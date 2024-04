Nowy Mitsubishi ASX 2024. Jesienią zadebiutuje w Polsce

Mitsubishi Motors zaprezentuje nowego SUV-a z segmentu B - model ASX, Po raz pierwszy w historii Mitsubishi Motors, nowy ASX zaoferuje wbudowany system wraz z aplikacjami i usługami Google, w tym Google Assistant, Google Maps i inne w ramach Google Play. Nowy ASX będzie wprowadzany na rynek wraz z aplikacją My Mitsubishi Motors, która zapewnia użytkownikom informacje o samochodzie i możliwość kontrolowania niektórych funkcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem telefonu komórkowego. Polska premiera Mitsubishi ASX jest zaplanowana na późną jesień 2024 roku.

Po wprowadzeniu na rynek nowego COLT-a, Mitsubishi Motors Europe zmienia oblicze segmentu B-SUV, przedstawiając nowego ASX, pojazd zaprojektowany i opracowany z myślą o kierowcach, którzy cenią zaawansowaną technologię, wiodące w swojej klasie rozwiązania systemów łączności i nowoczesny design. Nowy ASX został przeprojektowany tak, by w pełni wykorzystać charakterystyczny dla Mitsubishi Motors wygląd przedniej części nadwozia "Dynamic Shield", podkreślając wizualne DNA marki i wzmacniając cechy SUV-a. Nowy ASX ("Active Sports X-over") wprowadzi najnowsze w tej klasie, innowacyjne systemy informacyjno-rozrywkowe oraz aplikacje mobilne z wbudowanym systemem Google. Nowy model, zaprojektowany we współpracy z Aliansem, zaoferuje wyższy komfort obsługi i umacnia pozycję w sercu głównego europejskiego segmentu SUV-ów z segmentu B. Nowy ASX, opracowany dla Europy i oparty na platformie Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance CMF-B, oferuje gamę zelektryfikowanych układów napędowych, w tym pełną hybrydę (HEV) i instalację Mild Hybrid, zaawansowane, wydajne silniki spalinowe, a także szeroki zestaw systemów, służących bezpieczeństwu oraz wygodzie, które pomagają chronić i wspierać kierowcę oraz pasażerów.

Każdy właściciel może korzystać ze zobowiązania serwisowego Mitsubishi, które obejmuje pięcioletnią gwarancję producenta na 100 000 kilometrów.

Mitsubishi ASX 2024. Nadwozie

Pojazd oglądany z boku charakteryzuje płynnie narysowana sylwetka z szerokimi, wysokimi nadkolami, dzięki czemu robi wrażenie stojącej pewnie, a wzmacniają to efektowne 17- lub 18-calowe obręcze kół. 17-calowe stalowe felgi typu flex mają specjalnie dla nowego modelu zaprojektowane kołpaki, a 18-calowe felgi aluminiowe w kolorze czarnym Diamond Cut stworzono w nowym wzorze z myślą o tym modelu Mitsubishi.

Stylistyka tyłu nadwozia nawiązuje do sportowej estetyki i wszechstronności całego projektu. Tylne światła są wyraziście zaprojektowane i – podobnie jak przednie reflektory – korzystają wyłącznie z technologii LED. Tył pojazdu wykończono emblematem ASX i trójwymiarowym napisem Mitsubishi na drzwiach przestrzeni bagażowej, podkreślając charakterystyczny dla Mitsubishi Motors styl nowego ASX.

Nadwozie SUV-a zostało wzbogacone o wiele elementów wykończeniowych w błyszczącej czerni, a także o jasny chrom w wersjach INFORM, INVITE, INTENSE i INSTYLE, między innymi na przedniej płycie podsilnikowej, listwach bocznych i tylnej płycie ochronnej, co buduje jego zdecydowany, surowy charakter. Nowy ASX będzie dostępny w pięciu kolorach do wyboru, w dowolnej wersji wyposażenia – są to metalizowane kolory Crystal White, Sunrise Red, Onyx Black, Royal Blue i Steel Grey. W wersjach wyposażenia INTENSE i INSTYLE metalizowany kolor dachu Onyx Black można również otrzymać w połączeniu z każdym z oferowanych kolorów (innym niż Onyx Black), aby uzyskać wyróżniającą się dwukolorową kompozycję.

