Audi RS e-tron GT Ice Race Edition 598 KM. Test, wrażenia z jazdy, zasięg i ceny

Samochody takie jak Audi RS e-tron GT nie będą częstym widokiem na ulicach. Nie każdy może sobie pozwolić na takie auto, ale dzięki nim rynek motoryzacyjny, mimo ogromnych zmian, wciąż może zaskakiwać i cieszyć. To doskonały przykład supersamochodu naszych czasów: szybki, elektryczny, zaskakująco praktyczny i wygodny na co dzień. Ma swoje wady, ale które auto z tego segmentu ich nie ma? Sprawdziłem, jak najmocniejsze elektryczne Audi sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

Audi RS e-tron GT. Nadwozie/wnętrze

Kamil Rogala Kiedy kilka lat temu zobaczyłem Audi e-tron GT na zdjęciach, od razu pomyślałem, że to jeden z najbardziej eleganckich samochodów GT dostępnych na rynku. Jego płynna, nisko osadzona linia sprawia, że wygląda drapieżnie i wręcz przylega do nawierzchni. Szerokość nadwozia, podkreślona przez tylne "biodra" z charakterystycznymi przetłoczeniami, potęguje to wrażenie. Imponujące 21-calowe felgi robią odpowiednie wrażenie, a przednie nadkola, z minimalnym prześwitem, akcentują muskularność konstrukcji. Chociaż przednia część auta jest atrakcyjna i bardzo proporcjonalna, to przede wszystkim tył skupia całą uwagę. Szeroki pas świateł LED z unikatową sygnaturą świetlną i efektowną animacją przyciąga wzrok i sprawia, że e-tron GT nie sposób pomylić z innym pojazdem.

Dodatkowo, testowany egzemplarz wyróżniał się ciekawym oklejeniem i grą kolorów: srebrnego, białego i fioletowego. Ta specjalna edycja czerpie inspirację z austriackiego wyścigu GP Ice Race, który ma swoje korzenie w skijoringu. Wydarzenie to, zapoczątkowane w 1952 roku i odnowione w 2019 roku, polega na tym, że zamiast psów, narciarzy ciągną samochody wyścigowe. Impreza, odbywająca się w malowniczym krajobrazie Zell am See, robi niezapomniane wrażenie. Ten widok posłużył za inspirację dla projektantów Audi Design, co widać w barwach nadwozia i wnętrza pojazdu, nawiązujących do śnieżnobiałych krajobrazów.

Samochód został ozdobiony specjalną folią z transparentnymi elementami, a trójwymiarowe niuanse, abstrakcyjne wzory i kontrastujące detale tworzą niepowtarzalny efekt wizualny. Czarne 21-calowe felgi, dach wykonany z włókna węglowego w kolorze czarnym oraz przyciemniane szyby dodają temu wyjątkowemu modelowi charakterystycznego wyglądu. Minusy? W zasadzie jest tylko jeden minus – dość istotny. Wykonanie. Choć auto w tej wersji prezentuje się imponująco, to jako właściciel obawiałbym się o trwałość wszystkich naklejek. W moim egzemplarzu testowym już brakowało jednej literki „E", a element kalkomanii na zderzaku był lekko załamany. Szkoda, że Audi nie zdecydowało się pokryć całości zabezpieczającą folią PPF. Właściciel po zakupie powinien od razu udać się do specjalistycznego zakładu, aby zabezpieczyć oklejenie. W końcu szkoda by było, aby po kilku miesiącach wyglądało ono na wybrakowane. Wnętrze samochodu zachwyca nowoczesnością, sportowym charakterem i elegancją. Liczne elementy z włókna węglowego, wygodne fotele oraz obecność alcantary, która jest przyjemna w dotyku i dodaje sportowego stylu, przemawiają do miłośników dynamicznej jazdy. Audi postawiło na tradycyjne przyciski do obsługi funkcji takich jak klimatyzacja, tryby jazdy czy multimedia, co łączy nowoczesność z praktycznością. Jednak panel centralny pokryty fortepianową czernią szybko się rysuje i zbiera ślady palców, co jest pewnym minusem. Zastosowanie włókna węglowego byłoby tu zarówno estetyczniejsze, jak i bardziej funkcjonalne.

