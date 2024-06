Alfa Romeo. Nowa Junior i specjalne wersje Giulii oraz Stelvio

Najpierw Junior

Premiera najnowszej Alfy Romeo Junior od początku w Polsce budzi emocje. Po pierwsze dlatego, że zanim najmniejsza z Alf została Juniorem nazywała się Milano, po drugie dlatego, że model ten powstaje w polskiej fabryce w Tychach, a po trzecie dlatego, że to zupełna nowość marki w segmencie B-SUV. Poza tym egzemplarz, który pokazano dziennikarzom zaistniał dosłownie kilkadziesiąt godzin przed tą premierą. Tuż bowiem po jego powstaniu i zjechaniu z taśmy produkcyjnej fabryki Stellantis w Tychach, jeszcze gorący trafił do Warszawy.

Na pierwsze jazdy testowe „małą” Alfą musimy jeszcze poczekać przynajmniej do końca wakacji, ale już teraz mieliśmy możliwość uczestniczyć w jej prezentacji statycznej. Patrząc na ten samochód z przodu od razu rozpoznamy charakterystyczne elementy aktualnej i znanej z przeszłości stylistyki marki. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście słynne scudetto czyli niespotykany nigdzie indziej wlot powietrza do komory silnika w kształcie rycerskiej tarczy. Tym razem umieszczono na nim logo Alfy Romeo co, powiedzmy to sobie może nie wszyscy zaakceptują. Wiadomo jednak, że w poszczególnych wersjach ten element będzie miał kilka wersji. Tył tego modelu to już współczesny pomysł z oryginalnym „podcięciem” i lampami. Boki bez przetłoczeń za to z plastikowymi nadkolami i osłonami progów. Całość bardzo zgrabna i proporcjonalna dająca jednocześnie złudzenie, że Junior to wóz przynajmniej klasy kompakt, choć długość jego nadwozia to 4,20 m, a zatem wciąż plasuje się w segmencie B. Z efektownym nadwoziem dobrze się komponują obręcze kół, które w standardzie mają 17 cali. Nowa Alfa Romeo to auto swoim wyglądem podkreślające także jego sportowy charakter.

Przestronne wnętrze z 400-litrowym bagażnikiem, jak na relatywnie niewielką długość nadwozia to przede wszystkim piękna, wielofunkcyjna kierownica, cyfrowa tablica ze wskaźnikami oraz ekran o średnicy 10,25 cala pośrodku deski rozdzielczej. W topowej wersji całość atmosfery w kabinie podkreślają sportowe fotele. Jeśli chodzi jednak o to jak zaprojektowano panel środkowy to już tak oryginalnie nie jest, bo ten przypomina rozwiązanie spotykane w Peugeotach i Oplach.