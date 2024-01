Seat Arosa. Pamiętasz co to za auto? Mariusz Michalak

We wszystkich wersjach Arosa była wyposażona w wspomaganie kierownicy i przedni stabilizator. Seat

Choć SEAT Arosa uznawany jest za bliźniaczy model Volkswagena Lupo, to pojawił się na rynku niemal półtora roku wcześniej. Podczas gdy dziennikarze mieli okazję przetestować Arosę już w marcu 1997 roku na Lanzarote, to produkcja ruszyła dopiero w maju tego samego roku w fabryce w Wolfsburgu. Dopiero ponad rok później została przeniesiona do hiszpańskiego zakładu w Martorell.