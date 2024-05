Fiat 600 1.2 Hybrid 100 KM vs Mitsubishi ASX 1.0 91 KM. Porównanie miejskich crossoverów

Fiat 600 vs Mitsubishi ASX. Nadwozie i wnętrze

Niewątpliwie, Fiat 600 i Jeep Avenger mają wiele wspólnego, w tym podzespoły, elementy konstrukcyjne, a także płytę podłogową i napęd. Wnętrza obu pojazdów wykazują podobieństwa, które omówię bardziej szczegółowo w następnym fragmencie. Różnice w designie zewnętrznym są jednak znaczące: włoski model odbiega od amerykańskiego odpowiednika. Fiat pozostaje wierny swojej esencji – jest to prosty, ale trafny sposób opisania tej marki. Włoscy projektanci nie poszukiwali szokujących rozwiązań czy stylistycznych eksperymentów. Zamiast tego, Fiat 600e przypomina swojego poprzednika, 500X, co może wywołać uczucie déjà vu. Mimo to, włoski charakter jest w nim wyraźnie zaznaczony. Charakterystyczne podwójne światła z okrągłymi sygnaturami LED, miękkie linie i interesujące detale (choć mniej liczne niż w Jeepie) tworzą estetycznie przyjemną całość. Fiat 600 jest zauważalnie większy niż elektryczny model 500, lecz zawiera liczne odniesienia do mniejszego brata, co sprawia, że oba modele doskonale się uzupełniają.

Wnętrze Fiata 600 jest przytulne, choć nieco mniej „włoskie” w charakterze. Fotele z logo „FIAT”, zaokrąglenia i delikatne linie są obecne, jednakże podobieństwa do Jeepa Avengera są zauważalne. Włoscy projektanci wykorzystali niektóre elementy z Jeepa, takie jak funkcjonalne i pojemne schowki w konsoli środkowej z elegancką, magnetyczną klapką, ale zrezygnowali z półki na desce rozdzielczej. Zamiast oświetlenia skrajnych części deski rozdzielczej, wprowadzili subtelny pasek LED ciągnący się przez całą szerokość. Nad cyfrowymi zegarami umieszczono charakterystyczny dla serii 500 okrągły daszek. Wiele elementów, takich jak przyciski, panel klimatyzacji czy kierownica, pozostaje standardowe dla marek wchodzących w skład koncernu – to wynik dążenia do oszczędności. Bagażnik w Fiacie 600 według producenta pomieści od 385 do 1256 litrów, co jest wartością adekwatną dla tego segmentu. Wymiary Fiata 600 to 4171 mm długości, 1781 mm szerokości i 1523 mm wysokości, co świadczy o jego przyzwoitej przestronności. Rozstaw osi to 2557 mm.

Mitsubishi ASX to tak naprawdę Renault Captur ze zmienionym grillem, innym logo i kilkoma detalami. O ile w przypadku Fiata 600 i Jeepa Avengera zmiany są radykalne, tak tutaj nie ma ich prawie wcale. Być może dla niektórych to spory problem, ale jeśli ktoś szuka auta tego pokroju i zależy mu na czasie i dobrej gwarancji, Mitsubishi kusi swoją ofertą. Wracając do wyglądu, trudno odmówić ASX-owi estetycznej prezencji, bowiem już w 2019 roku, gdy debiutował na rynku Renault Captur, trudno było mieć do wyglądu jakiekolwiek obiekcje. Ba! Moim zdaniem to wciąż jeden z najładniejszych przedstawicieli crossoverów segmentu B. Płynne linie, dynamicznie narysowane światła, liczne nakładki na nadwozie z tworzywa sztucznego, chromowane akcenty i miłe dla oka detale. Jeśli komuś nie przeszkadza, że Mitsubishi ASX to udawany Captur i nie ma problemu z tym, że auto ma zmienione praktycznie tylko znaczki, na pewno będzie cieszył oko widokiem tego auta na parkingu.

We wnętrzu również nie ma większych zmian i jeśli ktoś siedział w Renault Captur, tutaj nie odnajdzie praktycznie żadnych różnic. Oczywiście poza logo na kierownicy. Deska rozdzielcza jest ładnie narysowana a jej centralnym punktem jest spory ekran systemu info-rozrywki, który umieszczono pionowo, a jego obrys wyraźnie wystaje poza szczyt kokpitu. Cechą szczególną jest także wysunięta wyspa w konsoli centralnej, na której znajdziemy lewarek zmiany biegów, schowek na smartfona, porty USB, AUX oraz gniazdo zapalniczki. Pokrętła klimatyzacji, przyciski funkcyjne, materiały etc. – wszystko znamy z Renault. Warto docenić niezłą jakość materiałów, choć projekt włoskiego konkurenta wydaje się bardziej wyszukany i dający więcej przyjemności podczas codziennej eksploatacji. Zaletą jest także pojemność bagażnika, która wynosi od 422 do 1275 litrów. Mitsubishi ASX mierzy 4227 mm długości, 1797 mm szerokości oraz 1567 mm wysokości. Rozstaw osi to 2639 mm.