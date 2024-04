Majówka 2024. Pamiętaj o tych zasadach podczas wyjazdu na długi weekend majowy

Zasady podczas wyjazdu na długi weekend majowy

Choć w okresie wakacyjnym oraz w miesiącach charakteryzujących się dobrą słoneczną pogodą odnotowywanych jest więcej zdarzeń drogowych, to z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS (POBR) wynika, że majówka na drogach (pod względem bezpieczeństwa) nie różni się od pozostałych weekendów w roku kalendarzowym a średnia liczba wypadków i ofiar jest nawet niższa od średnich wartości dla wszystkich weekendów w latach 2018-2023.

– Należy zwrócić uwagę, że najwięcej wypadków w majówkę zdarza się podczas dobrych warunków atmosferycznych (75%), za dnia (83%) i przy suchej nawierzchni (80%). Większość z nich ma miejsce w obszarach zabudowanych (60%), ale poza obszarami zabudowanymi (40%) są one znacznie poważniejsze w skutkach (20 ofiar śmiertelnych na każde 100 wypadków). Dla porównania w obszarach zabudowanych to 5 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków. Ponadto większość zdarzeń drogowych wydarza się na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych (83%). Z kolei do najcięższych w skutkach wypadków dochodzi nocą i z udziałem kierujących pod wpływem alkoholu (12 ofiar śmiertelne na 100 wypadków). W trakcie ostatnich pięciu majowych weekendów alkohol był przyczyną 11% wypadków, zaś nadmierna prędkość, czyli bolączka polskich dróg, była przyczyną 31% wypadków. Analizy wskazują także, że w długie majowe weekendy najwięcej ofiar stanowią kierowcy samochodów osobowych (50%), motocykliści (22%) oraz piesi (17%). Przy planowaniu wyjazdu należy pamiętać, że najtrudniejsze warunki i największe zagrożenie występuje zwykle w dzień poprzedzający weekend, czyli w piątek (średnio 76 wypadków) – wylicza Anna Zielińska z POBR.

Analiza statystyk wypadków drogowych podczas majówki w latach 2019-2023 pokazuje pewne istotne trendy. Liczba wypadków podczas tego okresu wahała się od 111 do 164, z najniższym wskaźnikiem w 2021 roku i najwyższym w 2019. Podobne wahania dotyczą liczby ofiar śmiertelnych – od 13 do 16. W danych możemy zauważyć też tendencję spadkową w liczbie wypadków i ofiar śmiertelnych od 2019 do 2021 roku, jednak w 2022 roku nastąpił ponowny wzrost, a następnie kolejny spadek. Jeśli chodzi o rozkład wypadków w poszczególnych grupach uczestników ruchu drogowego, to większość ofiar stanowią kierujący pojazdami, a następnie pasażerowie. Ranni piesi to stosunkowo niewielki odsetek – wynika z analiz POBR.

Opracowanie: Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS na podstawie danych z Komendy Głównej Policji SEWiK *Dane sumaryczne z ostatnich pięciu lat Materiały ITS

