Wysyp nowości Toyoty. Elektryczny pickup, auto rodzinne i łazik księżycowy

Stoisko Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023 zaprojektowano pod hasłem „Let's Change the Future of Cars – Find Your Future” (Zmieńmy przyszłość samochodów – Znajdź swoją przyszłość).

Na targach Japan Mobility Show 2023 Toyota prezentuje prototypy samochodów terenowych z napędem elektrycznym: Land Cruisera Se i pick-upa EPU, SUV-a o nazwie FT-3e oraz sportowy model FT-Se. Światową premierę ma również trójkołowy pojazd Land Hopper.

Toyota Land Cruiser Se z napędem elektrycznym

Na targach Japan Mobility Show 2023 Toyota prezentuje koncepcyjny model Land Cruiser Se z bateryjnym napędem elektrycznym. Typowy dla samochodów elektrycznych wysoki moment obrotowy dostępny w pełnym zakresie prędkości przyczynia się do polepszenia możliwości terenowych auta. Jako duży terenowy SUV z trzema rzędami siedzeń, Land Cruiser Se odpowiada na zróżnicowane potrzeby kierowców. Pojazd o długości 5 150 mm, szerokości 1 990 mm, wysokości 1 705 mm i z rozstawem osi 3 050 mm jest przeznaczony dla siedmiu osób.

Elektryczny pick-up Toyota EPU

Koncepcyjny model EPU to średniej wielkości pickup nowej generacji z bezemisyjnym napędem elektrycznym. Prototyp wpisuje się w długą tradycję pick-upów Toyoty do ciężkiej pracy i do jazdy po trudnym terenie. Nadwozie o długości ponad 5 metrów mieści podwójną kabinę i pojemną skrzynię ładunkową.

Koncepcyjny SUV FT-3e

FT-3e to prototyp kolejnej generacji rodzinnego auta. Ten bezemisyjny samochód będzie miał bateryjny napęd elektryczny. Projekt nadwozia jest nowoczesny i minimalistyczny, a we wnętrzu ekrany rozmieszczono tak, by kierowca nawet zbliżając się do auta wiedział, jaki jest poziom naładowania baterii, jaką temperaturę ma wnętrze i jaka jest jakość powietrza w kabinie.

Koncepcyjny samochód sportowy FT-Se

FT-Se to prototypowy model samochodu sportowego, który powstał we współpracy z inżynierami TOYOTA GAZOO Racing. Wykorzystano bogate doświadczenia z motorsportu oraz atuty, jakie oferuje bateryjny napęd elektryczny. Samochód ten dzieli główne komponenty z modelem FT-3e, ale został zaprojektowany z myślą o jak największej stabilności prowadzenia oraz jak najlepszych właściwościach aerodynamicznych.

Design nadwozia podkreśla niemal wyczynowy charakter auta. Karoseria jest szeroka, ale niska i smukła, dzięki czemu opory powietrza zostaną zredukowane. We wnętrzu zastosowano kokpit kolejnej generacji, który będzie jeszcze bardziej intuicyjny i pozwoli na czerpanie jeszcze większej przyjemności z prowadzenia auta. Ekrany umieszczono nisko, żeby kierowca miał jak najlepszą widoczność, a kolana będą jeszcze lepiej chronione przed wysokimi przeciążeniami, których można doświadczyć w samochodzie sportowym.

Trójkołowy pojazd Land Hopper

Toyota przedstawia także innowacyjny prototyp pojazdu do transportu indywidualnego. Składany trójkołowiec można łatwo zmieścić w bagażniku nawet małego samochodu. Pojazd sprawia, że podróżowanie staje się jeszcze łatwiejsze i bardziej przyjemne.

Land Hopper w wielu krajach mógłby być używany bez prawa jazdy już od 16 rok życia.

Wózek inwalidzki JUU, który pokonuje schody

Zgodnie z koncepcją Toyoty „Mobility for all” marka opracowała nowe rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnością. Innowacyjny wózek inwalidzki zapewni swobodę poruszania się bez pomocy osób trzecich w miejscach trudno dostępnych dla standardowych wózków inwalidzkich – zarówno elektrycznych, jak i napędzanych ręcznie.

Podczas wchodzenia lub schodzenia po schodach, dwa duże napędzane koła pokonują stopnie, a jednocześnie tylna oś z mniejszymi kołami wysuwa się zza oparcia, aby ustabilizować wózek i zapobiec jego przechyleniu. JUU automatycznie utrzymuje optymalną pozycję i może pokonywać stopnie o wysokości do 16 cm. Układ napędowy wykorzystuje sprawdzone silniki stosowane w samochodach, które gwarantują wysoką jakość i niezawodność. Toyota rozwija również zaawansowane funkcje, które umożliwiłyby JUU autonomiczne poruszanie się. Dzięki temu wózek będzie mógł automatycznie wjechać do przestrzeni bagażowej samochodu, kiedy użytkownik zajmie miejsce w aucie, oraz wyjechać z bagażnika i ustawić się odpowiednio, gdy użytkownik będzie chciał wysiąść z auta.

Łazik księżycowy z napędem elektrycznym

Światową premierę na Japan Motor Show 2023 ma także eksperymentalny, dwuosobowy pojazd z napędem elektrycznym do poruszania się po powierzchni Księżyca. Został opracowany z myślą o bezpiecznej, niezawodnej mobilności na Księżycu oraz o rozwoju zaawansowanych technologii układów jezdnych. Każde koło jest wyposażone we własny silnik i układ sterowania. Łazik Toyoty jest zdolny do pokonywania głazów o wysokości do 50 cm i wspinania się po stromych zboczach o nachyleniu 25°. Technologie udoskonalone dzięki temu prototypowi zostaną wykorzystane w pojazdach kosmicznych, takich jak Lunar Cruiser.

Nowy kokpit NEO Steer

Kolejną premierą Toyoty jest innowacyjna koncepcja kokpitu oparta na kierownicy motocykla. Nowatorskie rozwiązanie łączy funkcje pedałów przyspieszenia i hamulca z funkcją kierowania. Kokpit zapewnia szerokie pole widzenia dzięki specjalnie wyprofilowanej kierownicy. Kierowca ma do dyspozycji dużą przestrzeń na nogi bez pedałów, która zapewnia mu wygodną pozycję oraz łatwe wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. Technologia NEO Steer umożliwi bezpieczną i intuicyjną jazdę użytkownikom z ograniczeniami ruchowymi.

