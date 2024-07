Policja. Nielegalne wyścigi samochodowe pod lupą drogówki

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jeden z priorytetów działań Policji. W związku z faktem pojawienia się informacji dotyczącej nielegalnych wyścigów, funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego z Wrocławia i Oleśnicy podjęli zdecydowane działania w tej sprawie.

Akcja miała na celu nie tylko ujawnianie sprawców wykroczeń, ale również napiętnowanie ich negatywnych zachowań na drogach. Należy pamiętać, że tego typu poczynania stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa nie tylko dla samych uczestników tego typu wydarzeń, ale również osób postronnych.

Mundurowi do działań wykorzystywali m.in. nieoznakowane radiowozy będące w dyspozycji policjantów z drogówki.

Kierujący, którzy nie stosowali się do obowiązujących przepisów prawa, musieli liczyć się z konsekwencjami. W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze nakładali mandaty karne, kierowali wnioski o ukaranie do sądu, ale także pouczali.

W trakcie podejmowanych interwencji ujawnili oni szereg wykroczeń.