Dacia Duster 2024. Trzecie pokolenie bestsellera

W tych dniach wjeżdża na polski rynek, najnowsza, trzecia generacja Dacii Duster. Od czasu rynkowego debiutu tego modelu w roku 2010 rumuńska marka sprzedała ich na świecie prawie 2,5 mln sztuk. Nowa Duster to nie tylko zmieniony wygląd oraz wnętrze, ale przede wszystkim zupełnie nowa konstrukcja. Najważniejszą zmianą w tym modelu jest płyta podłogowa, która pozwala na montaż różnych, także zelektryfikowanych napędów. Mieliśmy już możliwość odbycia tym modelem kilkusetkilometrowego testu.

Dacia Duster 2024. Z zewnątrz i wewnątrz

Wygląd najnowszej Duster wprawdzie ogólnie nawiązuje do poprzedniczek, ale teraz jej nowa sylwetka stała się jeszcze bardziej muskularna. Efektowne dodatki z tworzywa sztucznego podkreślają jej „terenowy” charakter. Naszym zdaniem zwłaszcza, gdy patrzymy na przód tej Dacii widzimy ciekawe stylistycznie zaprojektowane auto. Masywne zderzaki, lampy główne oraz przetłoczenia na karoserii tworzą ciekawą, niebanalną całość. Dacia Wygląd najnowszej Duster wprawdzie ogólnie nawiązuje do poprzedniczek, ale teraz jej nowa sylwetka stała się jeszcze bardziej muskularna. Efektowne dodatki z tworzywa sztucznego podkreślają jej „terenowy” charakter. Naszym zdaniem zwłaszcza, gdy patrzymy na przód tej Dacii widzimy ciekawe stylistycznie zaprojektowane auto. Masywne zderzaki, lampy główne oraz przetłoczenia na karoserii tworzą ciekawą, niebanalną całość.

Także wnętrze tej Dacii zostało zaprojektowane na nowo. Spłaszczona na górze i na dole wielofunkcyjna kierownica, cyfrowa tablica ze wskaźnikami oraz ekran po środku są nowe. Także nowy wygląd ma konsola centralna z dźwignią zmiany biegów bądź wybierakiem przełożeń (skrzynia automatyczna). Na szczęście dla wielu kierowców w tradycyjnej formie pozostawiono obsługę nawiewów i regulację ogrzewania kabiny. Pojawiły się ponadto nowe schowki i półki na drobiazgi. Są dwa gniazdka USB oraz gniazdko 12V. Także wnętrze tej Dacii zostało zaprojektowane na nowo. Spłaszczona na górze i na dole wielofunkcyjna kierownica, cyfrowa tablica ze wskaźnikami oraz ekran po środku są nowe. Także nowy wygląd ma konsola centralna z dźwignią zmiany biegów bądź wybierakiem przełożeń (skrzynia automatyczna). Na szczęście dla wielu kierowców w tradycyjnej formie pozostawiono obsługę nawiewów i regulację ogrzewania kabiny. Pojawiły się ponadto nowe schowki i półki na drobiazgi. Są dwa gniazdka USB oraz gniazdko 12V. Dacia W materiałach wykończeniowych dominują tworzywa sztucznej przeciętnej jakości, ale za to z ciekawymi wstawkami jak np. ten nad schowkiem po prawej strony deski rozdzielczej. Nie można narzekać na wygodę i wykończenie foteli. Bardzo dobre wrażenie wywołuje nowa, wysoka i szeroka deska rozdzielcza z poziomą listwą ozdobną ustawioną w pionie. Spójność z designem nadwozia wyraża się również w kształcie nawiewów powietrza wzorowanych na kształcie… nadkoli.

