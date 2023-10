Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Takimi pojazdami będą przewożeni goście

Flota bezemisyjnych pojazdów na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Paryżu zostanie rozbudowana dzięki współpracy, jaką Toyota nawiązała z grupą GCK, skupiającą producentów oferujących rozwiązania technologiczne przyspieszające dekarbonizację transportu. Marka dostarczy tej organizacji moduły wodorowych ogniw paliwowych, które posłużą do konwersji 10 używanych autobusów Iveco w bezemisyjne pojazdy z napędem wodorowym. Pierwszy zmodyfikowany autobus został zaprezentowany podczas RNTP Transport Event w Clermont-Ferrand we Francji. Po zakończeniu igrzysk autobusy trafią do floty francuskiej firmy B.E. Green oferującej usługi transportowe neutralne klimatycznie.