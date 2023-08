Toyota. Klasycznym Land Cruiserem na Rajd Dakar

Toyota Team Classic na start

Toyota Team Classic (TTC) to sportowy projekt, który powstał w roku 2016 z inicjatywy Roberta Mularczyka, szefa komunikacji Toyota Central Europe oraz Michała Horodeńskiego, kierowcy rajdowego i pasjonata motorsportu. TTC nawiązuje do najlepszych kart motorsportowej historii Toyoty zarówno w rajdach, wyścigach, jak i rajdach terenowych.

Historyczne rajdówki na polskich odcinkach specjalnych

Klasykiem na Dakar Classic

Rajd Dakar to najtrudniejsza i najbardziej rozpoznawalna impreza rajdów terenowych na świecie. Od ponad 40 lat jest wyzwaniem dla zawodników i sprzętu. W ostatnich latach w rajdzie pojawia się coraz więcej lekkich konstrukcji typu utv, które zastępują liczne kiedyś grono samochodów. Z tego powodu do rajdu Dakar dodano nową kategorię dla klasycznych terenówek produkowanych przed rokiem 2000. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a z roku na rok coraz większa liczba zawodników decyduje się na udział w tej imprezie właśnie w kategorii Classic, rywalizując w legendarnych autach.

TTC buduje klasycznego Land Cruisera 80

Pomysł udziału polskiej załogi w Dakar Classic zrodził się właściwie w trakcie pierwszej edycji w roku 2021. Po analizie historii rajdu Dakar i startów fabrycznego zespołu Toyoty zespół TTC zdecydował się na budowę rajdowej repliki Land Cruisera HDJ80. To od tego samochodu rozpoczęła się pełna sukcesów historia fabrycznego zespołu TLC Team Land Cruiser Toyota Auto Body, która trwa do dziś. Na przestrzeni prawie 30 lat do mety kultowej imprezy dojeżdżały m.in. modele serii J8, J10, J20 i aktualnej J30.