Dacia Duster 2024. Trzy napędy do wyboru

W tych dniach wjeżdża na polski rynek, najnowsza, trzecia generacja Dacii Duster. Od czasu rynkowego debiutu tego modelu w roku 2010 rumuńska marka sprzedała ich na świecie prawie 2,5 mln sztuk. Nowa Duster to nie tylko zmieniony wygląd oraz wnętrze, ale przede wszystkim zupełnie nowa konstrukcja. Najważniejszą zmianą w tym modelu jest płyta podłogowa, która pozwala na montaż różnych, także zelektryfikowanych napędów. Mieliśmy już możliwość odbycia tym modelem kilkusetkilometrowego testu. Dacia Na liście proponowanych napędów znajdują się trzy pozycje. Pierwsza to silnik benzynowy 1,0 l o mocy 100 KM pozwalający na zasilanie gazem propan/butan. Z tą jednostką auto ma napęd przenoszony tylko na koła przednie za pomocą 6-biegowej przekładni manualnej. Drugim wyborem jest trzycylindrowy silnik benzynowy 1,2 l współpracujący w ramach tzw. miękkiej hybrydy z baterią 0,8 kWh. To rozwiązanie oferuje moc 130 KM. Tu trzeba od razu zaznaczyć, że z tym napędem Duster 2024 może mieć napędzane wyłącznie przednie koła bądź koła obu osi. Także w przypadku tego napędu przewidziana jest tylko manualna skrzynia biegów. Jest w nowej Duster dostępny także napęd hybrydowy (bateria 1,2 kWh) stworzony z czterocylindrowego silnika benzynowego 1,6 l oraz dwóch różnej wielkości, zadaniach i mocy jednostek elektrycznych. Ten zestaw generuje maksymalnie 140 KM. Do przeniesienia napędu służy przekładnia automatyczna. Dodajmy, że z tym napędem Duster rusza zawsze tylko „na prądzie”.

W wersji 4 x 4 dostępnej z napędem Tce 130 są do wybory następujące tryby jazdy: AUTO, w którym skrzynia biegów automatycznie rozdziela moment obrotowy między przednią i tylną oś w zależności od przyczepności nawierzchni i prędkości, ŚNIEG, który dzięki specjalnym nastawom układu kontroli toru jazdy ESC i układu zapobiegania poślizgowi kół optymalizuje tor jazdy na śliskich nawierzchniach, BŁOTO/PIASEK, który przydaje się w czasie jazdy po luźnych nawierzchniach, OFF-ROAD oferujący najlepsze możliwości jazdy po bezdrożach i pokonywania trudnych odcinków dróg. Pod względem możliwości jego działanie jest zbliżone do trybu 4x4 Lock znanego z Dustera II, ale bardziej zaawansowane, z funkcją automatycznego, optymalnego rozdzielania momentu obrotowego na przednie i tylne koła w zależności od wykrytego stopnia przyczepności nawierzchni i prędkości pojazdu. Piątym trybem jest ECO, który m.in. optymalizuje zużycie paliwa poprzez odpowiednie sterowanie pracą klimatyzacji i osiągami pojazdu, zapewnia optymalny rozdział momentu obrotowego silnika na przednią i tylną oś, aby ograniczyć zużycie paliwa, dostosowuje zarazem pracę napędu do warunków przyczepności na drodze.

Dacia Duster 2024. Tego na zewnątrz nie widać

Wygląd najnowszej Duster wprawdzie ogólnie nawiązuje do poprzedniczek, ale teraz jej nowa sylwetka stała się jeszcze bardziej muskularna. Efektowne dodatki z tworzywa sztucznego podkreślają jej „terenowy” charakter. Naszym zdaniem zwłaszcza, gdy patrzymy na przód tej Dacii widzimy ciekawe stylistycznie zaprojektowane auto. Masywne zderzaki, lampy główne oraz przetłoczenia na karoserii tworzą ciekawą, niebanalną całość. Dacia Wg informacji twórców nowej Duster w porównaniu z poprzedniczką poprawiono jej zachowanie się na drodze dzięki optymalizacji stabilizatorów poprzecznych. Zwiększenie sztywności zawieszenia miało zmniejszyć przechyły pojazdu, co przełożyło się na większą stabilność na zakrętach i przy zmianie kierunku jazdy. W wersji z napędem na wszystkie koła pozwoliło też zmniejszyć przechyły. Podano również, że większą sztywność tylnej osi w fazie jazdy terenowej kompensuje nowy elektroniczny układ sterujący.

Zmieniono ustawienia amortyzatorów, przełożenie i algorytmy wspomagania układu kierowniczego a także opony. Zmiany te zapewniają bardziej precyzyjną reakcję samochodu w różnych warunkach użytkowania. Z kolei znaczący spadek hałasu z układu jezdnego zmniejsza ogólny poziom hałasu w kabinie.

