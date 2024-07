Omoda ES. Tak zakończyły się ekstremalne testy akumulatora w temperaturze 500°C

Wraz z nadejściem upalnego lata, wielu właścicieli nowych pojazdów elektrycznych jest coraz bardziej zaniepokojonych bezpieczeństwem akumulatorów w swoich pojazdach. Wysokie temperatury nie tylko zwiększają ryzyko przegrzania akumulatora, ale także prowadzą do takich problemów, jak obniżona wydajność, zmniejszona pojemność i skrócona żywotność, co z kolei wpływa na zasięg jazdy i moc wyjściową pojazdu. W skrajnych przypadkach może to nawet spowodować samozapłon lub eksplozję całego pojazdu.

W teście "Bezpieczeństwo pojazdu w wysokiej temperaturze", przeprowadzonym w laboratorium badawczym, OMODA E5 wykazała się wyjątkową odpornością na wysokie temperatury. Przed jego rozpoczęciem poziom naładowania baterii OMODA E5 wynosił 96%, co odzwierciedlało normalne warunki pracy.

Podczas testu, nadwozie OMODA E5 było poddawane bezpośredniemu kontaktowi z płomieniem przez około 130 sekund, przy temperaturach szacowanych na 500 stopni Celsjusza. To poziom znacznie przekraczający jakiekolwiek warunki, z którymi stykają się na co dzień kierowcy. Mimo to OMODA E5 spisała się wyjątkowo dobrze. Po zakończeniu testu pojazd nie wykazywał żadnych oznak utraty zasilania elektrycznego, a zarówno akumulator, jak i układy elektryczne pozostały stabilne, pomyślnie przechodząc to wyzwanie.