Mitsubishi ASX 2024. Wnętrze

Wnętrze nowego ASX jest wszechstronne i przygotowane z myślą o różnych wyzwaniach związanych z wyprawami. Wsiadanie i wysiadanie jest łatwe dzięki wysokiemu położeniu siedziska oraz punktu bioder kierowcy i pasażerów. We wnętrzu dostępny jest wybór tkanin i skór w zależności od wybranego poziomu wyposażenia, a podgrzewane fotele i kierownica zapewniają komfort w zimne dni. Gdy temperatura spada, podgrzewana przednia szyba jest odszraniana lub odmrażana, dzięki czemu kierowca ma dobrą widoczność w niesprzyjających warunkach.

Panoramiczny dach pozwala wręcz zalać wnętrze światłem. Dach o szerokości 690 mm ma trzy pośrednie pozycje otwarcia, z których wszystkie można łatwo kontrolować za pomocą przełącznika, umieszczonego nad lusterkiem wstecznym. Po maksymalnym otwarciu panoramiczny dach odsuwa się o 315 mm. Komfort, wszechstronność i praktyczność są wpisane w charakter samochodu: tylna kanapa przesuwa się o 16 cm do przodu, zapewniając jeszcze więcej miejsca w bagażniku lub zwiększając przestrzeń na nogi pasażerów. Przesuwana kanapa zapewnia dodatkowe 69 litrów (VDA) pojemności ładunkowej, oprócz standardowych -442 litrów (VDA) pojemności bagażnika. Jest to standard we wszystkich wersjach wyposażenia. Codzienną funkcjonalność nowego ASX zwiększają duże schowki we wnętrzu, jak schowek przedni, schowek w centralnym podłokietniku i kieszenie w drzwiach, łącznie oferujące ponad 22 litry przestrzeni na mniejsze lub większe drobiazgi.

Mitsubishi ASX 2024. Cyfryzacja i systemy łączności

Nowy ASX stawia spory krok naprzód w dziedzinie łączności, oferując kierowcy większą kontrolę nad samochodem i włączenie funkcji niezbędnych kierowcy w codziennym życiu. Samochód oferuje zarówno wbudowane oprogramowanie Google, jak i aplikację My Mitsubishi Motors dając użytkownikom między innymi dostęp do diagnostyki w czasie rzeczywistym, do zdalnej obsługi i funkcji wyszukiwania pojazdu.

Dzięki oprogramowaniu Google wbudowanemu w system informacyjno-rozrywkowy, kierowcy mają dostęp do aplikacji i usług Google, jak Google Maps i innych z Google Play bezpośrednio w kabinie ASX. Do pracy zaprzęgnięto też Asystenta Google, co oznacza, że asystent głosowy natychmiast uruchamia funkcje po wydaniu polecenia "Hey Google" lub po przytrzymaniu w pozycji wciśniętej przycisku na kierownicy. System rozpoznawania poleceń głosowych może być używany do nawigowania, transmisji multimediów, wykonywania telefonów i wysyłania wiadomości, kontrolowania funkcji pojazdu i wielu innych czynności. Pokładowe usługi Google będą stopniowo wprowadzane w całej linii produktów Mitsubishi Motors w nadchodzących latach. Zestaw usług bazujących na skomunikowaniu pojazdu z siecią został dopełniony wprowadzeniem aplikacji mobilnej My Mitsubishi Motors. Istotne informacje i usługi zdalne są więc dostępne za pośrednictwem łatwej w użyciu aplikacji mobilnej, dostępnej w App Store i Google Play. Aplikacja pozostaje aktywna bez względu na to, gdzie znajdują się kierowca i jego samochód.

Sercem systemu informacyjno-rozrywkowego nowego ASX jest duży 10,4-calowy pionowy ekran o wysokiej rozdzielczości. Dzięki rozmiarowi 960 x 1280 pikseli i rozdzielczości 150 DPI zapewniono pełną przejrzystość wszystkich potrzebnych informacji, niezależnie od tego, czy chodzi o bezprzewodową replikację ekranu smartfona z mapą, czy o skorzystanie z wielu innych aplikacji. Smartfony mogą być również ładowane indukcyjnie, co eliminuje konieczność wożenia i podłączania odpowiednich przewodów. Nowy ASX jest wyposażony w wysokiej klasy system dźwiękowy Harman Kardon, dbający o wzorową czystość dźwięku. 10-kanałowy system audio o mocy 410 W daje czyste i mocne basy oraz selektywne i wyraźne średnie oraz wysokie tony, co zadowoli gusta muzyczne każdego audiofila.

