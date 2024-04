Używane Mitsubishi Eclipse Cross (od 2017 r.). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Mitsubishi Eclipse Cross jest doskonałym wyborem dla osób ceniących nie tyle sportowe doznania, co niezawodność i klasyczny styl w atrakcyjnej formie. Napęd na wszystkie koła to niewątpliwy atut podczas wyjazdów, na przykład na piknik, a hybrydowy napęd typu plug-in umożliwia codzienne dojazdy do pracy, korzystając z trybu elektrycznego.

Wielu fanów japońskiej motoryzacji kojarzy Mitsubishi Eclipse z ciekawym coupe i materiałem na mniej lub bardziej udany tuning. Obecnie oferowany model Eclipse Cross ma z poprzednikiem tylko wspólną nazwę. Czym charakteryzuje się to auto i czy warto rozważyć zakup używanego egzemplarza?

Używane Mitsubishi Eclipse Cross. Nadwozie/wnętrze

Aby wyróżnić się na zatłoczonym rynku kompaktowych crossoverów, trzeba zaoferować coś innego, nietypowego, być może ekscentrycznego. Mitsubishi Eclipse Cross to ma i co prawda nie każdemu musi się podobać, to trudno odmówić mu ciekawego wyglądu, śmiałych elementów i stylistycznych dodatków. Najwięcej dzieje się z przodu. Tutaj styliści starali się wpleść elementy z nazwy tj. cross – krzyż. Faktycznie spoglądając od frontu widać literę X zaznaczoną przez dwa chromowane elementy, które łączą główne, strzeliste klosze lamp ze światłami przeciwmgielnymi w zderzaku. W centralnej części mamy czarną blendę, którą w górnej części podkreśla prosty grill z tradycyjnym logo. Linia boczna poprowadzona jest dość wysoko, a szyby z przodu charakteryzują się dość dużą powierzchnią poprawiającą widoczność. Na uwagę zasługuje wyraźne przetłoczenie na wysokości klamek oraz łagodnie opadająca linia dachu i klapa bagażnika narysowana pod dużym kątem. Tył z kolei to przede wszystkim światła zachodzące na słupki C oraz szeroka listwa dzieląca tylną szybę. Mitsubishi Wnętrze samochodu jest typowe dla japońskiej estetyki, z licznymi przyciskami o różnorodnych funkcjach, błyszczącymi plastikowymi elementami oraz zróżnicowanymi kształtami i fakturami, które są uzupełnione o paletę szarości. Ergonomia i funkcjonalność są tu kluczowe, mimo że obfitość przycisków, paneli i przełączników może sprawiać odmienne wrażenie. Centralnym punktem deski rozdzielczej jest mały ekran, który wystaje ponad jej krawędź i nie zachwyca jakością ani rozdzielczością. Poniżej znajdują się nawiewy, panel sterowania klimatyzacją i wiele przycisków do regulacji ogrzewania kierownicy, siedzeń itp. Dostępne są porty USB, przycisk do sterowania napędem oraz panel dotykowy z przyciskami do obsługi systemu, który może przypominać te z Lexusów. Niestety, system info-rozrywkowy nie jest intuicyjny w obsłudze. Mitsubishi Przestrzeń wewnątrz jest przyzwoita, z przodu panuje komfort i nie brakuje miejsca, a siedzenia są stosunkowo wygodne, choć mogłyby lepiej podtrzymywać boki. Z tyłu również jest przestronnie, z wystarczającą ilością miejsca nad głową, a kanapa przesuwana wzdłużnie umożliwia dostosowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb. Jakość materiałów jest akceptowalna, ale obecność błyszczących elementów w miejscach często dotykanych może być uciążliwa, ponieważ przyciąga kurz i odciski palców, a z czasem również nieestetyczne rysy i przebarwienia. Bagażnik zasługuje na pochwałę za niemal płaską powierzchnię po złożeniu siedzeń, oferując pojemność od 378 do 1159 litrów.

Używane Mitsubishi Eclipse Cross. Silniki/układ napędowy

Mitsubishi Eclipse Cross wyróżnia się na rynku dzięki swojej ofercie silnikowej. Choć nie jest ona szeroka, to zawiera trzy interesujące opcje. Pierwszą z nich jest benzynowy silnik 1.5 T o mocy 163 KM i momencie obrotowym 250 Nm, dostępny zarówno z manualną, jak i bezstopniową skrzynią CVT. Możliwy jest wybór między napędem na przednią oś a napędem na wszystkie koła. W wariancie z napędem 4x4, przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 10,4 sekundy, maksymalna prędkość to 200 km/h, a średnie zużycie paliwa to około 9 l/100 km. Drugą opcją jest diesel 2.2 DiD o mocy 150 KM i momencie obrotowym 400 Nm, który w połączeniu z 8-biegowym automatem i napędem 4x4 osiąga 100 km/h w 10,7 sekundy, prędkość maksymalną 195 km/h i średnie spalanie 5,5 l/100 km. Dodatkowo po roku 2021 do oferty dołączył odświeżony model z układem hybrydowym plug-in. Opiera się on na benzynowym silniku 2.4 i generuje moc systemową 188 KM. Posiada napęd na cztery koła, skrzynię CVT i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,9 sekundy. Bateria o pojemności 13 kWh umożliwia przejechanie do 45 kilometrów w trybie elektrycznym.

