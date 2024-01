Toyota GR Yaris. Dwie wersje specjalne inspirowanych rajdowymi mistrzami świata

TOYOTA GAZOO Racing zaprezentowała dwie limitowane wersje specjalne hot-hatcha GR Yaris, przy których pracowali mistrzowie świata w barwach TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team (TGR-WRT) - Sébastien Ogier i Kalle Rovanperä. Liczba egzemplarzy Toyoty GR Yaris Ogier Edition oraz Rovanperä Edition będzie ograniczona.

Samochody powstały z inicjatywy Akio Toyody. Prezes Zarządu i dyrektor reprezentatywny Toyota Motor Corporation, który w rajdach i wyścigach startuje pod pseudonimem Morizo, chciał w ten sposób uhonorować zwycięzców światowego czempionatu, podziękować członkom zespołu, a także sprawić radość fanom motorsportu. Limitowane wersje specjalne GR Yarisa powstały na bazie prototypowych aut pokazanych podczas targów Tokyo Auto Salon w 2023, a w dopracowaniu detali brali udział zarówno Ogier, który dwa ze swoich ośmiu tytułów mistrzowskich zdobył za kierownicą rajdowego Yarisa WRC (2020, 2021), jak i Rovanperä, czyli najmłodszy mistrz świata w historii rajdów i triumfator cyklu WRC w latach 2022-2023.

Oba auta w wersjach specjalnych mają pod maską ulepszony trzycylindrowy silnik 1.6 z turbodoładowaniem z nowego GR Yarisa, który wytwarza 280 KM mocy i 390 Nm momentu obrotowego i jest zespolony z sześciobiegową skrzynią manualną z inteligentnym systemem sterowania iMT. W odróżnieniu od standardowego GR Yarisa tryby jazdy Gravel i Track zostały w obu autach zmodyfikowane, by jak najlepiej oddawać preferencje obu kierowców pod względem przyczepności i prowadzenia. Ponadto każde z aut ma charakterystyczne elementy stylistyczne oraz detale wnętrza nawiązujące do mistrzów świata.

Toyota GR Yaris Ogier Edition

Wyróżnikiem Toyoty GR Yaris Ogier Edition są dwa nowe tryby pracy napędu 4x4: Seb i Morizo. Nad ustawieniami pracy w pierwszym trybie osobiście czuwał Ogier. Napęd 4x4 oraz mechanizmy o ograniczonym poślizgu Torsen z przodu i z tyłu tak dystrybuują moc, by większość trafiała na tylną oś, a auto umożliwiało uślizg tylnych kół. Kierowca zyskuje dzięki temu lepszą kontrolę i wyczucie samochodu, co przekłada się na osiąganie lepszych czasów. Tryb Morizo został opracowany na bazie rajdowych doświadczeń Akio Toyody i został skalibrowany tak, by kierowca uzyskiwał powtarzalne wyniki.

GR Yaris w wersji Ogier Edition ma lakier Matt Stealth Grey, a na grillu i felgach umieszczono francuską flagę, co jest nawiązaniem do narodowości ośmiokrotnego mistrza świata. Auto ozdobiono też naklejkami, które przypominają o tytułach Ogiera. Wyróżnikiem auta jest nowy tylny spojler z włókna węglowego i pomalowane na niebiesko zaciski hamulcowe. Na przednich drzwiach dodano naklejki TOYOTA GAZOO Racing, a na tylnej klapie emblemat Ogier Edition. We wnętrzu uwagę zwraca tabliczka upamiętniająca mistrza WRC umieszczona na desce rozdzielczej przed pasażerem, a kierownicę obszyto nicią w kolorach czerwonym, szarym i niebieskim, co nawiązuje do flagi Francji. Fotele, a także skrzynia biegów i dźwignia hamulca ręcznego mają szare obszycia.

W obu limitowanych wersjach specjalnych tak dostosowano grafiki wyświetlane na cyfrowych zegarach, by odzwierciedlały nowe tryby jazdy.

Toyota GR Yaris Rovanperä Edition

GR Yaris Rovanperä Edition także ma dwa specjalne tryby jazdy. Tryb Donut odzwierciedla pasję najmłodszego rajdowego mistrza świata do driftingu. Moc przekazywana jest głównie na tylną oś, a tryb umożliwia z łatwością zerwanie przyczepności tylnych kół, jazdę w poślizgu oraz wykonywanie obrotów auta w miejscu.

Z kolei w trybie Kalle napęd wykorzystuje tylny mechanizm o ograniczonym poślizgu Torsen oraz tylną przekładnię różnicową o stałej prędkości, uzyskując linearną charakterystykę prowadzenia. Wchodząc w zakręt auto przekaże więcej mocy na tylną oś, a mocniejsze wciśnięcie pedału przyspieszenia na wyjściu z niego zwiększy moc na przedniej osi, by jak najefektywniej przejechać łuk. Trzykolorowe malowanie nadwozia wyróżnia wersję specjalną GR Yaris Rovanperä Edition i nawiązuje do motywów umieszczonych na kasku Fina. Na przednich błotnikach znajdują się naklejki mistrza WRC, a przednie drzwi i tylny zderzak ozdobiono napisem TOYOTA GAZOO Racing. Na tylnej klapie umieszczono emblemat Rovanperä Edition. Auto ma 18-calowe felgi aluminowe BBS, a tylny spojler znany z modelu GRMN Yaris wykonany jest z włókna węglowego i ma możliwość regulacji. We wnętrzu obszycie tapicerki nawiązuje do fińskich barw narodowych, a przed pasażerem, tak jak w Ogier Edition, umieszczono tabliczkę okolicznościową. Specjalne wersje Toyoty GR Yaris powstaną w ściśle limitowanej liczbie egzemplarzy. Informacje o dostępności i zamówieniach zostaną podane wkrótce.

