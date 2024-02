Nowa Dacia Spring. Pierwsze wrażenia, dane techniczne, zmiany i nowości

Podczas gdy poprzedni (wciąż oferowany) model odstraszał swoim skrajnie budżetowym charakterem, tak nowa odsłona, co prawda również skromna i tania, ale znacznie lepiej przemyślana, pomysłowa i zdecydowanie bardziej nowoczesna. Fakt, wciąż ma skrajnie miejski charakter – niewielki zasięg i skromna moc silnika (choć jest wersja „wzmocniona”), ale poczucie ekstremalnych cięć i oszczędności zostało bardzo skutecznie zamaskowane. Sprawdźmy, co się zmieniło, co pozostało bez zmian, a nad czym będzie można jeszcze popracować?

Stara platforma, stara bateria, (prawie) stary napęd

Dacia Spring w teorii miała zrewolucjonizować rynek samochodów elektrycznych. Rumuńska marka postanowiła zaoferować najtańsze auto z napędem elektrycznym na rynku, ale zdaniem wielu potencjalnych użytkowników oszczędności poszły nieco za daleko. Czy kolejna odsłona tego modelu zmieni postrzeganie kierowców? Tym razem mam nieco bardzo optymistyczne prognozy. Kamil Rogala

Poprzednia Dacia Spring (posługujmy się tym określeniem dla wygody) oferowała „motoryzacyjne minimum socjalne”. Niewielka moc, dynamika, skromna prędkość maksymalna i wystarczający zasięg – to wszystko ma wystarczyć do codziennego przebijania się przez miejskie korki na dystansie kilku, maksymalnie kilkunastu kilometrów. To na wskroś miejskie auto, które po prostu nie nadaje się do podróży na drogach o dopuszczalnych prędkościach powyżej 100 km/h. Da się, ale przy prędkości maksymalnej wozu na poziomie 125 km/h jest to raczej walka o przetrwanie, niż komfortowa podróż. Fakt, prędkość 125 km/h wydaje się wystarczająca do podróży drogą ekspresową, w ostateczności autostradą, ale pamiętajmy – osiągnięcie takiej prędkości trwa bardzo długo. Dacia Spring od 0 do 100 km/h rozpędza się w blisko 20 sekund, a na 125 km/h trzeba poczekać kolejnych 10 sekund, więc wyobraźmy sobie próbę dynamicznego i sprawnego wyprzedzenia kolumny ciężarówek. Nadzieję daje wersja o mocy zwiększonej z 45 do 65 KM, co (mam nadzieję) nieco podniesie prędkość maksymalną oraz skróci czas potrzebny do osiągnięcia 100 km/h.

Kolejną przeszkodą stojącą na drodze (dosłownie i w przenośni) do podróżowania na trasach szybkiego ruchu jest bateria. Akumulator trakcyjny ma pojemność 26,8 kWh (netto) co przekłada się na zasięg około 220 kilometrów (norma WLTP jest w procesie homologacji). To oczywiście wartość średnia, a więc przy rozsądnych prędkościach. Obawiam się, że podróż z prędkością 100-120 km/h skończyłaby się po nieco ponad 100 kilometrach. Producent postanowił zostawić baterię, jak również całą płytę podłogową, układ kierowniczy, zawieszenia itp. W sumie słusznie, bowiem założenia auta pozostały bez zmian – typowo miejskie zastosowanie – a dla bardziej wymagających jest wzmocniony silnik o mocy 65 KM. Moim zdaniem to rozsądne posunięcie, które pozwoliło obniżyć koszty i tym samym utrzymać cenę na podobnym poziomie (podobno podwyżka będzie nieznaczna). Trochę szkoda, że producent jednak nie pokusił się o wprowadzenie opcji z większą baterią np. ok. 35-40 kWh, nawet kosztem zmniejszenia pojemności bagażnika (a miejsca pod podłogą jest sporo).