Używane Mitsubishi Eclipse Cross. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Mitsubishi Modele podstawowe Mitsubishi Eclipse Cross mogą nie być wyposażone w czujniki parkowania, co może prowadzić do niewielkich uszkodzeń karoserii i/lub felg podczas parkowania. Wnętrze charakteryzuje się odpornością, jednak obecność licznych twardych i błyszczących plastików może ujawniać ślady zużycia lub niedostatecznej pielęgnacji. W bagażniku znajdują się również elementy z tworzywa sztucznego, które mogą wykazywać oznaki zużycia, szczególnie jeśli wcześniejszy właściciel często przewoził ciężkie przedmioty. Standardowo pojazd opuszczał fabrykę na kołach z oponami o wysokim profilu, więc ewentualne uszkodzenia felg mogły wynikać z silnych uderzeń. Zaleca się również sprawdzenie systemu info-rozrywkowego oraz panelu dotykowego, który może nie być najwygodniejszy w użytkowaniu.

W dniu publikacji na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 130 ogłoszeń dotyczących Mitsubishi Eclipse Cross. Przykładowo model z 2018 roku z przebiegiem 75 000 kilometrów i silnikiem 1.5 T to koszt około 83 000 złotych. Za około 140 000 złotych kupimy egzemplarz z 2022 roku z przebiegiem 10 000 kilometrów i napędem hybrydowym plug-in.

Używane Mitsubishi Eclipse Cross. Podsumowanie

Mitsubishi Eclipse Cross jest doskonałym wyborem dla osób ceniących nie tyle sportowe doznania, co niezawodność i klasyczny styl w atrakcyjnej formie. Napęd na wszystkie koła to niewątpliwy atut podczas wyjazdów, na przykład na piknik, a hybrydowy napęd typu plug-in umożliwia codzienne dojazdy do pracy, korzystając z trybu elektrycznego.

Używane Mitsubishi Eclipse Cross zalety: nietypowa, trochę ekscentryczna, ale przyjemna dla oka stylistyka;

całkiem solidnie wykonane i ergonomiczne wnętrze;

niewielka, ale zróżnicowana paleta silników;

dostępne wersje zarówno z manualną, jak i automatyczną przekładnią oraz napędem na cztery koła;

udawany terenowy charakter sprawdzi się w miejskiej dżungli. Używane Mitsubishi Eclipse Cross wady: wnętrze częściowo wykonane z twardych i połyskujących tworzyw;

sam system i jego obsługa pozostawiają sporo do życzenia;

wiele dość staromodnych rozwiązań;

słaba widoczność do tyłu przez dzieloną szybę;

stylistyka nie każdemu przypadnie do gustu.

Używane Mitsubishi Eclipse Cross. Opinie

Mieczysław z Lęborka: ”Mitsubishi Eclipse Cross to świetny wybór dla rodziny. Wnętrze jest przestronne i wygodne, a system S-AWC działa znakomicie na śniegu i błocie. Po dłuższej trasie mogę potwierdzić, że spalanie jest niższe niż podaje producent. Jedyne zastrzeżenia to fabryczne opony - wymiana na lepsze znacznie poprawiła komfort jazdy.” Katarzyna z Warszawy: “Jestem zaskoczona jak dobrze Eclipse Cross radzi sobie w mieście. Silnik 1.5 Turbo jest dynamiczny, a samochód łatwo się parkuje dzięki kompaktowym wymiarom. Wnętrze jest stylowe, choć czarne elementy lakierowane rysują się zbyt łatwo. Ogólnie, to udany zakup.” Tomasz z Krakowa: ”Po testowaniu kilku SUVów, zdecydowałem się na Eclipse Cross i nie żałuję. Auto ma ciekawy design i jest dobrze wyposażone. Zauważyłem, że przy wyższych prędkościach auto traci nieco na dynamice, ale to drobnostka w porównaniu do ogólnego komfortu i jakości jazdy.”

Wybrane jednostki napędowe w Mitsubishi Eclipse Cross: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa Emisja CO2 1.5 T 1499 ccm 163 KM 250 Nm 200 km/h 10,4 s 7,5 l/100km 170 g/km 2.2 DiD 2360 ccm 150 KM 400 Nm 195 km/h 10,7 s 5,5 l/100km 119 g/km 2.4 PHEV 2360 ccm 188 KM 193 Nm (silnik spalinowy) 162 km/h 10,9 s 2,0 l/100km 65 g/km