Cyfryzacja nowego ASX jest szczególnie widoczna z miejsca kierowcy, który ma do dyspozycji 7-, lub 10-calowy konfigurowany ekran, umożliwiający między innymi wyświetlanie wskazówek systemu nawigacyjnego. Obie wersje wyświetlacza dostarczają wielu informacji, umieszczając najważniejsze dane bezpośrednio przed kierowcą.

Poziom interakcji, możliwości sterowania i kontroli w nowym ASX obejmują umożliwienie pasażerom spersonalizowania wrażeń w pojeździe poprzez wybór jednej z oferowanych barw oświetlenia wnętrza, najlepiej odpowiadającej gustom i nastrojowi osób podróżujących samochodem. System trybów jazdy Mitsubishi Motors, wybieranych za pośrednictwem SDA, umożliwia kierowcy spersonalizowanie reakcji układu kierowniczego, dynamicznej kontroli podwozia i dynamiki dostarczania mocy, jako cennego uzupełnienia wstępnie zdefiniowanych trybów jazdy Comfort, Eco i Sport.

Podobnie jak coraz więcej nowoczesnych, inteligentnych urządzeń, nowy ASX będzie aktualizowany, nawet już po zakupie. Nowe aplikacje, funkcje i aktualizacje będą wdrażane w sposób ciągły, w tym zdalne aktualizacje oprogramowania metodą OTA (Over The Air), podobnie jak ma to miejsce w smartfonach, co poprawi wygodę korzystania z systemu informacyjno-rozrywkowego samochodu.

Mitsubishi ASX 2024. Układy napędowe

Nowy ASX otrzymał zaawansowane zelektryfikowane układy napędowe, w tym w pełni hybrydowe (HEV) i miękkie hybrydowe układy napędowe, a także wydajne silniki spalinowe, dzięki czemu klienci będą mogli swobodnie wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada ich potrzebom. Wszystkie układy napędowe są dopasowane i dostrojone do konfiguracji podwozia, która zapewnia precyzyjne właściwości jezdne, indywidualnie dostosowywane do potrzeb kierowcy dzięki trzem predefiniowanym trybom jazdy i możliwości personalizacji charakterystyki SUV-a. 1-litrowy turbodoładowany silnik benzynowy

Podstawowym silnikiem w ASX będzie innowacyjny trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,0 litra z turbodoładowaniem. 1-litrowy silnik MPI-T połączony z sześciobiegową manualną skrzynią biegów zapewnia rozsądne osiągi, dostarczając 67 kW/91 KM mocy i 160 Nm momentu obrotowego. Jego przydatność do działania w każdych warunkach wspiera wysoka sprawność pozwalająca na uzyskanie spalania 5,7 l/100km, przy emisji CO2 wynoszącej zaledwie 130 g/km.

Elektryfikacja układów napędowych jest kluczowym trendem na europejskim rynku samochodowym, a nowy ASX jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy oczekują jednocześnie osiągów i mniejszego zapotrzebowania na paliwo. 1,3-litrowy turbodoładowany silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem i ,miękką hybrydą

Układ napędowy składa się z 1,3-litrowego silnika benzynowego DI-T z bezpośrednim wtryskiem paliwa i z turbodoładowaniem, który zintegrowano z miękkim układem hybrydowym wykorzystującym rozrusznik-alternator napędzany paskiem i połączony elektrycznie z akumulatorem litowo-jonowym 12 V, co oznacza, że energia może być odzyskiwana podczas zwalniania i hamowania, a następnie używana podczas elektrycznego wspomagania wytwarzanego przez silnik momentu obrotowego. Miękki hybrydowy układ napędowy może być wyposażony w sześciobiegową manualną skrzynię biegów lub siedmiobiegową dwusprzęgłową automatyczną przekładnię 7DCT. Układ napędowy w takich konfiguracjach zapewnia 103 kW/140 KM/260 Nm z manualną skrzynią biegów lub 116 kW/158 KM/270 N z automatem 7DCT. Zużycie paliwa i emisja CO2 wynoszą odpowiednio 5,7 l/100km i 130 g/km oraz 5,8 l/100km i 132 g/km.

