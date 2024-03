Używana Kia Sorento IV (2020-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Duży, oszczędny SUV z bogatym wyposażeniem, ciekawym wyglądem, ale w rozsądnej cenie? Takie auto nie istnieje? Owszem, istnieje, choć takich okazów jest na rynku niewiele. Czy Kia Sorento IV zalicza się do tego grona? Czy warto rozważyć zakup dużego koreańskiego SUV-a?

Używana Kia Sorento IV. Nadwozie/wnętrze

Kia Sorento jest z nami już od początku 2020 roku, ale nadal prezentuje się naprawdę dobrze. Co prawda za rogiem jest już wersja po liftingu z dość znacznymi zmianami w wyglądzie, ale to nie oznacza, że „starsza" wersja nie jest godna uwagi. Wręcz przeciwnie – to jeden z najlepiej wyglądających przedstawicieli tego segmentu. Z jednej strony nie rzuca się w oczy niekonwencjonalną stylistyką i udziwnionym wyglądem, z drugiej zaś Kia Sorento nie jest do końca anonimowa. Dość obszerne, nieco muskularne nadwozie ma w sobie coś z „Amerykanina". To nie wrażenie, bowiem Sorento ma w sobie wiele cech, które można znaleźć w modelu Telluride, oferowanym tylko na rynku w USA.

Przednia część zdominowana jest przez bardzo duży, czarny grill, który z kilku stron otoczony jest srebrną, subtelną ramką. Po bokach mamy geometryczne klosze lamp z potrójnymi źródłami światła i dość ładną sygnaturą. Swoją drogą lansowany od kilku lat „nos tygrysa" czyli kształt atrapy grilla powoli przechodzi do lamusa i coraz więcej nowych modeli traci ten charakterystyczny akcent. Trochę szkoda, bo to dość ładny element. Tył zdominowany jest przez dużą i mocno wyprofilowaną klapę bagażnika ze sporym spojlerem w górnej części. W dolnej część z kolei mamy wyraźny napis przypominający o nazwie modelu, a po bokach stosunkowo małe, ale bardzo ładne podwójne klosze lamp. Ładnie prezentuje się również profil, który nie generuje wrażenia ociężałości. Styliści starali się to jeszcze bardziej zniwelować kilkoma zabiegami m.in. niewielką płetwą w dolnej linii okien za słupkiem C oraz swego rodzaju „skrzydełkiem" łączącym przednie nadkole i drzwi. Co prawda mamy listwy z czarnego plastiku, ale nie psują one ładnego designu auta. Miłym dodatkiem jest także srebrna listwa w dolnej części drzwi. A co znajdziemy w środku? Wnętrze jest bardzo obszerne, eleganckie, odrobinę „klubowe" za sprawą ładnych przeszyć na tapicerce foteli. Czarne wnętrze, podsufitka i szare dodatki mogą wydawać się nieco zbyt przytłaczające, ale dodają smaku i wspomnianej elegancji. Miejsca na pewno nie brakuje. Fotele są bardzo obszerne i wygodne, nieźle trzymają na boki. Konsola środkowa jest szeroka i wprowadza poczucie przytulności. Szeroki jest również panel z zegarami i ekranem systemu info-rozrywki. Trochę szkoda, że zastosowano dość sporo połyskującego plastiku, szczególnie w często dotykanych miejscach jak np. schowek pod konsolą środkową. Na początku może nieco przytłoczyć ilość przycisków i przełączników, ale są one wyraźnie opisane i bardzo sensownie rozplanowane.

Miejsca na tylnej kanapie, po przesunięciu jej maksymalnie do tyłu, jest pod dostatkiem. Dodatkowo kąt oparć możemy regulować, więc zajęcie wygodnej pozycji nie jest problemem. Dwa dodatkowe siedzenia w trzecim rzędzie są raczej awaryjną opcją, ale są one wyposażone w złącza Isofix, nawiew klimatyzacji, uchwyty na kubki, więc dzieci nie będą miały na co narzekać nawet podczas dłuższych podróży. Oczywiście przy wykorzystaniu wszystkich miejsc w bagażniku nie zostanie zbyt wiele miejsca (175 litrów), ale gdy dwa dodatkowe fotele nie będą potrzebne, do dyspozycji użytkowników będzie aż 809 litrów. Po złożeniu wszystkich siedzeń przestrzeń bagażowa to aż 1988 litrów.

Używana Kia Sorento IV. Silniki/układ napędowy

Jeśli ktoś szuka wielkiego i mocnego silnika czy też sportowych wersji, w ofercie Kii Sorento tego nie znajdzie. Ale nikt tego nie obiecywał, bowiem w tym przypadku liczy się rozsądek i ekonomia. Akurat w tych tematach Sorento radzi sobie świetnie, a pod maską znajdziemy silnik wysokoprężny, hybrydę równoległą oraz plug-in. Jeśli chodzi o tradycyjny wariant, silnik 2.2 CRDi dostępny jest w wersji o mocy 202 oraz 193 KM (po 2022 roku). Ten mocniejszy wariant oferuje 440 Nm momentu obrotowego, 8-biegową przekładnię oraz napęd na cztery koła. To wszystko pozwala na osiągnięcie pierwszej setki w 8,2 sekundy, 202 km/h prędkości maksymalnej, a średnie spalanie to 6,8 l/100 km.

