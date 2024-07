Karawaning. Gdzie w Europie można biwakować „na dziko”?

Rozpoczęły się wakacje i każdy szuka swojego sposobu na ich spędzenie. W Europie bardzo popularne jest podróżowanie kamperem, z przyczepą kempingową lub po prostu z namiotem. Choć takie zwiedzanie kontynentu pod względem noclegów należy do najtańszych, to wiele osób z różnych względów czasami decyduje się na nocleg „na dziko”. Czy jest to jednak legalne i nie narazi nas na spory mandat?

Adria