Dacia Duster 2024. To ma pomóc kierowcy

Gama wyposażenia nowej Dacii Duster została w zależności od wersji wzbogacona o nowe systemy wspomagania prowadzenia po to, aby spełnić najnowsze europejskie normy bezpieczeństwa. Są to: aktywny system wspomagania nagłego hamowania (tryb miejski/podmiejski z wykrywaniem pojazdów, pieszych, rowerzystów i motocykli), system rozpoznawania znaków drogowych z ostrzeganiem o nadmiernej prędkości, wspomaganie parkowania tyłem, sygnalizacja awaryjnego hamowania, ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, asystent utrzymania pasa ruchu oraz system monitorowania czujności kierowcy i połączenie alarmowe. Dla ułatwienia życia kierowcom, Dacia dodała przycisk „My Safety” umożliwiający szybki dostęp do ich własnej ulubionej konfiguracji systemów wspomagania prowadzenia.

Dacia Duster 2024. Cztery poziomy wyposażenia

W materiałach wykończeniowych dominują tworzywa sztucznej przeciętnej jakości, ale za to z ciekawymi wstawkami jak np. ten nad schowkiem po prawej strony deski rozdzielczej. Nie można narzekać na wygodę i wykończenie foteli. Bardzo dobre wrażenie wywołuje nowa, wysoka i szeroka deska rozdzielcza z poziomą listwą ozdobną ustawioną w pionie. Spójność z designem nadwozia wyraża się również w kształcie nawiewów powietrza wzorowanych na kształcie… nadkoli. Dacia Duster jest na polskim rynku dostępny w następujących wersjach wyposażenia. Podstawową jest ESSENTIAL, która ma m.in.: media control, stałe relingi dachowe, manualną klimatyzację, 6 poduszek powietrznych i czujniki parkowania tyłem, EXPRESSION, która oferuje ponad to 17-calowe aluminiowe felgi, 7-calowy cyfrowy zespół zegarów, 10,1-calowy centralny ekran dotykowy z systemem multimedialnym Media Display i bezprzewodową replikacją Apple CarPlay TM /Android Auto TM i kamerę cofania. W wersji EXTREME znajdują się: modułowe relingi dachowe, zmywalna tapicerka na siedzeniach, gumowe dywaniki podłogowe i wykładzina bagażnika, automatyczna klimatyzacja, system YouClip „3 w 1” oraz elementy ozdobne wnętrza i nadwozia w kolorze brązowo-miedzianym. W najbogatszej odmianie JOURNEY są jeszcze: 18-calowe aluminiowe felgi, automatyczna klimatyzacja, automatyczny hamulec postojowy, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów, system multimedialny Media Nav Live z nawigacją z dostępem do Internetu, a także system audio Arkamys 3D Sound System z sześcioma głośnikami.

Dacia Duster 2024. Pierwsze wrażenia

Pierwsze jazdy odbyliśmy Dusterem ze 140-konną hybrydą. Napęd w tym modelu przenoszony był na przednie koła poprzez skrzynię automatyczną. Jazda odbywała się różnymi rodzajami dróg od krętych wąskich dróg asfaltowych w górach po autostradę. Przy stosowaniu się do obowiązujących ograniczeń prędkości nasze średnie spalanie wyniosło 5 l/100 km. Bywały odcinki, gdy pokładowy komputer pokazywał średnie spalanie na poziomie nawet 4,1 l/100 km. Praktycznie przez cały, liczący ok. 180 km odcinek mieliśmy przekładnię ustawioną na B czyli z intensywniejszym poziomem rekuperacji. Ponieważ na trasie było sporo zjazdów dość szybko uzupełniliśmy baterię 1,2 kWh prądem z odzysku. Dzięki temu przejeżdżaliśmy przez niektóre miejscowości wyłącznie „na prądzie”. Naszą uwagę zwróciło niezłe wyciszenie wnętrza samochodu oraz sztywne nadwozie.

