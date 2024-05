Kia EV3. Nowy elektryczny SUV Kii. Dziś pierwsze szczegóły

Kia zaprezentowała dziś wszystkie szczegóły dotyczące nowego EV3 – kompaktowego elektrycznego SUV-a. Dzięki połączeniu odważnego designu, innowacyjnej technologii i przełomowych funkcji, EV3 wyznacza nowe standardy, które nigdy wcześniej nie były spotykane w kompaktowych elektrycznych SUV-ach.

Bazując na zaawansowanej technologii większego, wielokrotnie nagradzanego SUV-a marki Kia – EV9, EV3 podąża własną drogą. Wnosi wyjątkowe cechy do segmentu kompaktowych elektrycznych SUV-ów. Kia EV3 znacząco przekracza oczekiwania klientów i zwiększa atrakcyjność elektrycznych SUV-ów.

„Przełomowa konstrukcja, wiodący w branży elektryczny układ napędowy oraz praktyczne, innowacyjne rozwiązania we wnętrzu, sprawiają, że EV3 zapewnia wyjątkowe wrażenia z użytkowania elektrycznego SUV-a i ma szansę dotrzeć do szerokiej publiczności. Dzięki zasięgowi do 600 km w cyklu WLTP i możliwości szybkiego ładowania, EV3 rozwiązuje powszechne obawy związane z samochodami elektrycznymi. Uspokaja tych, którzy mogli wahać się przed przejściem na elektryczną mobilność i ma szansę doprowadzić do upowszechnienia się samochodów elektrycznych” – mówi Ho Sung Song, Prezes i Dyrektor Generalny marki Kia.