Citroen C3 i e-C3. Pierwsza jazda, wrażenia, wyposażenie i ceny

Citroen C3. Wygląd zewnętrzny i wnętrze

Modele C3 i e-C3 to próba Citroena na podbicie rynku tanich, żeby nie powiedzieć budżetowych aut. To również próba wejścia na teren Dacii, która do tej pory kojarzyła się z tego typu autami, ale ostatnie zmiany i modele (głównie Duster) potwierdziły, że odpowiedni pomysł i wykonanie może iść w parze z rozsądną ceną. W przypadku propozycji Citroena mamy dokładnie to samo – proste wnętrze, niedrogie materiały i rozsądne wyposażenie, ale to wszystko połączone z przemyślanym projektem. Trochę szkoda, że bazowa wersja tak mocno odstaje cenowo od kolejnego szczebelka, przez co poczucie przystępności odrobinę się rozmywa. Kamil Rogala

Jak przystało na Citroena, model C3 prezentuje się ciekawie. Zachowując zdrowy umiar i pamiętając o oszczędnościach, projektantom udało się uzyskać miłą dla oka sylwetkę. To połączenie małego hatchbacka z proporcjami crossovera, a wszystko to zamknięte w nadwoziu pasującym do gabarytów segmentu B. Nieco wyższy prześwit, liczne nakładki na nadwozie, wysoko poprowadzona linia dachu i sporo akcentów, które nie pozwalają zapomnieć, że mamy do czynienia z francuskim samochodem miejskim. Być może nie ma tyle ekstrawagancji co Citroen C4 Cactus ze słynnymi „pompowanymi” panelami, ale i tak jest na czym zawiesić oko. Swoją drogą szkoda, że Citroen zrezygnował z tego dodatku – być może pasowałby do nowego C3. Dodajmy do całości błękitny lub czerwony lakier, biały dach i kontrastujące akcenty i mamy gotowy przepis na przyjemne autko miejskie. Jeśli chodzi o wymiary, nowy Citroen C3 mierzy 4015 mm długości, 1813 mm szerokości i 1567 mm wysokości. Rozstaw osi to 2540 mm. A co znajdziemy w środku?

Modele C3 i e-C3 to próba Citroena na podbicie rynku tanich, żeby nie powiedzieć budżetowych aut. To również próba wejścia na teren Dacii, która do tej pory kojarzyła się z tego typu autami, ale ostatnie zmiany i modele (głównie Duster) potwierdziły, że odpowiedni pomysł i wykonanie może iść w parze z rozsądną ceną. W przypadku propozycji Citroena mamy dokładnie to samo – proste wnętrze, niedrogie materiały i rozsądne wyposażenie, ale to wszystko połączone z przemyślanym projektem. Trochę szkoda, że bazowa wersja tak mocno odstaje cenowo od kolejnego szczebelka, przez co poczucie przystępności odrobinę się rozmywa. Kamil Rogala

Jest skromnie, minimalistycznie, ale z pomysłem. Widać, że projektanci stworzyli wnętrze „po kosztach”, ale nie ma poczucia totalnej taniości. Są ładne kształty, wiele faktur materiałów, ale i sporo praktycznych rozwiązań i przemyślanych dodatków. Trochę szkoda, że na konsoli środkowej zastosowano aż tak dużo połyskującego plastiku, który bardzo szybko straci swoją estetykę i dorobi się wielu rys, otarć etc. W centralnej części znajdziemy spory ekran (o nim nieco później), przed kierowcą jest wyświetlacz w technologii head-up z podstawowymi informacjami, pod środkowymi nawiewami z kolei zastosowano tradycyjny panel klimatyzacji z wygodnym sterowaniem i czytelnym wyświetlaczem. Bardzo spodobała mi się niewielka, ale bardzo mięsista i świetnie leżąca w dłoniach kierownica, która od razu przywodzi na myśl te, które stosuje Peugeot. Mimo skromnej przestrzeni, nie można narzekać na brak miejsca do przechowywania drobiazgów, jest także podłokietnik, a fotele zasługują na oddzielny akapit – są fantastyczne.

W nowym Citroën C3 fotele „Citroën Advanced Comfort” stanowią doskonałe uzupełnienie komfortowego zawieszenia (o którym za chwilę). Ich konstrukcja została specjalnie ulepszona dla nowego C3, aby jeszcze bardziej otaczać kierowcę i zapewniać lepsze podparcie boczne. Co więcej, fotele są pokryte dodatkową pianką o grubości 10 mm, co od pierwszego kontaktu zapewnia uczucie miękkości i komfortu. Dzięki temu gwarantują one dobre podparcie niezależnie od pokonywanej odległości. Nie wiem, czy tak komfortowe fotele „salonowe” sprawdzą się podczas dalekich podróży, bo nasza trasa testowa liczyła kilkadziesiąt kilometrów, ale na krótkich dystansach miejskich i podmiejskich, również jadąc po nierównościach, zapewniają bardzo dobry komfort i przyjemność z jazdy. Na kanapie z tyłu również jest bardzo przyjemnie, ale wyprofilowanie siedziska ewidentnie sugeruje, że wygodę poczują dwie dorosłe osoby. Dzięki wyższej linii dachu miejsca nad głową nie brakuje (jest go o 31 mm więcej w porównaniu do średniej na rynku). Bagażnik nie jest imponujący i specjalnie praktyczny, oferuje 310 litrów pojemności, po złożeniu oparć nie mamy płaskiej powierzchni, ale w crossoverze segmentu B nie jest to wielką wadą.