Volkswagen Multivan 1.4 TSI eHybrid 218 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Volkswagen Multivan to rewelacyjne auto, ale po teście wersji hybrydowej doszedłem do dziwnego wniosku. Jeśli miałbym oceniać tylko auto jako takie, Multivan – pomimo kilku wpadek ergonomicznych we wnętrzu – jest fantastycznym środkiem transportu dla całej rodziny. Uniwersalny, wygodny, estetyczny, dobrze wykonany i rozplanowany. Ale jeśli dołożymy do kompletu napęd hybrydowy 1.4 TSI eHybrid, wszystko się komplikuje, a nieliczne zalety napędu docenią tylko odbiorcy o specyficznych wymaganiach. Do tego wyraźnie wyższa cena w porównaniu z wersją benzynową i wysokoprężną, co tworzy dość skomplikowaną sytuację. Multivan? Jak najbardziej! Ale z hybrydą PHEV? Wtedy ID.Buzz wydaje się zaskakująco ciekawą, choć ekstrawagancką alternatywą.

Po niedawnym teście Volkswagena ID.Buzz’a, do Multivana T7 podchodziłem niemal jak do reliktu, swego rodzaju klasyka motoryzacji. Mówię oczywiście o wyglądzie zewnętrznym, bo to, co jest pod maską, to wciąż cenione – szczególnie w takim aucie – spalinowe rozwiązanie. Ale czy na pewno? W przypadku wersji hybrydowej plug-in, zalety i wady zarówno elektrycznego ID.Buzz’a, jak i typowo spalinowego Multivana w pewnym sensie się przenikały.

Volkswagen Multivan eHybrid. Nadwozie i wnętrze

W testowanym modelu zastosowano elektrycznie sterowane drzwi boczne z możliwością sterowania (otwieranie/zamykanie i blokada) z poziomu deski rozdzielczej (panel po prawej stronie ekranu). Zamiast konsoli środkowej i lewarka zmiany biegów, który przeniesiono na lewą stronę ekranu (w postaci niewielkiego przełącznika), zastosowano półkę na smartfona i rozkładany uchwyt na kubki. Warto również zwrócić uwagę na konsolę zamontowaną pomiędzy fotelami, którą można przesuwać lub całkowicie zdemontować. Na jej szczycie są dodatkowe uchwyty na kubki, a po bokach rozkładane stoliki, więc po przesunięciu konsoli do tyłu, może ona służyć jako miejsce do pracy dla pasażerów. Modułowość wnętrza jest imponująca, bowiem wszystkie fotele możemy niezależnie przesuwać (każdy ma uchwyt IsoFix) lub zdemontować. Niestety nie ma możliwości obracania foteli bez ich wcześniejszego demontażu. Jeśli chodzi o bagażnik, to wiele zależy od konfiguracji, bowiem po przesunięciu trzeciego rzędu siedzeń maksymalnie do tyłu, bagażnik jest w zasadzie symboliczny. Po przesunięciu foteli do przodu, jego pojemność znacząco rośnie, choć prawdziwą „dostawczą” przestrzeń uzyskamy po całkowitym demontażu foteli. Ponownie – możemy zdemontować np. tylko jeden fotel, aby uzyskać więcej przestrzeni, ale zachować więcej miejsc dla pasażerów. Modułowość to największa zaleta Multivana.

Volkswagen Multivan T7 bazuje na platformie MQB Evo i jest produkowany w fabryce w Hanowerze.

Volkswagen Multivan eHybrid. Dane techniczne i wrażenia z jazdy

Jeśli jednak ktoś chce z Multivana korzystać jak z normalnego auta tego typu tj. częste i dalekie podróże, zakup hybrydy mija się z celem. Zasięg na jednym ładowaniu jest zadowalający, ale wystarczy załadować auto bagażem i/lub pasażerami, a następnie wyruszyć w trasę, aby z około 50 kilometrów zasięgu zrobiło się 20-30 – maksymalnie. Ciężkie auto, z oczywistych powodów spore opory powietrza i dynamiczna jazda – to kiepskie połączenie dla hybrydy. Po wyczerpaniu baterii do pracy – dość ciężkiej – zabiera się silnik 1.4 TSI o mocy 150 KM i momencie obrotowym 250 Nm, który w Golfie czy Polo radziłby sobie rewelacyjnie, ale w Multivanie, który „na sucho” waży sporo ponad 2,1 tony? No niekoniecznie… O ile dynamika, jak na tego typu auto, jest dość przyzwoita, tak spalanie w połączeniu z niewielkim zbiornikiem paliwa – 45 litrów – dają dość przeciętne efekty.