1,6-litrowy silnik benzynowy z pełnym układem hybrydowym

Klienci, którzy oczekują jeszcze wyższej efektywności i niższej emisji spalin, mogą skorzystać z w pełni hybrydowego (HEV) układu napędowego nowego ASX. W tym rozwiązaniu połączono 1,6-litrową jednostkę benzynową z dwoma silnikami elektrycznymi i przekładnią automatyczną z możliwością wyboru trybu zmiany biegów. Jednostka o mocy 105 kW/143 KM zapewnia idealną równowagę między osiągami i zużyciem paliwa dzięki elektrycznemu wspomaganiu silnika benzynowego. Dzięki całkowitemu zasięgowi wynoszącemu 900 km, możliwości odbywania do 80% jazd miejskich z napędem elektrycznym, 40% oszczędności paliwa i najlepszym parametrom napędu elektrycznego w segmencie HEV, niezwykle elastyczny system hybrydowy w nowym ASX zapewnia kierowcom dynamiczne osiągi w połączeniu z komfortem użytkowania.

Emisja CO2 wynosi zaledwie 104 g/km, podczas gdy zużycie paliwa to tylko 4,6 l/100km w obowiązującym obecnie cyklu testowym.

Mitsubishi ASX 2024. Bezpieczeństwo czynne

Standardowe wyposażenie wszystkich modeli obejmuje system zapobiegania kolizjom czołowym z funkcją ochrony pieszych (Forward Collision Mitigation system with Pedestrian Protection), automatyczne światła drogowe (Automatic High Beam), tempomat z ogranicznikiem prędkości (Cruise Control with Speed Limiter), system monitorowania uwagi kierowcy (Driver Attention Monitor), inteligentny ogranicznik prędkości (Intelligent Speed Assistance), system ostrzegania o niezamierzonej zmianie odległości (Distance Warning), system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Warning), asystent utrzymania pasa ruchu (Lane Keeping Assist) i awaryjnego utrzymania pasa ruchu (Emergency Lane Keeping Assist), czujniki parkowania i kamerę cofania (Rearview Camera). W nowym ASX działanie tych systemów zostało udoskonalone dzięki zastosowaniu szeregu nowych technologii, co jeszcze skuteczniej poprawia bezpieczeństwo jazdy.

Widok dookólny 360°( Around View Monitor), asystent parkowania (Park Assist), ostrzeżenie o obiektach martwym polu lusterek (Blind Spot Warning), asystent bezpiecznego wysiadania (Occupant Safe Exit Assist) i ostrzeganie o ruchu poprzecznym za samochodem (Rear Cross Traffic Alert) uzupełniają funkcje bezpieczeństwa nowego ASX.

Mitsubishi ASX 2024. MI-PILOT

W najlepiej wyposażonych wersjach z automatyczną przekładnią, nowy ASX jest również wyposażony w system MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent - PILOT), który łączy w sobie adaptacyjny tempomat (ACC) i asystenta centrowania na pasie ruchu (LCA).

Wykorzystując kamery, radar i dedykowaną jednostkę sterującą, MI-PILOT kontroluje przyspieszenie, hamulce i układ kierowniczy, aby odciążyć kierowcę w czasie długodystansowej jazdy autostradowej lub powolnego przedzierania się przez korki, zapewniając większy komfort i relaks podczas długich lub uciążliwych podróży. System ten korzysta z trzech ustawień użytkownika – ręcznej lub automatycznej zmiany biegów - kontekstu drogowego i automatycznego utrzymywania prędkości zgodnej z przepisami - dzięki czemu kierowca może zachować większą kontrolę nad prędkością lub częściowo oddać ją systemom automatycznym. System nie jest nadmiernie inwazyjny i zawsze podlega kierowcy, który w razie potrzeby przejmuje pełną kontrolę. Premiera auta planowana jest w Polsce późną jesienią bieżącego roku.