Wersja z hybrydą równoległą bazuje na silniku 1.6 T-GDI i dysponuje mocą systemową 230 KM i maksymalnym momentem obrotowym 265 Nm. W tym wariancie napęd trafia na przednią oś za pośrednictwem 6-biegowego automatu, co przekłada się na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,6 sekundy i prędkość maksymalną 193 km/h. Co ciekawe, średnie spalanie jest podobne jak w wersji z silnikiem Diesla – również 6,8 l/100 km. Alternatywą jest hybryda plug-in również na bazie tego samego silnika benzynowego, ale o mocy systemowej 265 KM i momencie obrotowym 350 Nm. Tutaj mamy już hybrydowy napęd na cztery koła, więc możemy liczyć na nieco lepszą trakcję w trudniejszych warunkach pogodowych. Osiągi są praktycznie takie same, choć spalanie wg. WLTP to 1,6 l/100 km. Zasięg na pełnej baterii (13 kWh) to około 57 kilometrów.

Używana Kia Sorento IV. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Co prawda Kia Sorento nie ma żadnych aspiracji terenowych, to napęd na cztery koła w wersji z silnikiem Diesla i w hybrydzie PHEV mógł niektórych kierowców skusić do wjechania nieco za daleko w teren. Warto zatem dokładnie obejrzeć podwozie w poszukiwaniu uszkodzeń. Warto także dokładnie obejrzeć nadwozie i wnętrze w poszukiwaniu usterek eksploatacyjnych, szkód parkingowych czy też zaniedbań – to duże auto rodzinne, używane głównie w aglomeracjach miejskich. Należy także sprawdzić cała elektronikę i elektrykę wnętrza oraz system składania i regulacji kanapy i trzeciego rzędu.

W dniu publikacji artykułu na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 70 ogłoszeń dotyczących Kii Sorento. Przykładowo model z 2021 roku z napędem hybrydowym PHEV i przebiegiem 60 000 kilometrów to koszt około 200 000 złotych.

Używana Kia Sorento IV. Podsumowanie

Kia Sorento nie jest być może najpopularniejszym wyborem wśród poszukujących dużego, rodzinnego SUV-a, ale stanowi bardzo ciekawą alternatywę dla starszych i zazwyczaj droższych konkurentów marek premium. Oszczędny napęd hybrydowy, mnóstwo przestrzeni w środku, świetne wyposażenie i komfort jazdy mogą przekonać nawet największych sceptyków.

Używana Kia Sorento IV zalety: bardzo ładna stylistyka szczególnie dobrze wyposażonych konfiguracji;

solidnie wykonane, ergonomiczne i przestronne wnętrze;

oszczędne i sprawne napędy hybrydowe (szczególnie tradycyjny HEV);

praktyczne wnętrze z trzecim rzędem siedzeń;

opcjonalny napęd na cztery koła zapewnia mobilność w trudnych warunkach pogodowych. Używana Kia Sorento IV wady: stosunkowo niewielki wybór na rynku wtórnym;

silnik wysokoprężny mógłby być nieco bardziej oszczędny

wybór napędów mógłby być nieco większy;

zadbane egzemplarze mocno trzymają wartość.

Używana Kia Sorento IV. Opinie

Marek z Lesznowoli: Kia Sorento IV to samochód, który zaskakuje przestronnością i jakością wykończenia. Wnętrze nie ustępuje markom premium, a zasięg w trybie elektrycznym jest imponujący. Jednak silnik spalinowy wydaje się za słaby, a dynamika i przyspieszenie pozostawiają wiele do życzenia. Skrzynia biegów działa wolno, co może być frustrujące. Anna z Gdyni: Jestem właścicielką Sorento IV od roku i muszę przyznać, że to najlepszy wybór dla mojej rodziny. Ogromna przestrzeń dla pasażerów, komfort jazdy na wysokim poziomie, a także ekonomiczność utrzymania robią wrażenie. Mimo kilku drobnych usterek, które szybko zostały naprawione, uważam, że stosunek jakości do ceny jest nie do pobicia. Piotr z Częstochowy: Po długim poszukiwaniu SUV-a, który spełni moje oczekiwania, zdecydowałem się na Kie Sorento IV i nie żałuję. Auto świetnie radzi sobie w mieście i w trasie, zapewniając komfort i bezpieczeństwo. Zawieszenie i układ hamulcowy działają bez zarzutu. Silnik 2.2 CRDi jest dynamiczny i ekonomiczny, a całość prezentuje się bardzo solidnie. To auto zdecydowanie warte swojej ceny.

Wybrane jednostki napędowe w Kii Sorento IV: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa Emisja CO2 1.6 T-GDI HEV 1598 ccm 230 KM 265 Nm 193 km/h 8,6 s 6,8 l/100km 154 g/km 1.6 T-GDI PHEV 1598 ccm 265 KM 350 Nm 193 km/h 8,7 s 1,6 l/100km 38 g/km 2.2 CRDi 2151 ccm 202 KM 440 Nm 202 km/h 9,2 s 6,8 l/100km 179 g/km