Rozmiar schowków również nie zachwyca. Schowek w podłokietniku jest bardzo mały, a miejsce na ładowanie telefonu okazuje się niewygodne i ciasne – mój smartfon się tam nie zmieścił. Mimo że mamy do czynienia z autem sportowym, a nie rodzinnym, są to drobne niedogodności. Pozytywnym zaskoczeniem jest bagażnik, który mimo standardowej pojemności wynoszącej 366 litrów, po złożeniu siedzeń oferuje dużo płaskiej przestrzeni. Choć bagażnik jest płytki, to w tego typu aucie stanowi sporą zaletę i przydatną niespodziankę. A co zmieniło się w wersji Ice Race Edition?

Choć mam pewne zastrzeżenia co do trwałości oklejenia nadwozia, to wykonanie wnętrza i wprowadzone zmiany nie budzą żadnych zastrzeżeń. Wnętrze pojazdu wyróżnia się harmonijnym połączeniem elementów wykończenia w odcieniu diamentowego srebra z czarną skórą i fioletowymi przeszyciami, co podkreśla unikatowość tego modelu. Bernhard Neufeld, szef Audi exclusive, stwierdza: „Limitowana edycja Ice Race Edition eksponuje emocjonalny apogeum elektrycznej mobilności marki Audi. To właśnie nasze spersonalizowane detale nadają temu elektrycznemu Gran Turismo niepowtarzalny charakter". Design kierownicy również przyciąga uwagę, łącząc skórę i alcantarę z akcentem w kolorze diamentowego srebra na godzinie dwunastej, co nawiązuje do tradycji wyścigowych. Dodatkowo, wyraziste detale na konsoli środkowej, desce rozdzielczej oraz dywaniki z logo RS w odświeżonej wersji odzwierciedlają styl nadwozia, podkreślając spójność całego projektu. Model Audi RS e-tron GT Ice Race Edition wyróżnia się również unikalnymi funkcjami MMI, które są dostępne tylko w tej wersji. Motyw górski w oświetleniu ambientowym zmienia barwy na fioletowe, co dodaje wnętrzu wyjątkowego klimatu. Mam jednak kilka uwag – ponownie – do jakości spasowania wnętrza. O ile jakość materiałów nie budzi zastrzeżeń, tak przy pewnych prędkościach i/lub na nierównościach coś w prawych drzwiach wchodziło w denerwujący rezonans. Nie zdiagnozowałem problemu i mam nadzieję, że to jakiś jednostkowy i prosty do usunięcia przypadek.

Audi RS e-tron GT. Silnik, zasięg, wrażenia z jazdy

Kamil Rogala Audi RS e-tron GT wyposażono w dwa silniki elektryczne, które napędzają obie osie pojazdu. Dzięki automatycznej skrzyni biegów o dwóch przełożeniach, ten elektryczny gigant o wadze ponad 2,3 tony i długości prawie 5 metrów może osiągnąć prędkość 250 km/h – imponującą wartość, choć ograniczoną elektronicznie. Moc systemowa wynosi 598 KM i 830 Nm momentu obrotowego, ale podczas przyspieszania w trybie Launch Control może wzrosnąć do około 640 KM. Dzięki napędowi na wszystkie koła i szerokim oponom (testowany model miał opony o szerokości 265 mm z przodu i 305 mm z tyłu), przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje tylko 3,3 sekundy, a dostępna moc jest natychmiastowa przy każdym naciśnięciu pedału gazu w trybie Sport.

Prowadzenie i trakcja również robią wrażenie. W trybie Comfort, Audi RS e-tron GT zachowuje się jak typowy samochód – jest cichy nawet przy wysokich prędkościach, zapewnia wysoki komfort jazdy i łagodną reakcję na pedał gazu. W tym trybie działa tylko jeden silnik, co tworzy interesujący efekt przy mocniejszym naciśnięciu pedału gazu – drugi silnik uruchamia się z pewnym opóźnieniem. W trybie Efficiency, pneumatyczne zawieszenie obniża pojazd maksymalnie, redukując prześwit w celu optymalizacji oporów powietrza i minimalizacji zużycia energii. Czy to efektywne? W mieście raczej nie. Może mieć nawet nieprzyjemne skutki na nierównościach, więc lepiej z niego nie korzystać. Tryb ten sprawdza się głównie na trasie przy średnich i wyższych prędkościach (powyżej 70-80 km/h).

