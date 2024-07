Strefa Czystego Transportu. Czy kierowcy myślą o zmianie samochodu w związku z nowymi przepisami?

"Polskie społeczeństwo jest coraz bardziej świadome problemów klimatycznych, w tym wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrza. Szczególnie osoby z wyższym wykształceniem, spośród których aż siedem na dziesięć rozważa zmianę pojazdu w związku z implementacją SCT. Niewykluczone, że zaostrzające się przepisy będą skłaniać coraz więcej osób do wymiany auta na takie, które spełnia wymogi. Zwłaszcza że obecnie co dziewiąty Polak nie ma na ten temat wyrobionej opinii – skomentował Tomasz Cybula z Sixt Polska.

Zgodnie z podanymi wynikami, najbardziej skłonni do zmiany auta z powodu wprowadzenia SCT są mieszkańcy miast o populacji od 50 do 200 tys. (45 proc. wskazań w tej grupie) oraz dużych aglomeracji powyżej 200 tys. (41 proc.) Częściej rozważają to osoby pracujące na pełen etat (44 proc.) lub jego część (41 proc.).

Według Cybuli wynik wskazujący, że najbardziej skłonni do zmiany samochodu są kierowcy pracujący na pełen lub część etatu oraz osoby mieszkające w dużych miastach, pokazuje, jak istotnym utrudnieniem np. w dojeździe do pracy mogą okazać się SCT. "Dlatego też, wzrasta zainteresowanie długoterminowym wynajmem aut. Wypożyczone auta są nowe i w pełni dostosowane do aktualnych wymogów i regulacji, co umożliwia swobodne poruszanie się po Strefach Czystego Transportu - dodał.