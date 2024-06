Używana Alfa Romeo Stelvio. Jakie ma wady i zalety?

Marek z Wrocławia: „Po dwóch latach użytkowania Stelvio mogę śmiało powiedzieć, że to auto zmieniło moje postrzeganie marki. Dynamiczne, z charakterem i niezawodne – tak w skrócie można opisać moje doświadczenia. Wcześniej słyszałem o problemach z elektryką, ale moje Stelvio nie sprawia kłopotów. Warto było zainwestować w ten model.”

Anna z Gdańska: „Alfa Romeo Stelvio to mój pierwszy samochód tej marki i jestem zachwycona. Design, komfort jazdy, a przede wszystkim prowadzenie – każdy kilometr to czysta przyjemność. Owszem, są drobne niedociągnięcia, ale które auto ich nie ma? Stelvio to dla mnie synonim włoskiego stylu i jakości.”

Tomasz z Krakowa: „Stelvio kupiłem z myślą o dłuższych trasach i nie zawiodłem się. Auto świetnie radzi sobie na autostradzie, a jednocześnie jest wystarczająco komfortowe na co dzień. Miałem pewne obawy co do awaryjności, ale po roku użytkowania mogę powiedzieć, że Alfa Romeo poszła do przodu pod tym względem.”