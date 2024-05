Używana Kia Soul III (2019-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Krystian z Lęborka: „Kia Soul III to dla mnie strzał w dziesiątkę. Jako miłośnik nowoczesnych technologii, cenię sobie jej elektryczny napęd i intuicyjny system multimedialny. Przejechałem już ponad 20 000 km i muszę przyznać, że auto jest niezawodne. Zasięg na jednym ładowaniu w pełni wystarcza na moje codzienne dojazdy do pracy. Design? Wyrazisty i niebanalny - zdecydowanie wyróżnia się na drodze.”

Ewa z Krakowa: „Kia Soul III to mój pierwszy elektryk i jestem zachwycona. Przestronne wnętrze, wygodne fotele i wysoka jakość wykonania to tylko niektóre z zalet. Auto świetnie sprawdza się w miejskiej dżungli, a dzięki kompaktowym wymiarom łatwo znaleźć miejsce parkingowe. Co do ekonomii - koszty eksploatacji są znacznie niższe niż w przypadku auta spalinowego, co bardzo cenię.”

Marek z Warszawy: „Jako długoletni kierowca, Kia Soul III zaskoczyła mnie pozytywnie. Elektryczny napęd daje dużo radości z jazdy, a samochód reaguje błyskawicznie na polecenia. Wnętrze jest przemyślane, a systemy wspomagające kierowcę działają bez zarzutu. Kia Soul III to idealny wybór dla tych, którzy szukają niezawodnego i ekologicznego auta do miasta.”