Opel Grandland 2024. Nawet 700 km zasięgu

Opel Gradland 2024. Na nowej platformie

Jest to pierwszy Opel wykorzystujący platformę Stellantis STLA Medium BEV-native. Dzięki nowej konstrukcji, nowej płaskiej obudowie akumulatora o pojemności do 98 kWh, silnikowi elektrycznemu nowej generacji i energooszczędnym funkcjom, takim jak pompa ciepła, nowy Grandland Electric będzie w stanie zapewnić lokalnie bezemisyjny zasięg elektryczny na poziomie do około 700 kilometrów (wg cyklu WLTP). Na publicznej stacji szybkiego ładowania, naładowanie akumulatora do 80 procent pojemności zajmie tylko około 26 minut.