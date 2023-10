Ten pojazd Toyoty wystartuje w Rajdzie Dakar. Napędza go wodór

Prototyp HySE-X1 został opracowany przez zespół HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology) – stowarzyszenie badawczo-rozwojowe firm Kawasaki Motors, Suzuki Motor Corporation, Honda Motor Co., Yamaha Motor Co., Kawasaki Heavy Industries i Toyota Motor Corporation. HySE prowadzi badania nad małymi silnikami wodorowymi, a głównym celem zespołu jest rozwój transportu neutralnego klimatycznie.

HySE-X1 to pojazd typu buggy o 3 530 mm długości, 2 070 mm szerokości i 1 700 mm wysokości. Opiera się na podwoziu zbudowanym przez Overdrive Racing, które zostało tak zmodyfikowane, aby pomieścić zbiornik wodoru i układ dolotowy. Masa własna pojazdu to około 1 500 kg. Za napęd odpowiada chłodzony cieczą silnik 1,0 l, dostosowany do paliwa wodorowego. Jest to 4-cylindrowa, 16-zaworowa jednostka DOHC z doładowaniem, której zespół HySE używa obecnie w swoich pracach badawczo-rozwojowych. Za tankowanie wodoru i obsługę techniczną pojazdu będzie odpowiedzialny Overdrive Racing.