Jeśli chodzi o zużycie energii, nie ma co się łudzić – to nie jest oszczędny elektryk. W trasie zużycie energii sięga 23-25 kWh/100 km, w mieście około 20-21 kWh/100 km. Dla oszczędności wybiera się miejskie auto elektryczne o mocy 100-150 KM, natomiast w tym aucie ma być przede wszystkim ciekawie i przyjemnie, a niekoniecznie oszczędnie.

Audi RS e-tron GT. Ceny i wyposażenie

Kamil Rogala A ile trzeba zapłacić za tę elektryzującą kierowcę i obserwatorów przyjemność? Dużo. Nawet bardzo. Bazowa wersja Audi e-tron GT kosztuje około 470 300 złotych, a model RS e-tron GT zaczyna się od 632 700 złotych. Testowany przeze mnie egzemplarz był wyposażony w liczne dodatki, w tym imponujące laserowe światła, pełny zestaw elementów z włókna węglowego oraz zaawansowany ceramiczny system hamulcowy. Nie można też zapomnieć o unikalnych modyfikacjach związanych ze specjalną edycją Ice Race Edition. Efekt? Cena wystrzeliła do poziomu aż 919 110 złotych. Limitowana do 99 sztuk edycja specjalna musi swoje kosztować.

Audi RS e-tron GT. Podsumowanie

Kamil Rogala Audi RS e-tron GT doskonale pokazuje możliwości współczesnej motoryzacji. Choć ma pewne wady, takie jak ograniczony zasięg, znaczną masę i drobne niedociągnięcia we wnętrzu, inżynierowie Audi zdołali je zminimalizować. Pojazd oferuje imponujące osiągi, zaskakujący komfort i prowadzenie, które zdaje się ignorować prawa fizyki. Cena jest niestety bardzo wysoka, ale marzenia o motoryzacyjnych perełkach zawsze wiązały się z kosztami. Jeśli ktoś miał szczęście nabyć wersję Ice Race Edition, warto zainwestować w zabezpieczenie okleiny, aby dłużej cieszyła oczy właściciela. Oraz przechodniów rzecz jasna.

Audi RS e-tron GT – zalety: świetna stylistyka, niezwykle rasowy wygląd;

rzucająca się w oczy okleina edycji Ice Race Edition;

połączenie nowoczesnych rozwiązań z klasyczną ergonomią wnętrza;

imponująca dynamika jazdy i fantastyczne prowadzenie;

bardzo dobre wyposażenie i niezły komfort jazdy;

dostatecznie przestronne i dobrze (zasadniczo) wykonane wnętrze. Audi RS e-tron GT – wady: wersja Ice Race Edition pod względem technicznym nie różni się od „zwykłej”;

oklejenie mogłoby być czymś zabezpieczone;

mizerne schowki i drobne wpadki w jakości wykończenia;

mimo wszystko – zasięg i cena. Porównanie Audi RS e-tron GT 598 KM (AT2) do wybranych konkurentów: Audi RS e-tron GT 598 KM (AT2) BMW Seria 5 i5 601 KM (AT1) Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 625 KM (AT1) Cena (zł, brutto) od 632 700 od 500 000 od 518 300 Typ nadwozia/liczba drzwi Sedan/4 Sedan/4 Hatchback/5 Długość/szerokość (mm) 4989/1964 5060/1900 4964/1906 Rozstaw osi (mm) 2900 2995 3120 Pojemność bagażnika (l) 366 490 430 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 2347 2305 2465 Pojemność baterii netto (kWh) 83,7 83,9 91 Deklarowany zasięg (km) 472 516 503 Napędzana oś 4x4 4x4 4x4 Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 2-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa Osiągi Moc (KM) 598 601 625 Moment obrotowy (Nm) 830 820 950 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 3,3 3,8 3,5 Prędkość maksymalna (km/h) 250 230 220 Zużycie energii (kWh/100km) 20,6 (WLTP) 18,2 (WLTP) 20,4 (WLTP)

