Kabriolety w Polsce. Tyle dopłacisz za brak dachu w aucie!

- Zmiany klimatyczne, upalne lata i coraz dłuższe okresy wysokich temperatur połączone z rosnącą zamożnością polskiego społeczeństwa spowodują w najbliższych latach wzrost zainteresowania samochodami w wersji kabriolet, ale mimo tego segment ten pozostanie rynkową niszą – ocenia Michał Knitter, współzałożyciel platformy Carsmile należącej do Grupy OLX.

Kabriolet. Tylko 761 zarejestrowanych kabrioletów

W tym roku, licząc do końca maja, zarejestrowano w Polsce zaledwie 574 nowe auta z nadwoziem typu kabriolet, a z uwzględnieniem ostatnich danych (z czerwca) kupiono ich w sumie 761. W całym zeszłym roku tego typu rejestracji było 1203 – wynika z danych IBRM Samar. Popularność samochodów ze składanym dachem wyraźnie zwiększa się w miesiącach wiosennych i letnich. W ub.r. rekord padł w maju, kiedy zarejestrowano 180 nowych kabrioletów, a w tym roku w czerwcu (183 rejestracje). Wynik mógłby być lepszy gdyby nie chwilowy brak oferty rynkowego lidera – MINI Coopera Cabrio.

Kabriolety w Polsce. Lider (chwilowo) nieobecny

- MINI Cooper Cabrio nie jest obecnie dostępny i nie można go zamówić. Nowy model ma się pojawić pod koniec roku, a ostatnie sztuki starego właśnie się sprzedały – informuje Sylwester Łagowski, szef działu zamówień Carsmile. Samochód w wersji John Cooper Works sport-out miał cenę katalogową 209 tys. zł brutto.

Najtańszym dostępnym obecnie na rynku kabrioletem jest Fiat 500 C, którego cena katalogowa zaczyna się od 70 tys. zł brutto, co daje szacunkową ratę 5-letniego leasingu na poziomie ok. 1000 zł netto minus wynegocjowany rabat. Dla porównania Fiat 500 w standardowej wersji kosztuje „katalogowo” od 61 tys. zł brutto w górę.