Używany Volkswagen Arteon (2017-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używany Volkswagen Arteon. Nadwozie/wnętrze

Volkswagen Arteon może być nieco droższy niż Passat i bardziej ekskluzywny, ale z pewnością przyciąga uwagę i oferuje więcej przyjemności z jazdy. Zarówno wersja Fastback, jak i Shooting Brake w odpowiedniej konfiguracji potrafi zachwycić wyglądem, stylem i dodatkami. Dodatkowo, mnóstwo przestrzeni w środku zapewnia komfort podróży na dłuższe dystanse. Warto poszukać zadbanych egzemplarzy i cieszyć się jednym z najładniejszych przedstawicieli segmentu D. Volkswagen

Wygląd Arteona różni się od Passata, choć wiele elementów technicznych jest wspólnych. W przedniej części nadwozia dominuje szeroki grill, który płynnie przechodzi w stylowe światła. Sygnatura LED stanowi charakterystyczny akcent tego modelu, a wersja R-Line z agresywnym zderzakiem i dużymi felgami prezentuje się szczególnie atrakcyjnie. Nisko poprowadzona linia maski oraz boczna linia w kształcie klina dodają autu dynamiki. Linia dachu biegnie łagodnie do tyłu i jest zwieńczona delikatnym spojlerem. Tył Arteona wyróżniają szerokie klosze lamp o trójwymiarowym kształcie. Kolor nadwozia (np. charakterystyczny żółty, czerwony lub niebieski) oraz bezramkowe drzwi dodają autu wyjątkowego charakteru. Co do wymiarów, Arteon ma 4862 mm długości, 1871 mm szerokości i 1427 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2837 mm. Wersja Shooting Brake jest nieco dłuższa (4866 mm) i wyższa (1462 mm). A co znajdziemy we wnętrzu?

Volkswagen Arteon może być nieco droższy niż Passat i bardziej ekskluzywny, ale z pewnością przyciąga uwagę i oferuje więcej przyjemności z jazdy. Zarówno wersja Fastback, jak i Shooting Brake w odpowiedniej konfiguracji potrafi zachwycić wyglądem, stylem i dodatkami. Dodatkowo, mnóstwo przestrzeni w środku zapewnia komfort podróży na dłuższe dystanse. Warto poszukać zadbanych egzemplarzy i cieszyć się jednym z najładniejszych przedstawicieli segmentu D. Volkswagen

Wnętrze Arteona to klasyka gatunku Volkswagena i prawdopodobnie ostatnia generacja prawdziwie ergonomicznych kokpitów. Po liftingu wprowadzono pewne zmiany w kierunku dotykowych interfejsów, więc jeśli ktoś jest przeciwnikiem takich rozwiązań, powinien szukać starszej wersji. Mimo nowoczesnych elementów, obsługa pozostaje prosta i intuicyjna. W wyższych wariantach wyposażenia Arteon może oferować podgrzewane fotele, kierownicę, system audio marki Dynaudio oraz mnóstwo systemów wsparcia i bezpieczeństwa, w tym aktywny tempomat. Sterowanie odbywa się tradycyjnymi przyciskami i pokrętłami (po liftingu – panele dotykowe). Wygląd wnętrza jest charakterystyczny dla Volkswagena, a jakość materiałów i spasowanie są bez zarzutu. Praktyczne rozwiązania ułatwiają codzienną eksploatację, zwłaszcza w przypadku rodzin. W bagażniku znajdziemy gniazdko 230V, gniazdko zapalniczki, haczyki na torby oraz podwójną podłogę. Niestety tunel środkowy jest wysoki, ale mnóstwo miejsca na nogi z tyłu w pewnym stopniu to rekompensuje. Wysocy pasażerowie mogą mieć mniej miejsca nad głową, ale dwie osoby o wzroście do 185 centymetrów powinny poczuć się z tyłu bardzo komfortowo. Bagażnik w odmianie Fastback ma pojemność 563 litrów, a po złożeniu oparć kanapy – aż 1557 litrów. Wersja Shooting Brake oferuje odpowiednio 590 i 1632 litry, co jest zaskakująco zbliżone, choć wyższa linia dachu pozwala na przewożenie większych przedmiotów.