Większy zasięg i krótszy czas tankowania. Toyota wprowadza zmainy

GR Corolla H2 Concept zwiększyła zasięg między tankowaniami o około 23 km. Tym samym mogła przejechać 19 okrążeń zamiast 14 na jednym zbiorniku paliwa. Na ten sukces złożyła się poprawa trwałości pompy, redukcja masy pojazdu, szybsze i zautomatyzowane tankowanie.

Wcześniejsza pompa ciekłego wodoru nie była smarowana olejem, aby zapobiec zmieszania się z paliwem przechowywanym w bardzo niskiej temperaturze -253°C. Skutkowało to większym zużyciem i koniecznością częstszej wymiany pomp. Inżynierowie zamontowali mechanizmy zmniejszające tarcie i wstrząsy między kołami zębatymi i łożyskami, dzięki czemu pompy mogą działać o 30% dłużej.

Zwiększone opory tarcia w pompie powodowały potrzebę większej mocy, co skutkowało większymi i cięższymi komponentami. Dzięki ulepszonej pompie elementy te mogły być mniejsze i lżejsze, co przyczyniło się do ogólnego zmniejszenia masy samochodu aż o 40 kg. Analizując pozostałe elementy, inżynierowie Toyoty doszli do wniosku, że części takie jak zawory zbiornika i przewody wodorowe mają wystarczające marginesy bezpieczeństwa, aby umożliwić dalsze zmniejszenie masy. Najnowsza GR Corolla H2 Concept po korekcie waży 1910 kg.