno do jednostki elektrycznej jak i baterii. Energię elektryczną dostarcza również do napędu system rekuperacji, szczególnie wydajny np. podczas zjazdów ze wzniesień bądź hamowania. Dodajmy tylko, że kompaktowy Nissan występuje również z napędem hybrydowym, w którym silnik benzynowy 1,3 współpracuje z elektrycznym w ramach tzw. miękkiej hybrydy.

Napęd e-Power ma wg testów WLTP emisję CO2 na poziomie 117 – 120 g/km, podczas gdy wersja z „miękką” hybrydą 141 – 160 g/km. Także spalanie wg tych samych badań wychodzi odpowiednio: 5,1 – 5,3 l/100 km i 6,2 – 7,1 l/100 km.

Nissan Qashqai. Pierwsze wrażenia

Podczas testu nowym modelem mieliśmy okazję sprawdzić przede wszystkim spalanie w różnych warunkach drogowych. Początkowo, jadąc zgodnie z przepisami na różnych odcinkach trasy od dróg lokalnych po autostrady, odcinki proste, kręte i o różnych nachyleniu, a także w ruchu miejskim komputer pokładowy podał śr Zmiany w szlagierowym Nissanie jeszcze bardziej podniosły jego atrakcyjność. Po to zresztą je wprowadzono, bo nawet najlepsi muszą się liczyć z konkurencją. Dlatego Qashqai 2024 wciąż służyć za wzór w segmencie średnich modeli osobowych, gdyż wciąż bardzo dobrze się prezentuje (szczególnie w najbogatszych wersjach wyposażeniowych) i nie zawodzi jako popularny środek transportu. Qashqai jest bowiem zwrotny, może nie oszałamiająco dynamiczny i szybki, ale jego „mieszczańskość” ma swoje zalety i dla chyba większość ich użytkowników ma właśnie to podstawowe znaczenie. Ryszard M. Perczak ednie zużycie na poziomie 6,8 l/100 km. Uznaliśmy to za zbyt wysokie. Stopniowo jednak zaczęło spadać do ok. 5,8 l/100 km po to by ostatecznie ustabilizować się, po pokonaniu ok. 200 km na wyniku 5,3 l/100 km. Podczas jazdy, szczególnie na krętych drogach w górach korzystaliśmy z funkcji e-Pedal. Odzyskiwanie w ten sposób prądu pozwalała automatycznie unieruchamiać silnik benzynowy, bo prądu dostarczał właśnie ten system. W ogóle jednostka spalinowa pracowała praktycznie niesłyszalnie. Auto jest dobrze wyciszone i nawet podczas szybkiej jazdy autostradą pozwala na swobodną rozmowę czy słuchanie radia. Pozytywnie oceniamy również działanie nawigacji nie wspominając o licznych kamerach, z których obraz pojawiał się np. podczas manewrów na ciasnym parkingu bądź w hotelowym garażu.

ZOBACZ TAKŻE: Hyundai Tucson 2024. Testujemy odświeżone wydanie SUV-a Nieprzyjemnie nas natomiast zaskoczyło nagrzewanie się foteli obszytych sztuczną skórą. Podróżowaliśmy w wysokich temperaturach (28 – 30 st. C) i niestety wysiadając po prawie trzygodzinnej podróży czuliśmy wilgoć na spodniach w tych miejscach, gdzie ciało się stykało z tą tapicerką. Za to bardzo sprawdza się matowe wykończenie deski rozdzielczej. Tu trzeba wspomnieć, że z podobnie pozytywną oceną z naszej strony spotyka się znikoma ilość błyszczących wykończeń w tapicerce.

Podsumowanie

Zmiany w szlagierowym Nissanie jeszcze bardziej podniosły jego atrakcyjność. Po to zresztą je wprowadzono, bo nawet najlepsi muszą się liczyć z konkurencją. Dlatego Qashqai 2024 wciąż służyć za wzór w segmencie średnich modeli osobowych, gdyż wciąż bardzo dobrze się prezentuje (szczególnie w najbogatszych wersjach wyposażeniowych) i nie zawodzi jako popularny środek transportu. Qashqai jest bowiem zwrotny, może nie oszałamiająco dynamiczny i szybki, ale jego „mieszczańskość” ma swoje zalety i dla chyba większość ich użytkowników ma właśnie to podstawowe znaczenie. Ryszard M. Perczak Zmiany w szlagierowym Nissanie jeszcze bardziej podniosły jego atrakcyjność. Po to zresztą je wprowadzono, bo nawet najlepsi muszą się liczyć z konkurencją. Dlatego Qashqai 2024 wciąż służyć za wzór w segmencie średnich modeli osobowych, gdyż wciąż bardzo dobrze się prezentuje (szczególnie w najbogatszych wersjach wyposażeniowych) i nie zawodzi jako popularny środek transportu. Qashqai jest bowiem zwrotny, może nie oszałamiająco dynamiczny i szybki, ale jego „mieszczańskość” ma swoje zalety i dla chyba większość ich użytkowników ma właśnie to podstawowe znaczenie.

Na razie nie podano cen odmłodzonego modelu. Przypomnijmy jedynie, że wciąż dostępne modele sprzed kuracji odmładzającej miały ceny zaczynające się od kwoty 119.000 zł za model MHEV 140KM/6MT i 2WD oraz 163.200 zł za e-Power 190 KM, aut. Przekładnią Xtronic i tylko na przednią oś. Dane techniczne Nissan Qashqai 2024:

Nissan Qashqai e-Power 190 Nissan Qashqai MHEV 140 Nissan Qashqai MHEV 158 Cena (zł, brutto) b.d. b.d. b.d. Typ nadwozia/liczba drzwi crossover/5 crossover/5 crossover/5 Długość/szerokość (mm) 4425/1835 4425/1835 4425/1835 Wysokość (mm) 1625 1625 1625 Rozstaw osi (mm) 2665 2665 2665 Pojemność bagażnika (l) 436 - 504 436 - 504 436 - 504 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1612 - 1728 1330 1393 Napędzana oś przednia przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń Reduktor 6MT Aut. Xtronic Napęd Silnik spalinowy /liczba cylindrów benzynowy/3 benzynowy/4 benzynowy/4 Pojemność (cm sześc.) 1497 1332 1332 Moc (KM) 158 140 158 Moment obrotowy (Nm) 250 240 260 Silnik elektryczny Moc (kW/KM) 140/190 - - Maksymalny moment obrotowy (Nm) 330 - - Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7,9 10,2 9,5 Prędkość maksymalna (km/h) 170 195 205 Zużycie paliwa (l/100km) 5,1 – 5,3 (WLTP) 6,2 – 7,1 (WLTP) 6,2 – 7,1 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 117 - 120 (WLTP) 141 – 160 (WLTP) 141 – 160 (WLTP)

Wideo Od dzisiaj kierowcy Ubera i Bolta muszą mieć polskie prawo jazdy.