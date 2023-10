Nowości od Lexusa. Zobacz jak wyglądają dwa nowe modele

Lexus LF-ZC. Co to za auto?

Opracowując następną generację aut elektrycznych (BEV), Lexus koncentruje się na jeszcze większej przyjemności z jazdy oraz intuicyjnym prowadzeniu. Aby to osiągnąć, inżynierowie nie tylko muszą wziąć pod uwagę specyfikę pojazdów typu BEV pod względem bezwładności, ale chcą potraktować ją jako atut. Doskonałe właściwości jezdne to także efekt zastosowania znanego z Lexusa RZ 450e napędu na wszystkie koła DIRECT4, który zapewnia płynną kontrolę siły napędowej, oraz intuicyjnego, liniowego działania układu steer-by-wire.

Koncepcja stylistyczna “Provocative Simplicity”

Charakterystyczny dla Lexusa kształt klepsydry, który w obecnych modelach Lexusa jest widoczny w projekcie przedniego grilla, w samochodach nowej generacji definiuje całą sylwetkę auta, płynnie przechodząc od przodu, wzdłuż boków aż do tylnego zderzaka. Elementy funkcjonalne zostały przekształcone w stylistyczne wyróżniki, co najlepiej ilustruje integracja elementów aerodynamicznych, takich jak wloty i wyloty powietrza.

Inteligentny cyfrowy kokpit

Innowacyjny Lexus Bamboo CMF Concept

Jakie osiągi nowych aut elektrycznych?

Personalizacja samochodu

Wirtualny asystent kierowcy z systemem rozpoznawania mowy nowej generacji będzie korzystał ze sztucznej inteligencji, by zapewnić obsługę przypominającą rozmowę z człowiekiem. System będzie szybko reagował na polecenia i udzielał pomocnych wskazówek, a dzięki technologii uczenia maszynowego z czasem będzie coraz lepiej dostosowany do kierowcy. Pojazd automatycznie zastosuje optymalne, spersonalizowane ustawienia dla każdego użytkownika.

Możliwości nowego systemu będą znacznie wykraczały poza to, co mogą zaoferować obecne narzędzia nawigacyjne. Wirtualny asystent będzie udzielał rekomendacji dotyczących trasy i trybu jazdy, dostosowanych do preferencji kierowcy na podstawie jego codziennych aktywności i aktualnego nastroju.

Wprowadzenie nowego systemu operacyjnego Arene OS będzie miało bezprecedensowy wpływ dynamikę samochodu i odczucia kierowcy. Oprogramowanie sprawi, że w jednym pojeździe będzie można odtworzyć właściwości jezdne, dźwięki i wibracje charakterystyczne dla różnych typów samochodów, dzięki czemu kierowca będzie mógł dostosować wrażenia z jazdy do swoich osobistych preferencji.

Udoskonalone systemy steer-by-wire oraz over-the-air (OTA) pozwolą przenieść ustawienia pojazdu z przestrzeni wirtualnej do świata rzeczywistego. Kierowcy mogą korzystać z kabiny samochodu oraz technologii steer-by-wire w swoim pojeździe do trenowania umiejętności w symulatorze jazdy, a nawet do udziału w zawodach e-sportowych. Co więcej, mogą przenieść ustawienia z symulatora jazdy do oprogramowania prawdziwego samochodu, aby cieszyć się preferowanymi właściwościami jezdnymi na rzeczywistych drogach.