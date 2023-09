Nowy Peugeot E-3008. Elektryczny SUV fastback nowej generacji

Obecny Peugeot 3008 to bestseller, który w ciągu ostatnich 7 lat oczarował ponad 1 320 000 klientów w 130 krajach. Marka planuje zaoferować już w 2025 roku pełną gamę pojazdów elektrycznych, a do roku 2030 100% samochodów tej marki sprzedawanych w Europie będzie napędzanych energią elektryczną.

Peugeot E-3008 to pierwszy model oparty na nowej platformie Stellantis – STLA Medium. Ta innowacyjna platforma została zaprojektowana, tak aby oferować najlepsze w swojej klasie parametry w zakresie tych kryteriów, które są najistotniejsze dla klientów: zasięg (do 700 km), czas ładowania (30 minut), przyjemność z prowadzenia, osiągi, wydajność oraz zintegrowane usługi i funkcje (planowanie podróży, inteligentne ładowanie, Vehicle to load i aktualizacje Over The Air).

Peugeot E-3008 „Next-Level” będzie produkowany wyłącznie w fabryce w Sochaux we Francji i wejdzie do sprzedaży od lutego 2024 roku.