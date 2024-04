Omoda 5. Chiński SUV już w Polsce. Kiedy rynkowy debiut?

Pojawienie się samochodów marki OMODA&JAECOO na polskim rynku to tylko kwestia czasu. Kilka dni temu do Polski trafiło kilka pokazowych samochodów OMODA 5, w kolorach zielonym, niebieskim i szarym. Jest to kolejny kamień milowy na drodze do oficjalnego wejścia chińskiego producenta na rodzimy rynek. Wydarzenie inaugurujące jest planowane na czerwiec. Zaprezentowane zostaną wówczas co najmniej dwa modele:

OMODA 5 z silnikiem benzynowym

OMODA E5 z napędem elektrycznym

Europa zajmuje ważne miejsce w strategi rozwoju firmy. W lutym marka zadebiutowała w Hiszpanii, a w kwietniu tamtejsza firma motoryzacyjna EV MOTORS i Chery Automobile (spółka macierzysta OMODA&JAECOO) podpisały umowę joint venture w fabryce EBRO w Barcelonie. Obie strony planują wykorzystać swoje mocne strony, będą dzielić się platformami technologicznymi, aby pomóc w odrodzeniu marki EBRO, która zaprzestała produkcji samochodów kilka dekad temu. W ceremonii podpisania wziął udział premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Polska w planach OMODA&JAECOO ma znaczenie kluczowe, to właśnie tutaj powstanie jedna ze spółek zależnych firmy i stąd będzie prowadzona jej lokalna działalność biznesowa.

Europa zajmuje ważne miejsce w strategi rozwoju firmy. W lutym marka zadebiutowała w Hiszpanii, Omoda

Model OMODA 5 oznaczony jako „290T” wyposażono w benzynowy silnik o pojemności 1,6 litra TGDi o maksymalnej mocy 185 KM i momencie obrotowym 290 Nm, który współpracuje z 7-biegową dwusprzęgłową skrzynią biegów. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 7,9 sekundy.