Niepokojące dźwięki auta. Jak odróżnić usterki silnika od problemów zawieszenia?

Jak rozpoznać awarie silnika?

Stuki, metaliczne odgłosy i piski mogą wskazywać na problemy z pompą płynu chłodzącego, bądź paskiem klinowym. Zbyt późna wymiana elementu może doprowadzić do kosztownej naprawy lub nawet wymiany silnika. Jeśli kierowca słyszy charakterystyczne dudnienie, szczególnie przy przyspieszaniu, może to wskazywać na problem z panewkami. W przypadku gdy podczas postoju kierowca słyszy z przedniej części nadwozia regularny, metaliczny stuk, może to być znak, że należy wymienić rozrząd. Odgłos grzechotania pojawia się przy zerwaniu paska rozrządu bądź przeskoczenia łańcucha, co grozi uszkodzeniem systemu napędu i zaburzeniem pracy jednostki. Warto więc w takiej sytuacji wymienić napęd rozrządu, by nie doprowadzić do całkowitego zniszczenia silnika.