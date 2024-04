Volkswagen chce podbić ten rynek. O klienta powalczy takimi modelami Mariusz Michalak

Wraz ze światową premierą prototypu ID. CODE na Auto China 2024 Volkswagen zaprezentuje nowy język projektowania przyszłych modeli i jednocześnie rozpoczyna nową erę technologii. Volkswagen

Volkswagen systematycznie realizuje strategię „in China, for China”. Celem jest jeszcze ściślejsze dostosowanie się do specyficznych wymagań klientów na największym na świecie rynku motoryzacyjnym i zapewnienie im dopasowanej oferty produktowej we wszystkich istotnych segmentach. Prototyp ID. CODE, który świętuje swoją światową premierę w tym tygodniu na targach Auto China 24 w Pekinie (od 25 kwietnia do 4 maja 2024 r.), jest efektem dopasowania się do życzeń chińskich klientów.