Lamborghini Urus SE. Pierwszy hybrydowy super SUV typu plug-in

W przedniej części znajduje się nowa maska silnika o unoszącej się konstrukcji. Element ten przypomina niektóre koncepcje stylistyczne wprowadzone w modelu Revuelto. Inne nowe elementy obejmują klastry reflektorów, które wykorzystują technologię Matrix LED i wprowadzają zupełnie nową sygnaturę świetlną, inspirowaną ogonem byka znajdującego się w logotypie marki Lamborghini. Przeprojektowano też zderzak i przedni grill.

Większy ekran o przekątnej 12,3 cala, zainstalowany na środku deski rozdzielczej, zawiera nową wersję interfejsu (HMI), który jest jeszcze bardziej intuicyjny w obsłudze. Projektanci Lamborghini Centro Stile skupili się również na otworach wentylacyjnych, elementach wykończenia z anodyzowanego aluminium o niepowtarzalnym kształcie litery Y oraz nowych panelach, siedzeniach i pokryciach deski rozdzielczej.

Całkowicie przeprojektowano klapę bagażnika, łącząc klastry tylnych świateł z kształtem litery “Y” i nowym tylnym dyfuzorem, dzięki czemu nadano pojazdowi jeszcze bardziej sportowe proporcje. Wraz z nowym spojlerem przy dużych prędkościach zwiększa on siłę docisku z tyłu o 35% w porównaniu do Urusa S, co dodaje stabilności pojazdu.