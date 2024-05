Używany Citroen C5 Aircross (2018 - obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Karol z Warki: “Citroen C5 Aircross to dla mnie synonim komfortu. Jazda tym autem to czysta przyjemność, zwłaszcza na długich trasach. Zaskoczyła mnie jego przestronność i funkcjonalność wnętrza. Systemy wspomagające kierowcę działają bez zarzutu, a zawieszenie doskonale radzi sobie z nierównościami. Mimo kilku drobnych usterek elektrycznych, które napotkałem, ogólnie jestem bardzo zadowolony z wyboru tego modelu.”

Ewa z Gdyni: “Jako miłośniczka nietuzinkowych rozwiązań stylistycznych, Citroen C5 Aircross od razu przyciągnął moją uwagę. Jego wygląd zewnętrzny i wnętrze są po prostu inne niż wszystko, co do tej pory widziałam. Auto jest nie tylko piękne, ale też praktyczne. Duży bagażnik i wygodne siedzenia to wielki plus. Jednakże, muszę przyznać, że obsługa niektórych systemów wymaga przyzwyczajenia.”

Marek z Krakowa: “Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że Citroen C5 Aircross to udany zakup. Auto wyróżnia się na drodze, ma dynamiczny wygląd i oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Jego ekonomiczny silnik pozwala na oszczędne podróżowanie, co jest dla mnie kluczowe. Choć początkowo obawiałem się o jakość francuskich samochodów, ten model pozytywnie mnie zaskoczył swoją niezawodnością.”