Peugeot 208 1.2 Hybrid 101 KM vs Renault Clio 1.6 E-Tech Full Hybrid 143 KM. Porównanie małych aut z dużym potencjałem

Peugeot 208 vs Renault Clio. Nadwozie/wnętrze

Wizualna różnorodność obu pojazdów jest wyraźna i świadczy o odmiennych filozofiach designu. Chociaż każdy z modeli wyróżnia się dynamicznym i współczesnym wyglądem, to jednak podobieństwa kończą się zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzu. Jest to korzystne dla konsumentów, ponieważ różnorodność w ofercie zapewnia, że każdy odnajdzie coś, co przyciągnie jego uwagę. Peugeot 208 na pierwszy rzut oka prezentuje się jako samochód nie dla wszystkich. Osoby preferujące stonowany design Volkswagena czy Skody mogą nie być nim zainteresowane, ale miłośnicy francuskiego zmysłu estetycznego z pewnością docenią jego unikalność. Co prawda bazowy model prezentuje się dość skromnie i to wersja GT oferuje wiele atrakcyjnych elementów dekoracyjnych, jednak to trzy szczegóły przyciągają najwięcej uwagi: imponujące światła przypominające pazury tygrysa, czarne osłony nadkoli oraz tylna listwa z lampami w tym samym kolorze. Dodatkowo, samochód wyróżnia się dużym grillem, elegancko zaprojektowanym zderzakiem, subtelnie zaznaczonymi liniami bocznymi oraz innymi detalami, które nadają mu charakter. Peugeot 208 został stworzony, aby zwracać na siebie uwagę.

Wnętrze nowych modeli Peugeot nadal może zaskoczyć tych kierowców, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami francuskiego producenta. Kompaktowa kierownica umiejscowiona jest nisko, tuż nad kolanami, a przed kierowcą dominuje duży wyświetlacz, z jeszcze większym ekranem po jego prawej stronie, otoczonym przez szereg nietypowych przełączników i dźwigni. Szczególną uwagę zwraca niewielka, dwuramienna kierownica, która jest solidna i ergonomiczna, zapewniając komfortowe wrażenia z jazdy pomimo swojego niekonwencjonalnego wyglądu. Początkowe zdezorientowanie wywołane przez wirtualne zegary umieszczone nad kierownicą szybko ustępuje miejsca intuicyjnej obsłudze. Centralny ekran o przekątnej 10 cali jest skierowany w stronę kierowcy, co ułatwia dostęp do jego funkcji. Poniżej znajduje się zestaw nawiewów oraz przełączników, zarówno dotykowych, jak i mechanicznych.

Peugeot 208 vs Renault Clio. Dane techniczne, osiąg i spalanie

Każda z tych ofert wyróżnia się unikalnym charakterem, choć obie kierowane są do zbliżonej grupy klientów. Peugeot 208 przyciąga młodą publikę, która ceni sobie śmiałe wzornictwo i innowacyjność, nie boi się wyrazistych rozwiązań w świecie motoryzacji i poszukuje sportowego zapału. Z drugiej strony, Renault Clio oferuje bardziej dojrzały design, który nie rezygnuje ze sportowej duszy. Jego hybrydowy system napędowy może nie dostarczać mocnych wrażeń, ale z pewnością okaże się bardziej ekonomiczny w warunkach miejskich.

W obu autach mamy zupełnie inne podejście do kwestii napędu. Peugeot 208 ma silnik 1.2 Hybrid z instalacją miękkiej hybrydy MHEV o mocy 101 KM, w Clio z kolei mamy napęd hybrydowy 1.6 E-Tech Hybrid o mocy 143 KM. Nawet zastosowane skrzynie automatyczne mają inną konstrukcję. Czy te różnice mocno wpływają na osiągi i spalanie? Zacznijmy od początku.

Peugeot 208 posiada turbodoładowany silnik trzycylindrowy 1.2 ze wsparciem w postaci instalacji miękkiej hybrydy. Moc całego układu to 101 KM, a moment obrotowy sięga 205 Nm. Napęd kierowany jest na przednie koła za pośrednictwem 6-biegowej przekładni automatycznej e-DCS6. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 9,8 sekundy a prędkość maksymalna to 193 km/h. Nie są to co prawda typowo sportowe wartości, ale 101 KM w tak niedużym aucie daje mnóstwo frajdy i sprawia, że jazda po mieście jest niezwykle sprawna i dynamiczna. Średnie spalanie według normy WLTP to 4,5 l/100km.

W Renault Clio mamy napęd hybrydowy na bazie wolnossącego silnika 1.6 o mocy 94 KM. Cały układ 1.6 E-Tech Hybrid generuje systemowe 143 KM. Napęd kierowany jest oczywiście na przednią oś za pośrednictwem nietypowej skrzyni o nazwie Multi-mode, która działa podobnie, jak przekładnie kłowe. To dość ciekawe rozwiązanie, które pozwala na płynną i dynamiczną jazdę, choć na „papierze” tego nie widać. Mocniejsze Clio przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,3 sekundy, a prędkość maksymalna to 175 km/h. Wrażenie podczas przyspieszania do prędkości miejskich jest o wiele lepsze niż można by się tego spodziewać po danych technicznych. Średnie spalanie według WLTP to 4,3 l/100km. Jak widać różnice są z niewielką korzyścią dla Clio (oprócz prędkości maksymalnej), ale wydawałoby się, że 42 KM różnicy będzie bardziej uwydatnione na osiągach.