spalanie w trasie 120-140 km/h: 6,5-8 l/100km;

spalanie w trasie 70-100 km/h: 5,5-6,5 l/100km;

spalanie w mieście 50 km/h: 7-9 l/100km. Powyższe wyniki dotyczą zużycia paliwa z pustą baterią. Jeśli ktoś chciałby ją regularnie doładowywać, średnie spalanie znacznie spanie, ale w innych przypadkach, zasięg około 500-600 kilometrów w minibusie nie jest zbyt imponujący. Pokonanie ponad 1000 kilometrów w wersji z silnikiem Diesla nie jest najmniejszym problemem. Tak czy inaczej, spalanie nie jest specjalnie wygórowane i po poznaniu napędu i wykorzystywaniu rekuperacji, ładowania etc., można osiągnąć całkiem niezłe efekty, ale jak wiele potencjalnych klientów będzie chciało/mogło wykorzystać potencjał tego auta? A jeśli ktoś naprawdę mało jeździ i podróżuje głównie po mieście i/lub ma inne auto na dłuższe trasy, może powinien w ogóle przesiąść się na elektrycznego ID.Buzz’a? Zmiennych jest sporo, a w większości z nich pozycja hybrydy plug-in jest dość chwiejna.

Volkswagen Multivan eHybrid. Ceny, wersje i wyposażenie

Volkswagen Multivan eHybrid. Podsumowanie

Volkswagen Multivan eHybrid – zalety: przestronne, bardzo funkcjonalne i elastyczne wnętrze;

mnóstwo możliwości konfiguracji i aranżacji wnętrza od małego biura po dostawczaka;

wystarczające osiągi i zaskakująco dobry komfort podróży;

mnóstwo ciekawych dodatków poprawiających funkcjonalność;

w niektórych sytuacjach hybryda plug-in ma sens... Volkswagen Multivan eHybrid – wady: …, ale w większości nie pasuje do charakteru auta;

sporo funkcji przeniesiono na ekran dotykowy, co źle wpływa na ergonomię;

cena wersji hybrydowej zdecydowanie wyższa od alternatyw (nawet topowo wyposażonego ID.Buzz’a). Porównanie Volkswagen Multivan eHybrid 2.0 TSI 245 KM (AT7) do wybranych konkurentów: Volkswagen Multivan (L1) 1.4 TSI eHybrid 218 KM (AT6) Ford Tourneo Custom (340 L1) 2.5 PHEV 232 KM (CVT) Mercedes Klasa V (L) 2.0 300d 237 KM (AT9) Cena (zł, brutto) od 309 284 od 266 578 od 293 873 Typ nadwozia/liczba drzwi minibus/5 minibus/5 minibus/5 Długość/szerokość (mm) 4973/1941 5050/1999 5140/1928 Wysokość (mm) 1907 1963 1901 Rozstaw osi (mm) 3124 b.d. 3200 Pojemność bagażnika (l) b.d. b.d. 1030/4630 Liczba miejsc 7 8 6 Masa własna (kg) 2114 2218 2190 Pojemność zbiornika paliwa (l) 45 b.d. 57 Rodzaj paliwa benzyna (PHEV) Benzyna (PHEV) Diesel Napędzana oś przednia przednia tylna Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 6-stopniowa automatyczna, bezstopniowa automatyczna, 9-stopniowa Osiągi



Moc (KM) 218 232 237 Moment obrotowy (Nm) 330 (silnik elektryczny) b.d. 500 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9 8,5 7,8 Prędkość maksymalna (km/h) 192 186 220 Spalanie (l/100km) 1,7 (WLTP) b.d. (WLTP) 6,1 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 39 (WLTP) b.d. (WLTP) 155 (WLTP)

