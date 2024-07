Używana Mazda CX-30 (2019 - obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używana Mazda CX-30. Nadwozie/wnętrze

Mazda CX-30 to doskonała alternatywa dla osób poszukujących kompaktowego samochodu rodzinnego. Jeśli priorytetem jest atrakcyjny wygląd, przyjemność z prowadzenia, wysokiej jakości wykończenie i elegancja, to niedostatek przestrzeni i funkcjonalności nie będzie stanowił problemu. Ogromną zaletą jest także niezawodność oraz stosunkowo oszczędne jednostki napędowe, o ile są odpowiednio użytkowane. Mazda

Po premierze w 2019 roku dość długo musiałem przekonywać się do sporej ilości plastików, które zastosowali styliści Mazdy. O ile w wycofanej Maździe CX-3 oraz wciąż dostępnej CX-5 ilość i szerokość plastikowych elementów jest dość skromna (w CX-5 można nawet wybrać wersję z akcentami w kolorze nadwozia), to w CX-30 nakładki na nadkolach i progach są znacznie szersze. Jednym się to spodoba, innym nie, ale praktyczny walor (odporność na zarysowania np. na parkingu) jest nie do przecenienia. Tylny zderzak jest niemal w całości wykonany z czarnego, matowego plastiku, a z przodu mamy również dużą osłonę. Nie ma wątpliwości, że to crossover, który nie boi się zjechać z asfaltu i ubrudzić piękny lakier np. w unikalnym odcieniu Soul Red Crystal, Machine Grey czy Polymetal Grey. Tak czy inaczej, mimo sporej ilości tworzyw sztucznych, stylistom udało się zachować elegancję, którą podkreślić można odpowiednim lakierem. A co znajdziemy w środku?

Wnętrze Mazdy CX-30 jest rozwinięciem tego, co znajdziemy w „trójce”. Ta sama kierownica, nawiewy, panel sterowania klimatyzacją, zestaw wskaźników przed kierowcą, panel na konsoli środkowej itp. Podobieństw jest mnóstwo, różnic mniej, choć są one zauważalne. Najwięcej zmian znajdziemy na podszybiu, które jest nieco inaczej ukształtowane, podobnie jak konsola centralna. Jedno jest wspólne – świetny projekt. Ascetyczny, minimalistyczny, estetyczny i funkcjonalny. To wnętrze nie jest przeznaczone dla fanów przepychu i blichtru – takich elementów tu nie znajdziemy. Jest za to czysta elegancja i spokój. W większości wersji znajdziemy wstawki z polerowanego metalu, niewielką ilość błyszczących plastików i doskonały dobór materiałów. Spasowanie też jest na wysokim poziomie.