Drugą jazdę odbyliśmy wersją z zupełnie nową 130-konną „miękką” hybrydą i napędem 4 x 4. Tym razem trasa wiodła również nieutwardzonymi szlakami. Była też możliwość sprawdzenia jak Duster 4 x 4 radzi sobie z podjazdami, podczas stromych zjazdów oraz jazdą trawersem. Od razu powiedzmy, że mimo iż nie jest to auto terenowe to co oferuje pozwala dość śmiało zapuszczać się tam, gdzie nie ma asfaltu i płaskich nawierzchni. Jednocześnie ta sama wersja nieźle również wypada na normalnych drogach. W czasie jazdy „terenowej” można korzystać z dostępnych trybów jazdy m.in. Off-road bądź Błoto. Trzeba jedynie dość intensywnie przełączać biegi w manualnej skrzyni 6- biegowej. Po pokonaniu ok. 130 km komputer pokazał średnie spalanie na poziomie 6,0 l/100 km. W mieście należy się liczyć ze zużyciem nawet nieco ponad 7,0 l/100 km. W czasie jazdy po drogach gruntowych przydał się duży, bo mający prawie 21 cm prześwit.

Po tych jazdach mamy świadomość ograniczeń użytkowników tego modelu. Nie jest to przecież samochód terenowy, nie ma też dynamiki wozu sportowego. Natomiast w porównaniu z konkurencją ma atrakcyjną cenę w relacji do wyposażenia, nowoczesny wygląd i opinię o tym, że Duster to relatywnie tanie oraz niekłopotliwe w eksploatacji auto. Tak oceniano dwie poprzednie generacje Dustera i Dacia ma nadzieję, a my po pierwszych jazdach także przekonanie, że podobnie a nawet lepiej będzie oceniany model trzeciej generacji.

Dacia Duster 2024. Podsumowanie

Wygląd najnowszej Duster wprawdzie ogólnie nawiązuje do poprzedniczek, ale teraz jej nowa sylwetka stała się jeszcze bardziej muskularna. Efektowne dodatki z tworzywa sztucznego podkreślają jej „terenowy” charakter. Naszym zdaniem zwłaszcza, gdy patrzymy na przód tej Dacii widzimy ciekawe stylistycznie zaprojektowane auto. Masywne zderzaki, lampy główne oraz przetłoczenia na karoserii tworzą ciekawą, niebanalną całość. Dacia Nowa Duster na pewno będzie się podobała. To efektowny samochód, który od początku cieszy się u nas dużym wzięciem i teraz nie powinno być inaczej. Wróżymy mu również duże wzięcie w Polsce z powodu obecności wersji z instalacją LPG. Nie powinno być także źle ze sprzedażą odmiany z „miękką” hybrydą, tym bardziej, że tylko z nią jest możliwy napęd wszystkich kół. Klasyczną hybrydą zainteresują się pewnie ci kierowcy, którzy zechcą wydać na ten model nieco więcej pieniędzy. Polski importer szacuje, że dilerzy w tej wersji sprzedawać będą mniej więcej co piątą Duster. Dane techniczne:

Duster ECO-G 100 Duster TCe 130 Duster Hybrid 140 Cena (zł, brutto) Od 79.900 Od 94.900, 106.400 (4 x 4) Od 111.400 Typ nadwozia/liczba drzwi crossover/5 crossover/5 crossover/5 Długość/szerokość (mm) 4343/1813 4343/1813 4343/1813 Wysokość (mm) 1574 1574 1574 Rozstaw osi (mm) 2657 2657 2657 Pojemność bagażnika (l) 430 - 517 430 - 517 430 - 517 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1765 1800 1895 (4 x 4) 1870 Napędzana oś przednia Przednia, 4 x 4 przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń manualna/6 manualna/6 automatyczna Osiągi





Moc (KM) 100 130 140 Moment obrotowy (Nm) 170 230 148 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 13,2 9,9 11,0 (4 x 4) 10,1 Prędkość maksymalna (km/h) 168 180 160 Zużycie paliwa (l/100km) 8,1 LPG (WLTP) 6,5 benzyna (WLTP) 5,5 (WLTP) 6,0 – 6,1 4 x 4 (WLTP) 5,0-5,1 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 126 - 127 (WLTP) 123-124 (WLTP) 135-137 4 x 4 (WLTP) 113-115 (WLTP)

Wideo Policyjne drony na Podkarpaciu w akcji